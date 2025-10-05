Experterna: Svensk AI-brist oroar

Svenskarna är inte emot AI – men vi tvekar. Det kan kosta oss hundratals miljarder om vi inte vaknar och hänger med i utvecklingen, konstaterade Paulina Modlitba, folkbildare i AI, tidigare i år.

Några månader senare placerade sig Sverige på plats 35 av 47 i KPMG:s globala rapport Trust, Attitudes and Use of Artificial Intelligence. Det innebär att Sverige halkar efter i både strategi, AI-kompetens och styrning.

“För att vända denna utveckling är det avgörande att företagen satsar på kompetensutveckling och etablerar en tydlig strategi för hur AI ska användas”, sa Johanna Wind Wade på KPMG.

“AI blir ett hot”

Ytterligare en rapport, denna från AI-kommissionen, identifierar en betydande brist på teknisk AI-kompetens i Sverige. Ett omfattande kompetenslyft är viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft, menar man.

“AI blir ett hot om vi står vid sidan om och passivt åser en teknik- och samhällsförändring utan att agera och koppla den till våra övergripande strävanden i Sverige”, konstaterade AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg.

En av experterna bakom rapporten, Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, menar att världens främsta AI-experter idag värvas för enorma summor, samtidigt som svenska företag får se talanger försvinna utomlands.