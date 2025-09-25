Dagens PS
Svenskens bolag i mångmiljardavtal med OpenAI

Ali Ghodsi, vd för Databricks. (Foto: AP/TT).
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Databricks, som leds av svenska Ali Ghodsi har vuxit snabbt den senaste tiden och nu ingår man också ett stort avtal med AI-jätten OpenAI.

Analysföretaget Databricks meddelade på torsdagen att de har inlett ett samarbete med OpenAI. Syftet är att integrera ChatGPT-tillverkarens modeller för artificiell intelligens i sina plattformar för företagskunder, skriver Reuters.

Som en del av avtalet kommer OpenAIs AI-modeller att byggas direkt in i Databricks molnplattform för företagsdata och analys. De ska också byggas in i deras flaggskeppsprodukt, Agent Bricks. Agent Bricks hjälper kunder att skapa, testa och skala AI-appar och agenter.

Partnerskapet som sträcker sig över flera förväntas generera 100 miljoner dollar i intäkter, enligt Databricks.

Säkert avtal för OpenAI där Databricks tar risken

Enligt villkoren är Databricks skyldiga att betala minst 100 miljoner dollar till OpenAI. Detta gäller oavsett om AI-företagets modeller genererar så mycket i intäkter under avtalets löptid eller inte, skriver Techcrunch.

Inget av företagen avslöjade hur länge avtalet kommer att löpa. Om intäkterna överstiger 100 miljoner dollar kommer OpenAI att tjäna mer, men om de inte når upp till det måste Databricks betala hela beloppet ändå.

För Databricks innebär det en potentiell risk, men för OpenAI innebär det förutsägbara intäkter. Detta är betydelsefullt i en tid då företaget försöker bygga ut fler datacenter snabbt.

Ett av världens mest värdefulla företag

Databricks, baserat i San Francisco, som leds av svenska Ali Ghodsi slutförde en finansieringsrunda på 1 miljard dollar tidigare denna månad.

I och med det har bolaget säkrat en värdering på 100 miljarder dollar. Detta gör det till ett av de mest värdefulla privata företagen i världen.

Bolaget har också meddelat att de är på väg att nå en årlig intäkt på runt 4 miljarder dollar.

Under andra kvartalet hade företaget cirka 15 000 kunder, inklusive energigiganten Shell och elfordonstillverkaren Rivian.

Bland de bolag som investerat i Databricks återfinns bland annat Andreessen Horowitz, Insight Partners, Thrive Capital och den emiratbaserade fonden MGX.

