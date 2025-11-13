Drönarna stiger – liksom efterfrågan

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Det är inte alla som går in i väggen med vilja och entusiasm. Den europeiska drönarindustrin gör det.

Då är förstås den vägg vi talar om ”drönarväggen” mot Ryssland.

Efter flera drönaröverflygningar, bekräftade och påstådda, mot luftrum inom Nato under september, började europeiska ledare för Nato-länder tala om att utveckla en drönarvägg.

”Stor ökning av kunder”

Euronews har besökt två danska företag som nu ska skeppa drönare över hela Europa för att bekämpa de drönarintrång som satt Nato på helspänn.

Weibel Scientifics och Mydefence är två danska, försvarsrelaterade företag som nu säger sig se en stor ökning av nya kunder som vill använda deras teknik för att skydda exempelvis flygplatser, militära installationer och kritisk infrastruktur.

Weibel Scietifics radar-UAV-detekteringsteknik användes inför ett EU-toppmöte tidigare i år på Köpenhamns flygplats, där oidentifierade drönare stängde luftrummet flera timmar under september.

Mydefence bygger handhållna, bärbara radiofrekvensenheter, vilka bryter förbindelsen mellan en drönare och dess pilot och den vägen neutraliserar hotet.

