Företag slår larm: Här är brottsligheten värst 

30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i fjol.

​​Konsekvenserna märks redan.

Enligt tidigare undersökningar uppger 17 procent av företagarna som drabbats av brott att de överväger att lägga ner sin verksamhet. Var femte företagare funderar dessutom på att flytta sitt företag till en tryggare plats.

Men ingenstans är läget lika tufft som i Norrköping, rapporterar Tidningen Näringslivet.

“Det drar ner glädjen”

När Lotta Lovén och Joakim Lagerqvist startade XP Bygg för tre år sedan gick allt snabbt framåt. I dag har de elva snickare anställda. Men under samma tid har företaget drabbats av flera brott. Det handlar om alltifrån inbrott i bilar till avancerade bedrägerier.

“Det känns förjäkligt att vi ska behöva lägga tid på kriminella. Det är ju inte det vi ska syssla med. Det drar ju ner lite glädjen i det ibland”, säger Lotta Lovén till TN.

Ett av de mer allvarliga fallen inträffade när någon använde ett falskt körkort med Joakim Lagerqvists uppgifter för att lura till sig varor och maskiner i företagets namn.

“Vi blir inte drabbade ekonomiskt, men det blir företagen som luras. Det är jättetragiskt. Man känner sig ju skyldig fast vi inte har gjort något”, säger Lovén.