Sverige rasar i global ranking av AI

Svenska företag saknar AI-strategi

Sverige placerar sig på plats 35 av 47 länder i KPMG:s globala rapport Trust, Attitudes and Use of Artificial Intelligence. Undersökningen bygger på svar från över 48 000 personer världen över – varav drygt 1 000 är svenskar.

Och siffrorna är tydliga. Sverige halkar efter i både strategi, AI-kompetens och styrning.

“Utan en tydlig AI-strategi riskerar svenska företag att hamna på efterkälken när världen ställer om till mer datadrivna affärsmodeller”, säger Johanna Wind Wade, AI lead på KPMG Sverige.