Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen.
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Mest läst i kategorin
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn. En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen. AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra …
Källor: Gucci-ägaren säljer skönhetsimperiet
Det franska lyxkonglomeratet Kering, ägare till varumärken som Gucci, Balenciaga och Saint Laurent, står inför förändring. Enligt källor till Wall Street Journal är bolaget på god väg att sälja hela sin skönhetsverksamhet till L’Oréal för omkring 4 miljarder dollar. Affären skulle bli ett av de första stora dragen från Kerings nya vd Luca de Meo, …
Sålde toapapper – tvingas flytta
Toalettpapper är ingen skitsak. Åtminstone inte i Danmark. Där kan det klassas som livsmedel. Det ställer till det för en svensk kedja. I danska Brønderslev har den svenska butikskedjan Big Dollar hamnat i trubbel eftersom de säljer dagligvaror, rapporterar DR. Butiken har ett brett utbud av allt från lampor till Halloween-dekorationer och de säljer med …
30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i fjol.
Konsekvenserna märks redan.
Enligt tidigare undersökningar uppger 17 procent av företagarna som drabbats av brott att de överväger att lägga ner sin verksamhet. Var femte företagare funderar dessutom på att flytta sitt företag till en tryggare plats.
Men ingenstans är läget lika tufft som i Norrköping, rapporterar Tidningen Näringslivet.
“Det drar ner glädjen”
När Lotta Lovén och Joakim Lagerqvist startade XP Bygg för tre år sedan gick allt snabbt framåt. I dag har de elva snickare anställda. Men under samma tid har företaget drabbats av flera brott. Det handlar om alltifrån inbrott i bilar till avancerade bedrägerier.
“Det känns förjäkligt att vi ska behöva lägga tid på kriminella. Det är ju inte det vi ska syssla med. Det drar ju ner lite glädjen i det ibland”, säger Lotta Lovén till TN.
Ett av de mer allvarliga fallen inträffade när någon använde ett falskt körkort med Joakim Lagerqvists uppgifter för att lura till sig varor och maskiner i företagets namn.
“Vi blir inte drabbade ekonomiskt, men det blir företagen som luras. Det är jättetragiskt. Man känner sig ju skyldig fast vi inte har gjort något”, säger Lovén.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Brottslighet bromsar tillväxt
Enligt Svenskt Näringslivs undersökning Lokalt företagsklimat 2025 upplever 40 procent av företagen i Norrköping att brottslighet och otrygghet påverkar deras verksamhet negativt. Riksgenomsnittet ligger på 19 procent.
Regionchefen Johan Gustafsson menar att det här får konsekvenser långt bortom enstaka stölder.
“De flesta politikerna tycker att det är allvarligt, men fattar inte de beslut som är nödvändiga för att komma till rätta med problemet”, säger han och pekar på att kommunens arbete med trygghetsfrågor är för svagt.
Och så ser det ut på flera ställen. En rapport från Företagarna, Brott mot företagare 2025, har tidigare visat att svenska företagare alltmer tappar tron på samhällets förmåga att skydda dem.
“En del av vardagen”
Lena Nitz, ansvarig för brotts- och trygghetspolicy på Svenskt Näringsliv, beskriver situationen som ett växande samhällsproblem.
“Brottsligheten har blivit en del av vardagen för många företagare i Sverige. Det handlar inte bara om enskilda stölder eller om bedrägerier, utan också om ett mönster som påverkar både tryggheten, tillväxten och viljan att investera”, säger hon.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Hon får medhåll från Tobias Adielsson, expert på brott mot Företagare, som pekar på att 31 000 företagare funderar på att flytta sin verksamhet. Ytterligare 22 000 överväger att lägga ner helt, något som skulle vara förödande för Sveriges företagsklimat.
“Det är ett enormt samhällsproblem att människor som byggt företag med hårt arbete nu funderar på att ge upp. Inte på grund av ekonomi, utan för att de inte längre känner sig trygga”, säger Adielsson i ett pressmeddelande.
Lena Nitz menar att kommuner nu måste börja se trygghet som en investering snarare än en kostnad. Därtill måste man samarbeta med både polis och näringsliv för att få bukt på problemet.
Här kan du läsa mer om hur brottsligheten slår mot Sveriges företag.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Res billigt – men stanna inte här
Budapest lockar med billiga shoppinggator medan Portugal är ett dåligt val för den som vill bosätta sig permanent. Samtidigt får Norge kritik för sin elreform.? Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har handlat om tjänstepension, elreformer, billiga resor och övervärderade bostäder. Bland annat.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? …
Ny forskning: Ät detta kvällssnack innan du somnar
En ny amerikansk studie visar att valet av kvällssnack kan påverka både din tarmflora och ditt immunförsvar. Personer som byter kvällstoasten mot ett grönare alternativ får mindre inflammation i kroppen – och sover dessutom bättre. Det gröna kvällssnackset som tagit världen med storm Det lilla gröna livsmedlet har seglat upp som en ny hälsotrend världen …
Gruvjätten vill frigöra världen från Kinas dominans
Få länder har möjlighet att utmana Kinas dominans vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Australien meddelar att man är redo att ge sig in i matchen. Världen är beroende av Kina för att få tag på kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Under årtionden har man tagit kontroll över betydande delar av produktionen och i det pågående handelskriget …
Företag slår larm: Här är brottsligheten värst
Fyra av tio företag i Norrköping påverkas negativt av kriminalitet – dubbelt så många som i resten av landet. För byggföretaget XP Bygg har inbrott, identitetskapning och bedrägerier blivit en del av vardagen. 30 procent av alla svenska företag har blivit utsatta för brott de senaste fem åren, visar en rapport från Företagarna från i …
Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"
Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt. Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder …