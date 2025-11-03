Ukrainska soldater som lyckas slå ut en stridsvagn eller döda en fiende får poäng – som kan användas i en webbutik. Problematisk utveckling, menar kritiker. Nödvändigt, menar ukrainska myndigheter.
Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"
Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland.
Programmet, kallat Army of Drones Bonus System, används nu av över 400 drönarenheter och omfattar även flera andra styrkor, skriver The Guardian.
Systemet fungerar som ett slags militärt onlinespel: varje träff mot fienden ger poäng som soldaterna kan växla in mot nya drönare, autonoma fordon och annan krigsmateriel i en statlig webbutik, kallad Brave1.
Får poäng på olika sätt
De mest framgångsrika enheterna listas på en offentlig topplista med namn som Achilles och Phoenix.
Sedan den ukrainska regeringen fördubblade poängbelöningen för att slå ut ryska infanterienheter har antalet bekräftade ryska förluster ökat kraftigt, enligt myndigheternas egna siffror.
Samtidigt utökas systemet till att omfatta fler funktioner: artillerienheter får poäng för träffsäkra eldanfall, spaningsenheter för att lokalisera mål, och logistikförband premieras när de använder autonoma fordon för leveranser till fronten.
Ses som en effektivisering
Poängen fungerar inte bara som belöning utan också som ett sätt att samla in detaljerad data om krigets utveckling.
Varje registrerad attack måste bekräftas med videomaterial, vilket gör att försvarsledningen kan analysera träffsäkerhet, vapentyp och effektivitet.
Informationen används för att sprida lärdomar mellan olika förband och förbättra taktiken i realtid.
Ukrainska myndigheter ser projektet som en effektivisering av stridsförmågan och ett sätt att främja innovation, enligt New York Times som också har bevakat fenomenet.
“Ingen känslomässig reflektion”
Samtidigt väcker systemet etiska frågor genom att det förvandlar dödliga insatser till ett poängspel.
“Vi letar bara efter sätt att bli mer effektiva. Vi tänker på detta som en del av vårt dagliga jobb. Det finns lite eller ingen känslomässig reflektion här. Det känns som tekniskt arbete. För om du inte stoppar fienden kommer han att döda dina soldater och efter att soldaterna är döda kommer han till en stad och erövrar, jämnar med marken och dödar civila”, säger Mykhailo Fedorov, Ukrainas vice premiärminister, till The Guardian.
Poängnivåerna justeras av regeringen efter militär betydelse – att slå ut en fiendens drönaroperatör ger nu högt värde, medan tillfångatagande av soldater värderas ännu högre.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
