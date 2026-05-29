Jojo-strejken – fackets nya strategi mot Tesla

”Konflikten är inte över”, säger Jesper Pettersson, presstalesperson på IF Metall, hos Dagens arbete.

Enligt uppgift ska det handla om 17 mekaniker som fram till nyligen deltagit i strejken.

Ny strategi från facket

Det ska enligt DA:s källor inte handla om att strejkarna vill hoppa av utan i stället om en strategi från IF Metalls sida. Inte heller det vill facket kommentera.

”Vi kommenterar ingenting. Vi är i ett läge i konflikten där vi inte kan kommentera det som händer nu. Men konflikten är inte över”, säger IF Metalls Jesper Pettersson.

Dagens Industri kunde kommentera att även personal i Uppsala fått i uppdrag att gå tillbaka till arbetet.

Idén om att skicka tillbaka strejkande mekaniker till Tesla ska ha diskuterats inom facket redan tidigare under våren.

