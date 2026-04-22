Svenska folket kräver strikt åldersgräns för användning av AI

Majoriteten vill vänta till 16 år

När det gäller vid vilken ålder det är lämpligt att börja använda AI-verktyg landar den vanligaste siffran på 16 år. Omkring 38 till 40 procent av de tillfrågade i samtliga tre länder pekar ut detta som en rimlig gräns.

Motståndet mot att låta yngre barn använda tekniken är mycket starkt. Hela 80 till 82 procent av de nordiska respondenterna anser att barn under 13 år inte bör använda AI-verktyg över huvud taget. Endast 6 procent tycker att det är acceptabelt för barn under 10 år att börja använda tekniken.

Johan Torstensson, vd på Solita i Sverige, menar att det finns en paradox i resultaten. Samtidigt som vuxna vill begränsa barnens tillgång har deras egen användning mer än fördubblats på ett år.

Han betonar att även om AI kan verka enkelt att använda krävs det en kognitiv mognad för att kunna ifrågasätta det innehåll som skapas.

Explosion av AI i arbetslivet

Den dagliga användningen av AI bland svenska vuxna har ökat i snabb takt. På bara ett år har siffran trefaldigats från 4 procent till 14 procent.

Totalt har användningen bland kontorsarbetare i Sverige stigit från 25 procent till 53 procent under perioden.

Susanne Kjällander, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet, påpekar att barn redan möter AI i sina hem dagligen. Hon menar att skolan måste ta ett större ansvar för att ge barn rätt vägledning.

Syftet är att utbilda eleverna till att bli kritiska och säkra medborgare som kan hantera tekniken på ett ansvarsfullt sätt i framtiden.

