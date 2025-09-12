Svenskens enorma AI-företag tappar toppchef

Det molnbaserade dataföretaget Databricks startades 2016 av svensken Ali Ghodsi och ses nu som ett av San Franciscos allra mest värdefulla bolag.

Men nu väljer en central figur att lämna sin operativa roll.

AI-chefen Naveen Rao lämnar Databrick för att grunda en ny startup med målet att utveckla “nästa generations datorer”, säger personer med insyn till Bloomberg.

Kommer investera i satsningen

Raos nya satsning är tänkt att möta de snabbt stigande kostnaderna för beräkningskraft inom AI, en flaskhals som allt fler teknikbolag försöker lösa.

Databricks bekräftar att Rao övergår till en rådgivande roll och att man också kommer att investera i hans nya företag. Parallellt för han samtal med andra potentiella investerare.

San Francisco är centrum för en stor del av utvecklingen som sker inom AI just nu. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/TT).

Även om storleken på Databricks egen investering inte har offentliggjorts väntas Raos meriter göra det relativt enkelt att locka kapital i större skala.