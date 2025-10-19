”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster”, säger professorn.
Din arbetsgivare skyller på AI – men det är bara “en stor ursäkt”
En växande skara företag säger upp personal och pekar på artificiell intelligens som orsak. Men enligt experter är det inte hela sanningen.
AI har blivit en bekväm syndabock för att motivera nedskärningar som i själva verket handlar om helt andra saker, menar de.
AI som bortförklaring
Bland de företag som hänvisar till AI i sina omstruktureringar finns Salesforce, Accenture, Lufthansa, Klarna och Duolingo.
Accenture meddelade nyligen att anställda som inte snabbt kan omskola sig inom AI kommer att lämna företaget. Kort därefter sa Lufthansa att man planerar att ta bort 4 000 jobb till år 2030 för att öka effektiviteten med hjälp av AI.
Salesforce har i sin tur minskat kundtjänstpersonalen med 4 000 personer, med hänvisning till att AI nu klarar hälften av företagets arbetsuppgifter. Samtidigt har Klarna skurit bort 40 procent av personalstyrkan i takt med att bolaget inför fler AI-lösningar medan Duolingo meddelar att man gradvis ska ersätta sina externa medarbetare med AI.
Men enligt Fabian Stephany, biträdande professor vid Oxford Internet Institute, är förklaringen ofta betydligt mer komplex.
”Jag är verkligen skeptisk till om nedskärningarna vi ser beror på verkliga effektivitetsvinster. Det handlar snarare om att företag använder AI som en bra ursäkt”, säger Stephany till CNBC.
Han menar att företag kan framstå som innovativa och framtidsinriktade samtidigt som de döljer att uppsägningarna egentligen beror på överrekrytering under pandemin eller förändrade marknadsförhållanden.
“En stor ursäkt”
Enligt Stephany är Klarna och Duolingo typiska exempel på bolag som växte snabbt under pandemin men sedan tvingats minska personalstyrkan.
”I stället för att säga ‘vi räknade fel för två, tre år sedan’, kan de nu säga ‘det är på grund av AI’”, förklarar han.
Även Jean-Christophe Bouglé, grundare av Authentic.ly, delar den uppfattningen. I ett inlägg på LinkedIn skrev han att AI-implementeringen i själva verket sker i ”mycket långsammare takt” än företagen påstår och att många projekt till och med dras tillbaka på grund av kostnader eller säkerhetsproblem.
”Samtidigt kommer det stora uppsägningsplaner ‘på grund av AI’. Det ser ut som en stor ursäkt i en tid när ekonomin i många länder bromsar in”, konstaterade Bouglé.
Skrämmer anställda världen över
Karriärexperten Jasmine Escalera varnar för att företagens sätt att kommunicera om AI riskerar att skapa onödig oro bland anställda.
”Vi vet redan att många medarbetare är rädda eftersom företag inte är ärliga eller öppna med hur de inför AI”, säger hon. ”Nu säger bolagen öppet ‘vi gör detta på grund av AI’, och det eldar på rädslan”.
Hon menar att stora företag har ett ansvar att inte normalisera “dåligt beteende” när det gäller hur man hanterar teknikomställningar.
Forskningen: inga massuppsägningar på grund av AI
Trots rubrikerna visar ny forskning att AI ännu inte orsakat några omfattande jobbförluster.
En rapport från Yale visar att den amerikanska arbetsmarknaden inte påverkats märkbart av AI sedan ChatGPT lanserades 2022. Bara 1 procent av företagen uppgav att de sagt upp personal direkt på grund av AI under det senaste halvåret.
I stället har många företag använt tekniken för att utbilda och omplacera anställda, enligt studien.
Fabian Stephany håller med om att bilden av en massarbetslöshet driven av AI är överdriven.
”Jag tror inte att detta sker i någon större skala”, säger han. ”Historiskt har ny teknik alltid gjort industrier mer produktiva och skapat nya jobb – inte tvärtom”.
Det finns förvisso en professor som tror att AI kan göra 99 procent av alla arbetstagare arbetslösa redan år 2030. Det kan du läsa mer om här.
