Hångel på jobbet - "Kommer jag att få sparken?"

Fråga:

“Jag ångrar att jag hånglade med en kollega efter jobbet. för några veckor sedan. Jag gillar honom inte så mycket egentligen. Jag kände mig smickrad när att han uppvaktade mig för jag beundrar att han är framgångsrik på jobbet och en känd person. Han var och hälsade på från huvudkontoret och han jobbar inte på samma arbetsplats annars.

Jag har funderat på att byta jobb för jag kan inte utvecklas så mycket mer där jag är. Men jag har inte vågat – eller orkat ta steget. Kommer jag att få sparken om detta kommer ut?”

Hälsningar Anna

Mitt svar:

Att du har haft en tillfällig kärleksrelation med någon som jobbar på samma företag innebär inte att din arbetsgivare har en automatisk grund för uppsägning eller avsked. Oavsett om din arbetsgivare har en policy för relationer på arbetsplatsen eller ej.

Den typen av policys skapas främst för att hantera intressekonflikter som kan utvecklas arbetsmiljöproblem. Inte för att förbjuda relationer helt.

Jobbfavorisering blir ett problem

Det är till exempel ett problem om en medarbetare har en relation med sin lönesättande chef. Vilket inte verkar vara fallet för din del. Hade det varit så hade du kunnat bli omplacerad för att du inte skulle bli favoriserad.

Att det skulle riskera går rykten om att du får högre lön för att du är ihop med chefen är ingen bra situation. Varken för chefen eller dig.