Mannen döms för trolöshet mot huvudman i över 80 fall. Den anställde skickade fakturor från sitt enskilda bolag som uppgick till drygt 8 miljoner kronor.
Dömd för trolöshet mot huvudman – 80 gånger
Mest läst i kategorin
Nya svenska vapnet mot drönare
Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönaren Vipro. Nu har man skapat ett lastbilsburet koncept ihop med Volvo Defense. Nystartade Nordic Air Defence utvecklar antidrönarsystemet Vipro, som slår ut sina mål via små målsökande ”interceptorer”. Nu har bolaget i samarbete med Volvo Defense tagit fram ett lastbilsburet koncept. Nordic Air Defence, NAD, har startats av personer …
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard
För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan. Nu ger gruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele vinst och man tror på en miljardintäkt. Det har varit ett hårt arbete, men nu ger det resultat. Fäbodtjärngruvan utanför Lycksele visar svarta siffror. De första positiva resultaten kunde man visa sista kvartalet i fjol och den trenden har fortsatt …
Svenska skattepengar kan stötta fossil industri utomlands
Statliga Exportkreditnämnden, EKN, ser över sin policy och kan börja stötta fossil industri i länder som Indien. Det innebär att svenska skattepengar riskerar att gå till smutsiga gasprojekt. Två olika gasprojekt i Indien och Sierra Leone ligger på bordet hos EKN. Stöttar svenskar företag Exportkreditnämnden stöttar svenska företags investeringar i utlandet och här handlar det …
Detta är avgörande för att bli en framgångsrik entreprenör
Var ärlig och genomför din idé. Det handlar mindre om prat och mer om action när en entreprenör ska bli framgångsrik visar en ny studie med tusentals företagare. Marknadsföring kan vara viktigt i vissa avseenden och många pratar om ”fake it till you make it” i företagsvärlden, men det är andra saker som är avgörande …
Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner
Ica-gruppen presenterar en stor omorganisation. Paketet ska spara minst 200 miljoner och börja gälla redan 1 januari 2026. Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna. Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska …
Den 50-årige mannen döms av hovrätten för trolöshet mot huvudman i 80 fall och för 2 fall av grov trolöshet mot huvudman.
Skickade fakturor från eget bolag
Den anställde ska ha skickat fakturor från sitt eget enskilda bolag som uppgick till 8,4 miljoner kronor till sin arbetsgivares kunder, berättar Dagens Juridik.
Mannen döms även för 6 fall av grovt bokföringsbrott där fakturorna ska ha skickats mellan 2019 och 2023.
Han ska nu spendera 3 år i fängelse, vilket är sänkt med 1 år från tingsrättens dom.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Missbrukade förtroendet hos huvudman
Det står klart i domen att den anställde missbrukade sin förtroendeställning genom att ha sålt arbetsgivarens produkter genom sitt eget bolag.
Mannen skapade ordrar från sin arbetsgivare och sålde sedan produkterna, vilket skedde helt utan arbetsgivarens vetskap och godkännande.
Fakturor var för utebliven bonus
50-åringen har dock inte förnekat det hela utan säger istället att han som anställd trodde att han agerade på rätt sätt, eftersom fakturorna ska ha varit ersättning för utebliven bonus, något som den anställde och arbetsgivaren hade kommit överens om.
Hovrätten anser dock att det rör sig om brott, där arbetsgivarens skada redan enligt tingsrätten uppgick till 8 447 708 kronor.
“Det är uppenbart utifrån utredningen att N.N har missbrukat sin förtroendeställning genom att sälja Xs produkter och själv tillgodogöra sig betalningen för dessa”, uppgav tingsrätten.
Läs även:
Långt fängelsestraff hotar finanstoppen – dom i dag. Dagens PS
Fängelsedömd tränare tvättade pengar. Dagens PS
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Framtidens energi: AI blåser gasbubblan till oanade nivåer
AI driver fram en ny energikris i USA. När elnäten knakar under trycket riktas blickarna mot naturgasen och investerarna ser sin chans. AI-boomen driver upp energibehovet i rekordfart. USA:s elnät klarar inte trycket och naturgas pekas nu ut som den snabba lösningen. Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 …
Dömd för trolöshet mot huvudman – 80 gånger
Mannen döms för trolöshet mot huvudman i över 80 fall. Den anställde skickade fakturor från sitt enskilda bolag som uppgick till drygt 8 miljoner kronor. Den 50-årige mannen döms av hovrätten för trolöshet mot huvudman i 80 fall och för 2 fall av grov trolöshet mot huvudman. Skickade fakturor från eget bolag Den anställde ska …
Drönare över flygplats i Danmark – igen
Flera flygningar i Danmark har tvingats omdirigeras och ställas in efter att obehöriga drönare har observerats i luftrummet. Händelsen inträffade över Flyvestation Aalborg, vilket skapade oreda och tvingade flygbolagen att agera snabbt. Detta är den senaste av en rad störningar som drabbat nordiska flygplatser på sistone och som har fått myndigheterna att höja beredskapen. Flygningar …
Sensationen: Skjuter ner drönare för en krona
Drönarkrigandet står inför en revolution. Snart skjuter vi ner ryska drönare för en krona skottet med en australisk innovation. Det är i norska Dagens näringsliv som försvarskrönikören Sverre Strandhagen drar upp perspektiven. Han pekar på bestörtningen över det 20-tal ryska drönare som kränkte polskt luftrum och upprördheten över de drönare som flög över Danmark och …
"Dubbelmoral": Anklagar EU och USA för hyckleri
Det är fortfarande EU som köper mest rysk gas. Nu anklagar Indien EU för hyckleri och att undergräva arbetet för fred i Ukraina. Ända sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina februari 2022 har EU uppmanat andra länder att utfärda sanktioner mot rysk olja och gas, även om Ryssland skulle erbjuda rabatterade råvaror. I stället …