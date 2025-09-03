Trots lågkonjunktur och en osäker värld har 5 600 nya lastbilschaufförer fått jobb i Sverige senaste åren. Nästan var fjärde är en kvinna.
Fler kvinnor rattar långtradare
Antalet nyanställda lastbilschaufförer överträffar branschens egna förväntningar, konstaterar TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, i sin trendindikator för 2025/2026.
Branschen hade räknat med cirka 4 500 nyanställningar men siffran landade på hela 5 600.
”En särskilt positiv trend är att 22 procent av de nyanställda är kvinnor vilket är en tydlig ökning från tidigare år”, konstaterar projektledaren Lena Törnstrand.
Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige. Dagens PS
Lågkonjunkturen tuff
Nu kan det däremot vara slut på positiva redovisningar. Lågkonjunkturen har fått ett starkare grepp om svensk ekonomi än förutspått, konstaterar TYA och rapporterar stor osäkerhet hos åkerierna.
Behovet av nyanställningar de kommande tolv månaderna ligger på drygt 4 000, något färre än kalkylen i förra årets rapport.
”Jämfört med 2024 tror företagen även att de kommer behöva säga upp fler lastbilschaufförer”, skriver TYA.
En av fyra lastbilar “en säkerhetsrisk”. Dagens PS
Viktigt fortsätta utbilda
Samtidigt påpekar TYA att det är viktigt att skolor och kommuner fortsätter utbilda inom transportsektorn för att agera långsiktigt.
”Det är tydligt att de som utbildar sig till lastbilschaufför får jobb. Hela 34 procent av dem som anställts de senaste 12 månaderna har mindre än ett års erfarenhet”, konstaterar branschorganet.
Enligt TYA:s Skolledarrapport 2024/2025 fick 85 procent av avgångseleverna på gymnasiet jobb som lastbilschaufför efter sin examen.
”Det är tydligt att inriktning transport på gymnasieskolorna leder till arbete”, konstaterar man.
Sömnproblem? Sov som en lastbilschaufför! Dagens PS
Allt fler kvinnor chaufförer
Kvinnornas andel av jobben som lastbilschaufför stiger dessutom snabbt. I dag är 11 procent av lastbilschaufförer kvinnor, 2 procentenheter mer än för ett år sedan.
Det lär öka snabbare framöver, eftersom 22 procent av de nyrekryterade chaufförerna är kvinnor.
Dessutom är andelen kvinnor på de transportinriktade gymnasieprogrammen i dag 33 procent.
De behövs. 36 procent av åkerierna uppger att de har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens, påpekar Lena Törnstrand.
Tullstormen pressar Volvo – hoppet står till Europa. Realtid
Fler kvinnor rattar långtradare
