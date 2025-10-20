Dagens PS
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst 

Företag i Norrköping
Enligt en ny undersökning upplever 40 procent av företagen i Norrköping att brottslighet och otrygghet påverkar deras verksamhet negativt (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen.

30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i fjol. 

​​Konsekvenserna märks redan. 

Enligt tidigare undersökningar uppger 17 procent av företagarna som drabbats av brott att de överväger att lägga ner sin verksamhet. Var femte företagare funderar dessutom på att flytta sitt företag till en tryggare plats.

Men ingenstans är läget lika tufft som i Norrköping, rapporterar Tidningen Näringslivet

“Det drar ner glädjen”

När Lotta Lovén och Joakim Lagerqvist startade XP Bygg för tre år sedan gick allt snabbt framåt. I dag har de elva snickare anställda. Men under samma tid har företaget drabbats av flera brott. Det handlar om alltifrån inbrott i bilar till avancerade bedrägerier.

“Det känns förjäkligt att vi ska behöva lägga tid på kriminella. Det är ju inte det vi ska syssla med. Det drar ju ner lite glädjen i det ibland”, säger Lotta Lovén till TN.

Ett av de mer allvarliga fallen inträffade när någon använde ett falskt körkort med Joakim Lagerqvists uppgifter för att lura till sig varor och maskiner i företagets namn.

“Vi blir inte drabbade ekonomiskt, men det blir företagen som luras. Det är jättetragiskt. Man känner sig ju skyldig fast vi inte har gjort något”, säger Lovén.

Senaste nytt

Brottslighet bromsar tillväxt

Enligt Svenskt Näringslivs undersökning Lokalt företagsklimat 2025 upplever 40 procent av företagen i Norrköping att brottslighet och otrygghet påverkar deras verksamhet negativt. Riksgenomsnittet ligger på 19 procent.

Regionchefen Johan Gustafsson menar att det här får konsekvenser långt bortom enstaka stölder.

“De flesta politikerna tycker att det är allvarligt, men fattar inte de beslut som är nödvändiga för att komma till rätta med problemet”, säger han och pekar på att kommunens arbete med trygghetsfrågor är för svagt.

Och så ser det ut på flera ställen. En rapport från Företagarna, Brott mot företagare 2025, har tidigare visat att svenska företagare alltmer tappar tron på samhällets förmåga att skydda dem. 

Företagare
Tiotusentals företagare funderar på att flytta eller lägga ner (Foto: Pexels)

“En del av vardagen”

Lena Nitz, ansvarig för brotts- och trygghetspolicy på Svenskt Näringsliv, beskriver situationen som ett växande samhällsproblem.

“Brottsligheten har blivit en del av vardagen för många företagare i Sverige. Det handlar inte bara om enskilda stölder eller om bedrägerier, utan också om ett mönster som påverkar både tryggheten, tillväxten och viljan att investera”, säger hon.

Hon får medhåll från Tobias Adielsson, expert på brott mot Företagare, som pekar på att 31 000 företagare funderar på att flytta sin verksamhet. Ytterligare 22 000 överväger att lägga ner helt, något som skulle vara förödande för Sveriges företagsklimat. 

“Det är ett enormt samhällsproblem att människor som byggt företag med hårt arbete nu funderar på att ge upp. Inte på grund av ekonomi, utan för att de inte längre känner sig trygga”, säger Adielsson i ett pressmeddelande

Lena Nitz menar att kommuner nu måste börja se trygghet som en investering snarare än en kostnad. Därtill måste man samarbeta med både polis och näringsliv för att få bukt på problemet. 

Här kan du läsa mer om hur brottsligheten slår mot Sveriges företag.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

