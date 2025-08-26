I storstäderna sjunker intresset för att starta småföretag på grund av växande brottslighet och i Sverige minskar nyföretagandet generellt, enligt ny rapport.
Larm: Brottslighet skrämmer bort småföretagare
Mest läst i kategorin
Han förvandlade mammans torra idé till ett miljonbolag
Det började som en hemmagjord rock i 1980-talets Devon. I dag är Dryrobe ett globalt varumärke med en omsättning på närmare 22 miljoner pund. Grundaren Gideon Bright minns hur han som tonårig surfare stod i blåsten och kämpade med att ta av sig våtdräkten. Hans mamma sydde en enkel cape i vattentätt tyg, fodrad med …
Willys: "Sluta stoppa lågpris"
Axfood-ägda Willys går till attack mot Sveriges kommuner. Kedjan menar att kommunalt stopp för lågprisbutiker drabbar konsumenterna. Willys, Axfoods lågpriskedja och den i dag största utmanaren mot marknadsledande Ica, går nu till attack mot delar av Sveriges kommuner. Bakgrunden är en ny rapport från Matpriskollen, enligt vilken matpriserna är betydligt högre på orter där det …
Hon byggde miljardföretag med lån från mormor
Hon fick låna en skaplig slant av mormor för att förverkliga drömmen om att driva eget – nu väntas bolaget dra in intäkter på nära 2 miljarder kronor. Miljontals människor uppges älska skönhetsimperiet P. Louise som Paige Louise Williams skapat, enligt BBC. De beräknade intäkterna väntas i år bli 138 miljoner pund, alltså 1 780 …
Var tredje ljuger när de söker jobb – så avslöjas bluffen
Konkurrensen om jobben är stenhård. För vissa blir lösningen att tänja på sanningen – eller rent av ljuga – för att öka sina chanser. En färsk rapport från FlexJobs visar att var tredje amerikansk arbetstagare erkänner att de ljugit i sina cv:n. Svenskarna är snäppet värre. Enligt Sveriges Radio söker hälften av oss jobb med …
Svenskt stål ska stoppa kulor i Kanada
Ett samarbete mellan kanadensiska Roshel och svenska Swebor ska stärka det kanadensiska försvaret. Det handlar om svenskt specialstål. Den kanadensiska försvarskoncernen Roshel ska samarbeta med svenska stålföretaget Swebor, för att för första gången kunna producera ballistiskt skyddsstål i Kanada. Roshel, som tillverkar fordon för försvaret, kommer nu att kunna använda Swebors kunskaper och rättigheter för …
Varje år publicerar Småföretagarnas riksförbund en rapport om hur nyföretagandet i landet utvecklas, kopplat till sysselsättningen.
Oroande i årets upplaga är bilden av hur företagsamheten avtar i storstäderna till följd av ökad brottslighet.
Där till verkar trenden med ökat småföretagande i kommuner med turismprofil vara bruten, skriver Småföretagarnas riksförbund i ett pressmeddelande med hänvisning till rapporten där det även konstateras att Sverige ligger efter EU när det gäller kvinnligt företagande.
Kriminaliteten hämmar småföretagandet
Det mest anmärkningsvärda är ända att kriminaliteten tycks dra ner viljan att driva eget småföretag i storstäderna, men det är också påtagliga skillnader i hur företagsamheten ser ut i våra svenska storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö.
”Stockholm går hyfsat bra, Malmö och Göteborg går sämre”, är en av slutsatserna i rapporten.
När det kommer till småföretagarna själva vittnar de om att det är tufft att vara entreprenör i Sverige.
”En enkätundersökning bland medlemsföretagen visar att många företagare saknar tid för en ordentlig semestervila, många kan inte heller ta ut två helgdagar ledigt per vecka. Hög arbetsbelastning påverkar den egna hälsan negativt”, framgår det.
Kopplingen till arbetslöshet tydlig
Rapporten “De företagsamma 2025, som du kan ladda ner här, omfattar företag med minst en anställd och upp till 49 anställda.
”Våra analyser visar på ett klart samband mellan andel företagsamma, förvärvsfrekvens och arbetslöshet”, skriver Småföretagarnas riksförbund.
Läs även: Nya momsregler kan kosta företag miljarder DagensPS
Missa inte: Företagare: “Kriminella hindrar oss” DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Kinas fastighetssektor skakad av jättens skamliga exit
I måndags avnoterades pinsamt Kinas fastighetsbjässe Evergrande från Hongkongbörsen och går nu till historien som ”världens mest skuldsatta byggherre”, skriver CNBC. Åtta år efter börsnoteringen 2009 toppade Evergrandes börsvärde på 51,7 miljarder dollar. Det var 2017 och fastighetsjättens aktier var glödheta. Men i dag, med facit i hand och kraschen i närminne, står den tidigare …
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden. Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag. Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. …
Vill du rädda relationen? Lösningen kan finnas i plånboken
Tiden är ofta den största bristvaran i den moderna relationen. Genom tidsbrist och krävande vardagslogistik uppstår slitningar. En ny studie visar nu att lösningen kan vara närmre än många tror, om man har pengar att avvara. Köp dig fri från hushållssysslor och få tid för relationen. Studien, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, …
Larm: Brottslighet skrämmer bort småföretagare
I storstäderna sjunker intresset för att starta småföretag på grund av växande brottslighet och i Sverige minskar nyföretagandet generellt, enligt ny rapport. Varje år publicerar Småföretagarnas riksförbund en rapport om hur nyföretagandet i landet utvecklas, kopplat till sysselsättningen. Oroande i årets upplaga är bilden av hur företagsamheten avtar i storstäderna till följd av ökad brottslighet. …
Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar
Frankrikes börs faller nära två procent när politisk osäkerhet skakar marknaden och drar med sig särskilt storbanker och byggbolag ned. Än så länge har inte börskaoset spridits sig till andra europeiska marknader. Läs även: Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år – Dagens PS Politisk turbulens skakar marknaden Frankrikes börs rasade när premiärminister François …