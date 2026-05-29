Flera Tesla-mekaniker i Malmö har gått tillbaka till jobbet – men konflikten är inte över utan beror på en ny strategi, enligt facket IF Metall.
Jojo-strejken – fackets nya strategi mot Tesla
Flera strejkande Tesla-mekaniker i Malmö har gått tillbaka till jobbet, på uppdrag av fackförbundet IF Metall.
De uppgifterna levererades tidigt fredag, men facket vill inte kommentera.
”Konflikten är inte över”, säger Jesper Pettersson, presstalesperson på IF Metall, hos Dagens arbete.
Enligt uppgift ska det handla om 17 mekaniker som fram till nyligen deltagit i strejken.
Ny strategi från facket
Det ska enligt DA:s källor inte handla om att strejkarna vill hoppa av utan i stället om en strategi från IF Metalls sida. Inte heller det vill facket kommentera.
”Vi kommenterar ingenting. Vi är i ett läge i konflikten där vi inte kan kommentera det som händer nu. Men konflikten är inte över”, säger IF Metalls Jesper Pettersson.
Dagens Industri kunde kommentera att även personal i Uppsala fått i uppdrag att gå tillbaka till arbetet.
Idén om att skicka tillbaka strejkande mekaniker till Tesla ska ha diskuterats inom facket redan tidigare under våren.
Ska chocka med jojo-strejk
Ledningen för IF Metall presenterade då idén om en så kallad partiell strejk. Den innebär att strejkande mekaniker på Tesla tillfälligt går tillbaka till jobbet, för att sedan tas ut i strejk igen.
Strategin beskrivs som ett slags ”jojo-strejk” där de strejkande ibland jobbar, ibland strejkar.
”Tanken är att man ska chocka Tesla”, säger en anonym källa hos DA.
Stark kritik – inga kommentarer
Idén togs upp vid ett stormöte men fick då stark kritik, bland annat för att de mekaniker som går tillbaka i arbete kan skickas utomlands.
Det skulle kunna ske genom att arbetsgivaren TM Sweden i mekanikernas anställningsavtal har inskrivet att man har rätt att skicka alla anställda till arbetsplatser utomlands.
Det har facket försökt möta genom en blockad mot utlandsarbete. I övrigt vill IF Metall fortfarande inte kommunicera sin nya strategi.
”För att den nya strategin ska ha verkan kan vi tyvärr inte berätta mer om vad den går ut på men vår förhoppning är att den ska leda framåt”, står det i ett internt meddelande.
