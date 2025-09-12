Databricks har utvecklats till en av de stora elefanterna i Silicon Valley. Men nu får man klara sig utan AI-chefen Naveen Rao.
Svenskens enorma AI-företag tappar toppchef
Mest läst i kategorin
Så tar Generation Z kommandot över AI på jobbet
AI förändrar arbetslivet i rasande fart. Nu pekar en ny studie ut vilken generation som håller i taktpinnen. Generation Z driver på utvecklingen av artificiell intelligens på arbetsplatserna och coachar nu sina äldre kollegor. En ny rapport visar hur dynamiken förändrar både samarbetet och hierarkierna. Missa inte: Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på …
Är AI-bubblan på väg att spricka?
AI-hajpen har dominerat börsen, techvärlden och rubrikerna de senaste åren. Men nu växer oron för att festen kan vara på väg att ta slut. Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett …
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden
För första gången någonsin ingår en musikrättsorganisation ett rättighetsavtal med ett AI-bolag. Med en ny modell ska Stim säkra intäkter för låtskrivare som hotas av den nya teknologin. Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande. Det nya svenska …
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter
Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluffsajter byggas. Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik. Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad. Missa inte: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit Lovable beskrivs …
Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp
Elon Musks AI-företag xAI upplever en turbulent period med flera uppmärksammade avhopp från ledande befattningar. Nu lämnar finanschefen Mike Liberatore efter bara några månader på posten, vilket markerar det senaste i en rad avhopp. Framtiden för elon musks ai-företag xAI, det artificiella intelligensföretag som grundades av Elon Musk, har den senaste tiden stått inför en …
Det molnbaserade dataföretaget Databricks startades 2016 av svensken Ali Ghodsi och ses nu som ett av San Franciscos allra mest värdefulla bolag.
Men nu väljer en central figur att lämna sin operativa roll.
AI-chefen Naveen Rao lämnar Databrick för att grunda en ny startup med målet att utveckla “nästa generations datorer”, säger personer med insyn till Bloomberg.
Kommer investera i satsningen
Raos nya satsning är tänkt att möta de snabbt stigande kostnaderna för beräkningskraft inom AI, en flaskhals som allt fler teknikbolag försöker lösa.
Databricks bekräftar att Rao övergår till en rådgivande roll och att man också kommer att investera i hans nya företag. Parallellt för han samtal med andra potentiella investerare.
Även om storleken på Databricks egen investering inte har offentliggjorts väntas Raos meriter göra det relativt enkelt att locka kapital i större skala.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Har flera meriter bakom sig
Rao är en välkänd entreprenör inom AI-fältet. Han grundade analysbolaget MosaicML, som köptes av Databricks 2023 för drygt 1,3 miljarder dollar, och var dessförinnan med och byggde Nervana Systems.
Kombinationen av teknisk bakgrund och framgångsrika exits gör att hans nya satsning tros kunna värderas högt redan från start, enligt experter.
Den nya bolagsbildningen placerar honom i samma kategori som flera framstående profiler som under de senaste åren lämnat toppositioner för att bygga egna företag.
Flera i samma sits
Bland dessa finns OpenAI:s tidigare teknikchef Mira Murati och Salesforces förre co-vd Bret Taylor, vars unga AI-bolag båda nått höga värderingsnivåer.
För Databricks innebär Raos avgång att bolaget tappar en av sina mest synliga AI-ledare, men samtidigt kan en del av satsningen komma att ske i nära samarbete.
Företaget har de senaste åren växt snabbt i takt med AI-boomen och bolaget passerade i juli en årlig intäktsnivå (ARR) på över fyra miljarder dollar, en ökning med cirka 50 procent på ett år, skriver Wall Street Journal.
Tagit in mer pengar
Drygt 650 kunder betalar minst en miljon dollar vardera för Databricks tjänster, däribland Honda, Peet’s Coffee och Princeton University.
Intäkterna från AI-relaterade produkter väntas ensamt stå för ett intäktsflöde motsvarande en miljard dollar per år.
För att stärka positionen har Databricks i september tagit in ytterligare en miljard dollar i riskkapital, vilket sätter värderingen till 100 miljarder dollar.
Bland investerarna finns namn som Andreessen Horowitz, Insight Partners, Thrive Capital och den emiratbaserade fonden MGX.
Senaste nytt
Svenskens enorma AI-företag tappar toppchef
Databricks har utvecklats till en av de stora elefanterna i Silicon Valley. Men nu får man klara sig utan AI-chefen Naveen Rao. Det molnbaserade dataföretaget Databricks startades 2016 av svensken Ali Ghodsi och ses nu som ett av San Franciscos allra mest värdefulla bolag. Men nu väljer en central figur att lämna sin operativa roll. …
Kris i norska Moderaterna – Solberg avgår efter 21 år
Det blev som väntat ett fiasko i valet för Høyre. Nu meddelar Erna Solberg att hon avgår – men vem tar över efter henne? I måndags gjorde Høyre, Norges motsvarighet till Moderaterna, sitt sämsta val på två decennier. Ännu längre än så har Erna Solberg suttit som partiledare. Men nu är den eran över. Solberg …
Bolsonaro kan dö i fängelse – Trump rasande
En häxjakt. Så beskriver Donald Trump domen mot Jair Bolsonaro som innebär ett långt fängelsestraff för den brasilianske ex-presidenten. När Brasiliens dåvarande president Jair Bolsonaro förlorade valet 2022 vägrade han – likt sin kollega Donald Trump i USA två år tidigare – att acceptera nederlaget. Nu har Bolsanaro har dömts till 27 år och tre …
Ny forskning: "Elcyklar åtta gånger farligare"
Flera studier har pekat ut elsparcyklar som farligare än elcyklar och vanliga cyklar. Nu kommer forskningen som vänder upp och ner på bilden. Elsparkcyklar har ofta pekats ut som farligare än elcyklar, men när Chalmers nu jämförs de båda på lika villkor blir bilden en helt annan. Studien visar att elcykelresor i städer har åtta …
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar
Ryska drönarattacker har ökat pressen på Europas försvar. En vd på ett försvarsföretag menar att hotet kan stoppas för bara 5 000 dollar. Ett tyskt försvarsföretag säger sig ha lösningen på Europas växande drönarproblem. Och prislappen är en bråkdel av vad traditionella system kostar. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens …