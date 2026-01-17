Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan

Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen.

Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av personliga problem, bland annat med alkohol.

Efter hans bortgång 2021 har familjen varit mitt i en uppmärksammad arvsstrid som nu avgjorts i domstol. Det skriver DN.

Manipulation och isolering enligt domstolen

I domen framgår att Sundals nya fru, som träffade honom under senare delen av hans liv, enligt rättens bedömning utnyttjade hans sårbarhet.

Rätten menar att hon isolerade honom från familj och vänner och vilseledde honom att göra sina barn arvlösa till förmån för henne själv.

Fallet har fått stort genomslag i Norge och väcker frågor om hur personer i utsatta situationer kan påverkas i ekonomiska och juridiska frågor.

Barnen, som länge kämpade för att få till en rättvis fördelning av arvet, fick se hur testamentet och andra dokument ändrades till deras nackdel.

Det handlar om betydande tillgångar och livsbesparingar som riskerade att gå helt förlorade för den närmaste familjen.

