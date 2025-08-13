Nya draget för Åhléns – kan förändra allt

Åhléns håller diskret på att genomföra en stor förändring i sin bolagsstruktur när de ansökt om att ändra sin bolagskategori från privat till publikt. Det framgår av handlingar som Dagens industri tagit del av.

Det finns flera olika skillnader mellan de två bolagskategorierna. Men den kanske främsta är att ett publikt bolag får erbjuda sina aktier till handel på den öppna marknaden. Det innebär att bolaget enklare kan söka kapitaltillskott samt börsnoteras.

Planer på börsnotering finns sedan tidigare

Att Åhléns ska börsnoteras är något som kedjans ägare Ayad Al-Saffar velat redan sedan tidigare. I oktober förra året sa han, i en intervju med EFN, att han lovat minoritetsägaren Torsten Jansson att bolaget ska börsnoteras.

Ayad Al-Saffar tog över Åhléns 2022. Nu vill han börsnotera bolaget. Foto: (Judit Nilsson / SvD / TT)

Men då låg planerna åtminstone 18 månader in i framtiden.

En börsnotering är inte den enda anledningen till varför ett bolag vill ändra kategori. Men i nuläget väljer Åhléns att avstå att kommentera skälet till förändringen.

