Sverige riskerar att halka efter i det globala AI-racet. Flera nya rapporter visar att bristen på både spets och bredd inom AI-kompetens kan bli landets största hinder för innovation de kommande åren.
Experterna: Svensk AI-brist oroar
Svenskarna är inte emot AI – men vi tvekar. Det kan kosta oss hundratals miljarder om vi inte vaknar och hänger med i utvecklingen, konstaterade Paulina Modlitba, folkbildare i AI, tidigare i år.
Några månader senare placerade sig Sverige på plats 35 av 47 i KPMG:s globala rapport Trust, Attitudes and Use of Artificial Intelligence. Det innebär att Sverige halkar efter i både strategi, AI-kompetens och styrning.
“För att vända denna utveckling är det avgörande att företagen satsar på kompetensutveckling och etablerar en tydlig strategi för hur AI ska användas”, sa Johanna Wind Wade på KPMG.
“AI blir ett hot”
Ytterligare en rapport, denna från AI-kommissionen, identifierar en betydande brist på teknisk AI-kompetens i Sverige. Ett omfattande kompetenslyft är viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft, menar man.
“AI blir ett hot om vi står vid sidan om och passivt åser en teknik- och samhällsförändring utan att agera och koppla den till våra övergripande strävanden i Sverige”, konstaterade AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg.
En av experterna bakom rapporten, Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, menar att världens främsta AI-experter idag värvas för enorma summor, samtidigt som svenska företag får se talanger försvinna utomlands.
”Vi blir duktiga – men inte bäst”
Heintz jämför situationen med fotbollens värvningsmarknad.
”Sverige får satsa på att utveckla lovande talanger och acceptera att de lämnar efter några år”, säger han till Ny Teknik.
Heintz menar att Sverige måste bygga en miljö där nya talanger kan växa – och gärna komma tillbaka med erfarenhet. Men han ser också ett kulturellt hinder.
”Vi har inte kulturen att satsa allt, då blir vi duktiga men vi blir inte bäst”.
Brist på bredd – inte bara spets
Enligt flera rapporter refererade av Ny Teknik är kompetensbristen bredare än många tror. Det handlar inte bara om att Sverige behöver utbilda fler ingenjörer, utan om att AI-kunskapen måste stärkas i hela arbetslivet.
Ana Andric, näringspolitisk expert på Tech Sverige, varnar för att bristen kan bli ett allvarligt hinder för innovation.
”Det finns stor efterfrågan på den här kompetensen och bristen kan bli den största flaskhalsen för innovation de kommande åren”, säger hon till Ny Teknik.
Hon menar att de verkliga vinnarna i AI-racet blir samhällen som inte bara utvecklar tekniken, utan också snabbt sprider den till hela arbetsmarknaden – från sjukvården till kommunerna.
Fler utbildningar – men stora luckor kvar
Niklas Odelberg, utredare på UKÄ, ser att antalet AI-kurser i Sverige har ökat kraftigt sedan 2017. Samtidigt konstaterar han att det är svårt att bygga in AI i utbildningar utanför teknikämnen.
Tech Sverige föreslår därför flera åtgärder: högre digital kompetens tidigt i skolan, AI i alla utbildningar och mer spetsforskning.
Men tiden är knapp. Om inte Sverige lyckas kombinera spets med bredd riskerar landet att fastna i just det som experterna varnar för – en flaskhals för framtidens innovation.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
