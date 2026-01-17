Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt.
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen.
Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av personliga problem, bland annat med alkohol.
Efter hans bortgång 2021 har familjen varit mitt i en uppmärksammad arvsstrid som nu avgjorts i domstol. Det skriver DN.
Manipulation och isolering enligt domstolen
I domen framgår att Sundals nya fru, som träffade honom under senare delen av hans liv, enligt rättens bedömning utnyttjade hans sårbarhet.
Rätten menar att hon isolerade honom från familj och vänner och vilseledde honom att göra sina barn arvlösa till förmån för henne själv.
Fallet har fått stort genomslag i Norge och väcker frågor om hur personer i utsatta situationer kan påverkas i ekonomiska och juridiska frågor.
Barnen, som länge kämpade för att få till en rättvis fördelning av arvet, fick se hur testamentet och andra dokument ändrades till deras nackdel.
Det handlar om betydande tillgångar och livsbesparingar som riskerade att gå helt förlorade för den närmaste familjen.
Rättens slutsats och konsekvenser
Domstolen kom fram till att Sundal varit påverkad i sina beslut och inte fullt ut i stånd att fatta dem på egen hand.
Beslutet att förorda frun i testamentet har nu ogiltigförklarats för den del det berodde på missledande och manipulation.
Denna typ av dom har sällan setts i norsk rättspraxis och skapar en viktig rättslig referenspunkt för framtida tvister om arvsrätt och psykiskt inflytande.
Rättens ställningstagande innebär i praktiken att barnen nu kan återfå en större del av arvet, samtidigt som domen markerar att domstolar tar hänsyn till omständigheter kring ett arvlåtars tillstånd och hur avtalen ingicks.
En familjs kamp
För Sundals barn har processen varit lång och känslomässigt påfrestande.
De beskriver kampen som både personlig och juridisk, där de sett sin fars utsatthet utnyttjas i ett kritiskt skede av hans liv.
Många uttrycker att domen är ett erkännande av inte bara juridiskt felaktiga beslut utan också av hur viktigt det är att skydda sårbara personer från manipulation.
Arvsfallet lyfter fram de komplexa frågor som kan uppstå när stora tillgångar och personliga relationer blandas med juridiska dokument och testamenten.
För många blir det en påminnelse om vikten av tydliga, opartiska råd och skydd när man hanterar arv och familjefinans.
