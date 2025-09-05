Designtorget visar tillväxt men fortsätter förlora pengar. Ägaren Åhléns tror ändå på bolaget och stoppar in nya miljoner.
Får nya miljoner efter storförlust
Designkedjan Designtorget visar en stark omsättningstillväxt för senaste räkenskapsåret, som går fram till och med april 2025.
Omsättningen landar på 102,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14,8 procent jämfört med föregående räkenskapsår som slutade på 89,1 miljoner kronor, skriver Ehandel.se.
Nu klär Åhléns bruden för börsen. Dagens PS
Ökar förlusten
Det är de roliga sifforna. Nu kommer de tråkiga. Designtorget ökar inte bara försäljningen utan även sina förluster.
Bolagets minus för räkenskapsåret blir 11,7 miljoner kronor, 22,2 procent över föregående års 9,6 miljoner.
”Expansionsfas”
Det förklaras av att Designtorget, helägt dotterbolag till Åhléns, är i en expansionsfas och sammanlagt öppnat fem nya butiker.
Bolaget har nu tio fysiska butiker vid sidan av en växande online-försäljning, där man i höstas bytte plattform för sin e-handel.
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt. Dagens PS
Satsar 7 miljoner
Den negativa utvecklingen i bolagets räkenskaper har samtidigt tärt på finanserna där det egna kapitalet minskat från 5 miljoner till endast 281 000 kronor.
För att ge bolaget lite muskler, går nu ägaren Åhléns in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 7 miljoner kronor.
”Lågkonjunktur och konkurs”
I årsredovisningen hänvisar ledningen till lågkonjunkturen och konkurs för Hövding AB i december 2023, som faktorer som påverkar omsättningen negativt.
Trots ”de ekonomiska utmaningarna” ser Designtorget, som alla företag som redovisar läget, positivt på framtiden.
Man väntar sig en fortsatt tillväxt både i e-handeln och i de fysiska butikerna, främst i de fem man startat 2023 och 2024.
Åhléns ägare sticker ut hakan: “Vet hur man köper och säljer”. Realtid
