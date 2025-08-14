Dagens PS
Nu klär Åhléns bruden för börsen

Åhléns öppnar för en börsnotering
Allt fler vandrar hem med en Åhléns-kasse i näven. Företaget har vänt förlust till vinst och öppnade tre nya varuhus senaste räkenskapsåret. (Foto: Mickan Mörk/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Åhléns byter bolagsform och öppnar för börsnotering. Nu klär man bruden genom att redovisa en ljus framtidsbild och tre nyetableringar.

Under gårdagen kom nyheten att Åhléns byter sin bolagsform till publikt, ett tydligt tecken på att man funderar på en börsnotering.

Samtidigt jagas varuhuskedjan av en skatteskuld men i en resultatkommuniké i dag målar man en bild som tydligt visar en vilja att klä bruden inför en möjlig notering.

Åhléns ägare, Ayad Al-Saffar, noterar att Åhléns stärker sitt rörelseresultat för räkenskapsåret 2024/2025 och gör det trots en svag vårmarknad och en ekonomisk osäkerhet bland konsumenterna.

”Stärkt rörelseresultat”

”Under ett räkenskapsår präglat av global oro, svag svensk krona och en av de mest utmanande vårsäsongerna på länge, levererar Åhléns ett stärkt rörelseresultat”, konstaterar Al-Saffar.

”Trots marknadens nedgång under början av 2025 har företaget lyckats hålla sin strategi, förbättra marginaler och fortsätta sin tillväxtresa.”

Nu fortsätter man att landa sina strategiska tillväxtmål och pekar främst på att man under året, mellan juni och september 2024, öppnat tre nya varuhus i Mora, Skärholmen respektive Västerås.

Längs vägen har man ”ytterligare stärkt sitt hållbarhetsarbete” och börjat ”förnya Åhléns hållbarhetsstrategi”.

Blickar mot börsen? Åhléns ändrar bolagsform och ägaren Ayad Al-Saffar sägs planera en börsnotering av nu vinstgivande Åhléns. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Stolt över resultatet

”Det är med stolthet vi presenterar ett stärkt resultat, tre nya varuhus och vår satsning på hållbarhetsarbetet mitt i en av de svagaste marknaderna på länge. Det visar att vi har byggt en robust, relevant och framtidssäkrad affärsmodell”, skriver Ayad Al-Saffar i sin vd-kommentar.

”Vi har också tagit viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete genom att stärka vårt team och påbörjat arbetet med en förnyad strategi för att möta framtidens krav och förväntningar. Nu ser vi fram emot att fortsätta vår resa, tillsammans med våra kunder, våra medarbetare och våra partners”, tillägger Ayad Al-Saffar helt enligt handboken för lämpliga vd-sägningar.

Inga kommentarer om börsen

”Med ett förbättrat resultat, tre nya varuhus och ett förnyat hållbarhetsarbete går Åhléns in i nästa verksamhetsår med fortsatt fokus på lönsam tillväxt, vidareutveckling av egna varumärken samt minskade lagernivåer”, sammanfattar Åhléns vd utan att kommentera om det bland förhoppningarna även finns en börsnotering.

ÅhlénsBokslutDetaljhandelSverige
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

