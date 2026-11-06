Kraftig minskning av utländska paket

Under tredje kvartalet minskade antalet paket från utländska e-handlare med 5,4 procent till totalt 19,5 miljoner paket. Det betyder att utlandspaketens andel av den totala paketvolymen sjönk från 32,9 procent till 28,8 procent, den lägsta nivån hittills i år, enligt Transportföretagens paketindex.

De nya tullavgifterna har fått kraftig effekt på antalet utlandspaket som skickas till Sverige.

Under tredje kvartalet minskade antalet paket från utländska e-handlare med 5,4 procent till totalt 19,5 miljoner paket. Det betyder att utlandspaketens andel av den totala paketvolymen sjönk från 32,9 procent till 28,8 procent, den lägsta nivån hittills i år, enligt Transportföretagens paketindex.