Fler kvinnor rattar långtradare

Antalet nyanställda lastbilschaufförer överträffar branschens egna förväntningar, konstaterar TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, i sin trendindikator för 2025/2026.

Branschen hade räknat med cirka 4 500 nyanställningar men siffran landade på hela 5 600.

”En särskilt positiv trend är att 22 procent av de nyanställda är kvinnor vilket är en tydlig ökning från tidigare år”, konstaterar projektledaren Lena Törnstrand.

Lågkonjunkturen tuff

Nu kan det däremot vara slut på positiva redovisningar. Lågkonjunkturen har fått ett starkare grepp om svensk ekonomi än förutspått, konstaterar TYA och rapporterar stor osäkerhet hos åkerierna.

Behovet av nyanställningar de kommande tolv månaderna ligger på drygt 4 000, något färre än kalkylen i förra årets rapport.

”Jämfört med 2024 tror företagen även att de kommer behöva säga upp fler lastbilschaufförer”, skriver TYA.

