Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare fick en fråga från en orolig kvinna , som undrar om hon kan få sparken eftersom hon har hånglat efter jobbet med en kollega.
Hångel på jobbet - "Kommer jag att få sparken?"
Fråga:
“Jag ångrar att jag hånglade med en kollega efter jobbet. för några veckor sedan. Jag gillar honom inte så mycket egentligen. Jag kände mig smickrad när att han uppvaktade mig för jag beundrar att han är framgångsrik på jobbet och en känd person. Han var och hälsade på från huvudkontoret och han jobbar inte på samma arbetsplats annars.
Jag har funderat på att byta jobb för jag kan inte utvecklas så mycket mer där jag är. Men jag har inte vågat – eller orkat ta steget. Kommer jag att få sparken om detta kommer ut?”
Hälsningar Anna
Mitt svar:
Att du har haft en tillfällig kärleksrelation med någon som jobbar på samma företag innebär inte att din arbetsgivare har en automatisk grund för uppsägning eller avsked. Oavsett om din arbetsgivare har en policy för relationer på arbetsplatsen eller ej.
Den typen av policys skapas främst för att hantera intressekonflikter som kan utvecklas arbetsmiljöproblem. Inte för att förbjuda relationer helt.
Jobbfavorisering blir ett problem
Det är till exempel ett problem om en medarbetare har en relation med sin lönesättande chef. Vilket inte verkar vara fallet för din del. Hade det varit så hade du kunnat bli omplacerad för att du inte skulle bli favoriserad.
Att det skulle riskera går rykten om att du får högre lön för att du är ihop med chefen är ingen bra situation. Varken för chefen eller dig.
Undvik skvaller på jobbet
Hade ni fortsatt relationen hade mitt råd varit att du varit öppen med det till arbetsgivaren för att undvika problem med skvaller med mera.
Att bli bländad på jobbet
När det händer att man blir bländad så av någon som du verkar ha blivit. Kan det handla om andra saker än att du blev blixtförälskad.
Det kan vara att du själv har en önskan om att själv vara mer framgångsrik och få andras beundran. Du kan på så vis omedvetet vara dragen till de som är som du själv skulle vilja vara. Det är en del av anledningen till ditt jobb-hångel tror jag. Att du har outnyttjad potential.
Dags att byta jobb?
Även detta skriver jag utifrån min fria tolkning. Jag tror även att du försatte dig i din situation för att du skulle få en anledning att faktiskt ta tag i saken och byta jobb. Du skriver att du inte vågat eller orkat.
Ändå utsatte du sig för risken att det ska spridas och ställa till problem på ditt jobb och att du eventuellt skulle få sparken.
Även om du nu inte blir det. Vill jag uppmana dig att på allvar se dig om efter nytt jobb med nya utmaningar. Du har mer att ge. Mycket mer.
Det finns en mening med allt. Ta några djupa andetag och fundera över vem du är och vad du vill egentligen.
Lycka till.
