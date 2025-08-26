Larm: Brottslighet skrämmer bort småföretagare

Varje år publicerar Småföretagarnas riksförbund en rapport om hur nyföretagandet i landet utvecklas, kopplat till sysselsättningen.

Oroande i årets upplaga är bilden av hur företagsamheten avtar i storstäderna till följd av ökad brottslighet.

Där till verkar trenden med ökat småföretagande i kommuner med turismprofil vara bruten, skriver Småföretagarnas riksförbund i ett pressmeddelande med hänvisning till rapporten där det även konstateras att Sverige ligger efter EU när det gäller kvinnligt företagande.

Kriminaliteten hämmar småföretagandet

Det mest anmärkningsvärda är ända att kriminaliteten tycks dra ner viljan att driva eget småföretag i storstäderna, men det är också påtagliga skillnader i hur företagsamheten ser ut i våra svenska storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Stockholm går hyfsat bra, Malmö och Göteborg går sämre”, är en av slutsatserna i rapporten.

När det kommer till småföretagarna själva vittnar de om att det är tufft att vara entreprenör i Sverige.

”En enkätundersökning bland medlemsföretagen visar att många företagare saknar tid för en ordentlig semestervila, många kan inte heller ta ut två helgdagar ledigt per vecka. Hög arbetsbelastning påverkar den egna hälsan negativt”, framgår det.

Kopplingen till arbetslöshet tydlig

ANNONS

Rapporten “De företagsamma 2025, som du kan ladda ner här, omfattar företag med minst en anställd och upp till 49 anställda.

”Våra analyser visar på ett klart samband mellan andel företagsamma, förvärvsfrekvens och arbetslöshet”, skriver Småföretagarnas riksförbund.

Läs även: Nya momsregler kan kosta företag miljarder DagensPS

Missa inte: Företagare: “Kriminella hindrar oss” DagensPS