Drönarna stiger – liksom efterfrågan

Efterfrågan på drönare allt mer intensiv
Ukrainska soldater avfyrar drönare i Charkiv oblast i november. Drönaranvändningen har blivit alltmer intensiv mellan Ryssland och Ukraina. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Europas drönarindustri ser stora möjligheter när nu Nato intensifierar sitt försvar mot ryska drönare och ska satsa på en ”drönarvägg”.

Det är inte alla som går in i väggen med vilja och entusiasm. Den europeiska drönarindustrin gör det.

Då är förstås den vägg vi talar om ”drönarväggen” mot Ryssland.

Efter flera drönaröverflygningar, bekräftade och påstådda, mot luftrum inom Nato under september, började europeiska ledare för Nato-länder tala om att utveckla en drönarvägg.

”Stor ökning av kunder”

Euronews har besökt två danska företag som nu ska skeppa drönare över hela Europa för att bekämpa de drönarintrång som satt Nato på helspänn.

Weibel Scientifics och Mydefence är två danska, försvarsrelaterade företag som nu säger sig se en stor ökning av nya kunder som vill använda deras teknik för att skydda exempelvis flygplatser, militära installationer och kritisk infrastruktur.

Weibel Scietifics radar-UAV-detekteringsteknik användes inför ett EU-toppmöte tidigare i år på Köpenhamns flygplats, där oidentifierade drönare stängde luftrummet flera timmar under september.

Mydefence bygger handhållna, bärbara radiofrekvensenheter, vilka bryter förbindelsen mellan en drönare och dess pilot och den vägen neutraliserar hotet.

Ryska drönare mot Polen och observationer över bland annat Köpenhamns flygplats har lett till diskussionen om behovet av en ”drönarvägg” mot öst. (Foto: Steven Knap/AP-TT)
Reglerat inom EU

Denna typ av ”störning” är starkt reglerad inom EU, men utbredd i kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Där har användningen blivit så omfattande att både Ryssland och Ukraina börjat använda drönare uppkopplade med tunna fiberoptiska kablar som inte är beroende av radiofrekvenssignaler.

Hela drönarkrigföringen har exploderat efter Rysslands invasion av Ukraina 2022, där Ryssland bombarderat Ukraina med drönar- och missilattacker och attackerat järnvägar, kraftanläggningar och städer i hela landet.

Som svar har Ukraina initierat sina egna, framgångsrika attacker mot militära och energimål djupt inne i Ryssland via egenproducerade drönare.

Attackerna väckte Nato

Men hela Europa har nu en hög beredskap mot drönare efter överflygningar i september, som var mer intensiva än någonsin och fick ledare att tala om en drönarvägg längs hela gränsen mot Ryssland, för att kunna avvärja angrepp i tid.

Tidigare i november sade Nato-representanter att ett nytt amerikanskt antidrönarsystem utplacerats på alliansens östra flank.

Efter att Polens luftrum kränkts tillkännagav Natos generalsekreterare Mark Rutte satsningen på Eastern Sentry, som ska avskräcka ytterligare ryska intrång.

”Enorm drivkraft”

Andreas Graae, biträdande professor vid danska försvarshögskolan, säger att det finns en “enorm drivkraft” för att snabbt distribuera system mot drönarattacker i Europa.

“Alla länder i Europa kämpar för att hitta rätt lösningar för att vara förberedda på dessa nya drönarutmaningar”, menar han.

Målet nu är att göra gränsen mot Ryssland så välbeväpnad att de ryska styrkorna avskräcker från att någonsin överväga att kora gränsen någonstans från Norge i norr till Turkiet i söder, säger militära källor inom Nato hos Euronews.

DrönareFörsvarsbolagNato
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

