Åhléns byter bolagsform och öppnar för börsnotering. Nu klär man bruden genom att redovisa en ljus framtidsbild och tre nyetableringar.
Nu klär Åhléns bruden för börsen
Mest läst i kategorin
Bullish gör kryptosuccé på Wall Street
Kryptobörsen Bullish fick en raketstart på New York-börsen på onsdagen och värderas nu till över 13 miljarder dollar. Debuten skedde under en fortsatt positiv handelsdag präglad av förnyat hopp om räntesänkningar från Federal Reserve. Bullish-aktien steg kraftigt under premiärhandeln och bolaget blev därmed en av de största börsintroduktionerna i den amerikanska kryptosektorns historia. “Bullish kom …
Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street
Intels aktie stiger kraftigt på måndagen efter nyheter att bolagets CEO Lip-Bu Tan ska träffa USA:s president Donald Trump. Besöket sker bara dagar efter att Trump öppet krävt Tans avgång – ett ovanligt och uppseendeväckande drag från en amerikansk president. När Intel CEO Lip-Bu Tan nu besöker Vita Huset drar marknaden paralleller till Apples CEO …
Starkt slut för Wall Streets techbolag – Apples strategi funkar
Wall Street noterade en ny rekordnivå för Nasdaq när de amerikanska börserna gjorde helg. Bakom uppgången finns techvinster, förnyat hopp om räntesänkningar – och Apples nya politiska strategi. Det breda indexet S&P 500 steg med 0,8 procent under fredagen. Teknikindex Nasdaq gick ännu bättre med en uppgång på 1 procent, en ny rekordnivå. Det industrityngda …
Danskans stiftelse säljer Figma-aktier för miljarder
Figma-succé på Wall Street förra veckan gjorde många i Silicon Valley rikare. Men nu avslöjas att en av de största vinnarna är en lokal stiftelse för välgörenhet – som fått aktierna som en donation. Den ideella stiftelsen Marin Community Foundation sålde aktier i samband med Figmas börsintroduktion till ett värde av omkring 440 miljoner dollar. Aktierna ska ha …
Deppigt fredagshumör på Wall Street
Luften gick ur Wall Street. De amerikanska börsernas stora index stängde på minus inför helgen – efter oro för tullar och svaga jobbsiffror. Det breda indexet S&P 500 föll med 1,6 procent under fredagen, vilket summerar veckan till ett tapp på 2 procent. Teknikindex Nasdaq gick ännu sämre med en nedgång på 2,2 procent. Industrityngda …
Under gårdagen kom nyheten att Åhléns byter sin bolagsform till publikt, ett tydligt tecken på att man funderar på en börsnotering.
Samtidigt jagas varuhuskedjan av en skatteskuld men i en resultatkommuniké i dag målar man en bild som tydligt visar en vilja att klä bruden inför en möjlig notering.
Åhléns ägare, Ayad Al-Saffar, noterar att Åhléns stärker sitt rörelseresultat för räkenskapsåret 2024/2025 och gör det trots en svag vårmarknad och en ekonomisk osäkerhet bland konsumenterna.
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt. Dagens PS
”Stärkt rörelseresultat”
”Under ett räkenskapsår präglat av global oro, svag svensk krona och en av de mest utmanande vårsäsongerna på länge, levererar Åhléns ett stärkt rörelseresultat”, konstaterar Al-Saffar.
”Trots marknadens nedgång under början av 2025 har företaget lyckats hålla sin strategi, förbättra marginaler och fortsätta sin tillväxtresa.”
Nu fortsätter man att landa sina strategiska tillväxtmål och pekar främst på att man under året, mellan juni och september 2024, öppnat tre nya varuhus i Mora, Skärholmen respektive Västerås.
Längs vägen har man ”ytterligare stärkt sitt hållbarhetsarbete” och börjat ”förnya Åhléns hållbarhetsstrategi”.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Stolt över resultatet
”Det är med stolthet vi presenterar ett stärkt resultat, tre nya varuhus och vår satsning på hållbarhetsarbetet mitt i en av de svagaste marknaderna på länge. Det visar att vi har byggt en robust, relevant och framtidssäkrad affärsmodell”, skriver Ayad Al-Saffar i sin vd-kommentar.
”Vi har också tagit viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete genom att stärka vårt team och påbörjat arbetet med en förnyad strategi för att möta framtidens krav och förväntningar. Nu ser vi fram emot att fortsätta vår resa, tillsammans med våra kunder, våra medarbetare och våra partners”, tillägger Ayad Al-Saffar helt enligt handboken för lämpliga vd-sägningar.
Inga kommentarer om börsen
”Med ett förbättrat resultat, tre nya varuhus och ett förnyat hållbarhetsarbete går Åhléns in i nästa verksamhetsår med fortsatt fokus på lönsam tillväxt, vidareutveckling av egna varumärken samt minskade lagernivåer”, sammanfattar Åhléns vd utan att kommentera om det bland förhoppningarna även finns en börsnotering.
Hushållen fortsätter hålla igen. Dagens PS
Åhléns ägare sticker ut hakan: “Vet hur man köper och säljer”. Realtid
Senaste nytt
Nu klär Åhléns bruden för börsen
Åhléns byter bolagsform och öppnar för börsnotering. Nu klär man bruden genom att redovisa en ljus framtidsbild och tre nyetableringar. Under gårdagen kom nyheten att Åhléns byter sin bolagsform till publikt, ett tydligt tecken på att man funderar på en börsnotering. Samtidigt jagas varuhuskedjan av en skatteskuld men i en resultatkommuniké i dag målar man …
Dagens PS får ny försäljningschef
Relevance Communication Nordic AB, ägare till Dagens PS, Realtid, News55 och E55, förstärker sin kommersiella ledning med Oskar Sardi som ny Chief Revenue Officer. Han har sedan 2024 en plats i bolagets styrelse och tar nu även en operativ roll med fokus på intäktsökning och affärsutveckling, enligt ett pressmeddelande. Sardi har över 25 års erfarenhet …
Topplistan - de rikaste länderna i Europa
Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen. Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet? En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar. Missa inte: Spanjor tar …
Planen: "AI kan ersätta regeringen"
AI ska bekämpa korruption, öka transparens och effektivisera det offentliga. Framför allt ska den bereda vägen till EU, enligt plan. Det är Albanien som riktar sig mot AI för att bekämpa korruptionen i landet och få en godkänt-stämpel av EU. Premiärminister Edi Rama nämnde nyligen AI som ett verktyg för att utrota korruptionen och tillade …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …