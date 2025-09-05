Får nya miljoner efter storförlust

Designkedjan Designtorget visar en stark omsättningstillväxt för senaste räkenskapsåret, som går fram till och med april 2025.

Omsättningen landar på 102,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 14,8 procent jämfört med föregående räkenskapsår som slutade på 89,1 miljoner kronor, skriver Ehandel.se.

Ökar förlusten

Det är de roliga sifforna. Nu kommer de tråkiga. Designtorget ökar inte bara försäljningen utan även sina förluster.

Bolagets minus för räkenskapsåret blir 11,7 miljoner kronor, 22,2 procent över föregående års 9,6 miljoner.

