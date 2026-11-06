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E-handel

Kraftig minskning av utländska paket

Färre paket skickas nu från bland annat Kina. Arkivbild.
Färre paket skickas nu från bland annat Kina. Foto: Amir Nabizadeh/TT
Under tredje kvartalet minskade antalet paket från utländska e-handlare med 5,4 procent till totalt 19,5 miljoner paket. Det betyder att utlandspaketens andel av den totala paketvolymen sjönk från 32,9 procent till 28,8 procent, den lägsta nivån hittills i år, enligt Transportföretagens paketindex.

De nya tullavgifterna har fått kraftig effekt på antalet utlandspaket som skickas till Sverige.

Under tredje kvartalet minskade antalet paket från utländska e-handlare med 5,4 procent till totalt 19,5 miljoner paket. Det betyder att utlandspaketens andel av den totala paketvolymen sjönk från 32,9 procent till 28,8 procent, den lägsta nivån hittills i år, enligt Transportföretagens paketindex.

”Vi ser nu ett tydligt trendbrott efter en lång period av kraftigt ökande paketvolymer från utlandet och det är intressant att det sammanfaller med EU:s nya tullregler för lågprisförsändelser”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Den 1 juli införde EU en tullavgift på tre euro för varor i lågvärdesförsändelser från länder utanför unionen.

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