Kraftig minskning av utländska paket
De nya tullavgifterna har fått kraftig effekt på antalet utlandspaket som skickas till Sverige.
Under tredje kvartalet minskade antalet paket från utländska e-handlare med 5,4 procent till totalt 19,5 miljoner paket. Det betyder att utlandspaketens andel av den totala paketvolymen sjönk från 32,9 procent till 28,8 procent, den lägsta nivån hittills i år, enligt Transportföretagens paketindex.
”Vi ser nu ett tydligt trendbrott efter en lång period av kraftigt ökande paketvolymer från utlandet och det är intressant att det sammanfaller med EU:s nya tullregler för lågprisförsändelser”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen i ett pressmeddelande.
Den 1 juli införde EU en tullavgift på tre euro för varor i lågvärdesförsändelser från länder utanför unionen.