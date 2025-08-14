Nu klär Åhléns bruden för börsen

Under gårdagen kom nyheten att Åhléns byter sin bolagsform till publikt, ett tydligt tecken på att man funderar på en börsnotering.

Samtidigt jagas varuhuskedjan av en skatteskuld men i en resultatkommuniké i dag målar man en bild som tydligt visar en vilja att klä bruden inför en möjlig notering.

Åhléns ägare, Ayad Al-Saffar, noterar att Åhléns stärker sitt rörelseresultat för räkenskapsåret 2024/2025 och gör det trots en svag vårmarknad och en ekonomisk osäkerhet bland konsumenterna.

Nya draget för Åhléns – kan förändra allt. Dagens PS

”Stärkt rörelseresultat”

”Under ett räkenskapsår präglat av global oro, svag svensk krona och en av de mest utmanande vårsäsongerna på länge, levererar Åhléns ett stärkt rörelseresultat”, konstaterar Al-Saffar.

”Trots marknadens nedgång under början av 2025 har företaget lyckats hålla sin strategi, förbättra marginaler och fortsätta sin tillväxtresa.”

Nu fortsätter man att landa sina strategiska tillväxtmål och pekar främst på att man under året, mellan juni och september 2024, öppnat tre nya varuhus i Mora, Skärholmen respektive Västerås.

Längs vägen har man ”ytterligare stärkt sitt hållbarhetsarbete” och börjat ”förnya Åhléns hållbarhetsstrategi”.

