Svenska kontorsarbetare är mest skeptiska i Norden till barns användning av artificiell intelligens och en majoritet vill nu se en åldersgräns på minst 16 år för tekniken.
Svenska folket kräver strikt åldersgräns för användning av AI
Trots att de vuxnas egen användning av AI-verktyg har fördubblats under det senaste året finns en utbredd oro för ungas digitala mognad.
En ny Sifo-undersökning visar att 15 procent av svenskarna anser att barn aldrig bör använda tekniken, vilket är en betydligt högre siffra än hos våra grannländer.
Samtidigt efterfrågar experter ökad vägledning inom skolan för att förbereda framtida generationer på den oundvikliga tekniska utvecklingen och dess påverkan på samhället i stort.
Sverige sticker ut i nordisk mätning
Svenska vuxna har en mer restriktiv inställning till barns kontakt med artificiell intelligens än sina nordiska grannar, skriver Solita i en ny rapport.
Undersökningen som genomförts bland kontorsarbetare i Sverige, Danmark och Finland visar att 15 procent av svenskarna anser att barn aldrig bör använda AI.
Det kan jämföras med 9 procent i Danmark och 10 procent i Finland.
Globalt pågår just nu en intensiv debatt om ungas digitala vanor. Exempelvis har Australien valt att förbjuda sociala medier för barn under 16 år och liknande diskussioner förs i flera europeiska länder.
I Sverige har regeringen valt att tillsätta en utredning för att granska frågan närmare.
Majoriteten vill vänta till 16 år
När det gäller vid vilken ålder det är lämpligt att börja använda AI-verktyg landar den vanligaste siffran på 16 år. Omkring 38 till 40 procent av de tillfrågade i samtliga tre länder pekar ut detta som en rimlig gräns.
Motståndet mot att låta yngre barn använda tekniken är mycket starkt. Hela 80 till 82 procent av de nordiska respondenterna anser att barn under 13 år inte bör använda AI-verktyg över huvud taget. Endast 6 procent tycker att det är acceptabelt för barn under 10 år att börja använda tekniken.
Johan Torstensson, vd på Solita i Sverige, menar att det finns en paradox i resultaten. Samtidigt som vuxna vill begränsa barnens tillgång har deras egen användning mer än fördubblats på ett år.
Han betonar att även om AI kan verka enkelt att använda krävs det en kognitiv mognad för att kunna ifrågasätta det innehåll som skapas.
Explosion av AI i arbetslivet
Den dagliga användningen av AI bland svenska vuxna har ökat i snabb takt. På bara ett år har siffran trefaldigats från 4 procent till 14 procent.
Totalt har användningen bland kontorsarbetare i Sverige stigit från 25 procent till 53 procent under perioden.
Susanne Kjällander, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet, påpekar att barn redan möter AI i sina hem dagligen. Hon menar att skolan måste ta ett större ansvar för att ge barn rätt vägledning.
Syftet är att utbilda eleverna till att bli kritiska och säkra medborgare som kan hantera tekniken på ett ansvarsfullt sätt i framtiden.
