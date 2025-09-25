Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Dömd för trolöshet mot huvudman – 80 gånger

Mannen döms för trolöshet mot huvudman efter att ha skickat fakturor från sitt egna bolag.
Mannen döms för trolöshet mot huvudman efter att ha skickat fakturor från sitt egna bolag. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Mannen döms för trolöshet mot huvudman i över 80 fall. Den anställde skickade fakturor från sitt enskilda bolag som uppgick till drygt 8 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den 50-årige mannen döms av hovrätten för trolöshet mot huvudman i 80 fall och för 2 fall av grov trolöshet mot huvudman.

Skickade fakturor från eget bolag

ANNONS

Den anställde ska ha skickat fakturor från sitt eget enskilda bolag som uppgick till 8,4 miljoner kronor till sin arbetsgivares kunder, berättar Dagens Juridik.

Mannen döms även för 6 fall av grovt bokföringsbrott där fakturorna ska ha skickats mellan 2019 och 2023.

Han ska nu spendera 3 år i fängelse, vilket är sänkt med 1 år från tingsrättens dom.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Missbrukade förtroendet hos huvudman

Det står klart i domen att den anställde missbrukade sin förtroendeställning genom att ha sålt arbetsgivarens produkter genom sitt eget bolag.

Mannen skapade ordrar från sin arbetsgivare och sålde sedan produkterna, vilket skedde helt utan arbetsgivarens vetskap och godkännande.

Fakturor var för utebliven bonus

ANNONS

50-åringen har dock inte förnekat det hela utan säger istället att han som anställd trodde att han agerade på rätt sätt, eftersom fakturorna ska ha varit ersättning för utebliven bonus, något som den anställde och arbetsgivaren hade kommit överens om.

Hovrätten anser dock att det rör sig om brott, där arbetsgivarens skada redan enligt tingsrätten uppgick till 8 447 708 kronor.

“Det är uppenbart utifrån utredningen att N.N har missbrukat sin förtroendeställning genom att sälja Xs produkter och själv tillgodogöra sig betalningen för dessa”, uppgav tingsrätten.

Läs även:

Långt fängelsestraff hotar finanstoppen – dom i dag. Dagens PS

Fängelsedömd tränare tvättade pengar. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomFakturaHovrättenSverigeTingsrätten
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS