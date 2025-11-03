Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"

Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland.

Programmet, kallat Army of Drones Bonus System, används nu av över 400 drönarenheter och omfattar även flera andra styrkor, skriver The Guardian.

Systemet fungerar som ett slags militärt onlinespel: varje träff mot fienden ger poäng som soldaterna kan växla in mot nya drönare, autonoma fordon och annan krigsmateriel i en statlig webbutik, kallad Brave1.

Får poäng på olika sätt

De mest framgångsrika enheterna listas på en offentlig topplista med namn som Achilles och Phoenix.

Sedan den ukrainska regeringen fördubblade poängbelöningen för att slå ut ryska infanterienheter har antalet bekräftade ryska förluster ökat kraftigt, enligt myndigheternas egna siffror.

Samtidigt utökas systemet till att omfatta fler funktioner: artillerienheter får poäng för träffsäkra eldanfall, spaningsenheter för att lokalisera mål, och logistikförband premieras när de använder autonoma fordon för leveranser till fronten.