Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”

En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen.

AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra saker, menar de.

AI som bortförklaring

Bland de företag som hänvisar till AI i sina omstruktureringar finns Salesforce, Accenture, Lufthansa, Klarna och Duolingo.

Accenture meddelade nyligen att anställda som inte snabbt kan omskola sig inom AI kommer att lämna företaget. Kort därefter sa Lufthansa att man planerar att ta bort 4 000 jobb till år 2030 för att öka effektiviteten med hjälp av AI.

De som inte kan omskolas inför AI-eran har ingen plats kvar i bolaget, menar Accenture (Foto: Håkon Mosvold/NTB/TT)

Salesforce har i sin tur minskat kundtjänstpersonalen med 4 000 personer, med hänvisning till att AI nu klarar hälften av företagets arbetsuppgifter. Samtidigt har Klarna skurit bort 40 procent av personalstyrkan i takt med att bolaget inför fler AI-lösningar medan Duolingo meddelar att man gradvis ska ersätta sina externa medarbetare med AI.

Men enligt Fabian Stephany, biträdande professor vid Oxford Internet Institute, är förklaringen ofta betydligt mer komplex.

”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster. Det handlar snarare om att företag använder AI som en bra ursäkt”, säger Stephany till CNBC.

Han menar att företag kan framstå som innovativa och framtidsinriktade samtidigt som de döljer att uppsägningarna egentligen beror på överrekrytering under pandemin eller förändrade marknadsförhållanden.