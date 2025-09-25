Dömd för trolöshet mot huvudman – 80 gånger

Den 50-årige mannen döms av hovrätten för trolöshet mot huvudman i 80 fall och för 2 fall av grov trolöshet mot huvudman.

Skickade fakturor från eget bolag

Den anställde ska ha skickat fakturor från sitt eget enskilda bolag som uppgick till 8,4 miljoner kronor till sin arbetsgivares kunder, berättar Dagens Juridik.

Mannen döms även för 6 fall av grovt bokföringsbrott där fakturorna ska ha skickats mellan 2019 och 2023.

Han ska nu spendera 3 år i fängelse, vilket är sänkt med 1 år från tingsrättens dom.