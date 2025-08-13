Dagens PS
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt

Åhléns blir publikt, vilket kan leda till en börsnotering. Foto:(Martina Holmberg / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Varuhusaktören Åhléns håller i smyg på att göra en stor förändring i sin bolagsstruktur. Det öppnar upp bolaget för kapitalmarknaden och en möjlig börsnotering.

Åhléns håller diskret på att genomföra en stor förändring i sin bolagsstruktur när de ansökt om att ändra sin bolagskategori från privat till publikt. Det framgår av handlingar som Dagens industri tagit del av.

Det finns flera olika skillnader mellan de två bolagskategorierna. Men den kanske främsta är att ett publikt bolag får erbjuda sina aktier till handel på den öppna marknaden. Det innebär att bolaget enklare kan söka kapitaltillskott samt börsnoteras.

Planer på börsnotering finns sedan tidigare

Att Åhléns ska börsnoteras är något som kedjans ägare Ayad Al-Saffar velat redan sedan tidigare. I oktober förra året sa han, i en intervju med EFN, att han lovat minoritetsägaren Torsten Jansson att bolaget ska börsnoteras.

Ayad Al-Saffar tog över Åhléns 2022. Nu vill han börsnotera bolaget. Foto: (Judit Nilsson / SvD / TT)

Men då låg planerna åtminstone 18 månader in i framtiden.

En börsnotering är inte den enda anledningen till varför ett bolag vill ändra kategori. Men i nuläget väljer Åhléns att avstå att kommentera skälet till förändringen.

Åhléns tyngs av skatteskulder

Att Åhléns kan vilja ha in mer kapital i verksamheten är nog inte så konstigt då varuhuskedjan är det bolag som har störst skatteskuld kvar från pandemin, vilket Di redovisat.

Enligt nyligen inskickade siffror för Åhléns brutna räkenskapsår som Di tagit del av har bolaget 643 miljoner kronor i uppskjutna skattebetalningar per den sista april i år. Då har man också minskat den notan med 157 miljoner kronor på ett år.

De likvida medlen i bolaget har dock minskat under de senaste två åren från 890 miljoner kronor till 226.

Hela skatteskulden från pandemin måste också enligt lagstiftningen vara betald till Skatteverket i september 2027.

I ett mejl till Di i januari skrev finanschef Åhléns finanschef Max Loman att bolagets: “kassaflöde är tillräckligt för att täcka de belopp som återbetalningsplanen innebär”.

I den senaste årsredovisningen framkommer det att Åhléns omsättning ökade med 7 procent mot föregående år och landade på 4,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet lyfte också till 96 miljoner kronor medan resultatet efter finansiella poster backade något till 71 miljoner kronor.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

