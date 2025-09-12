Dagens PS
Svenskens enorma AI-företag tappar toppchef

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Databricks har utvecklats till en av de stora elefanterna i Silicon Valley. Men nu får man klara sig utan AI-chefen Naveen Rao.

Det molnbaserade dataföretaget Databricks startades 2016 av svensken Ali Ghodsi och ses nu som ett av San Franciscos allra mest värdefulla bolag.

Men nu väljer en central figur att lämna sin operativa roll.

AI-chefen Naveen Rao lämnar Databrick för att grunda en ny startup med målet att utveckla “nästa generations datorer”, säger personer med insyn till Bloomberg.

Kommer investera i satsningen

Raos nya satsning är tänkt att möta de snabbt stigande kostnaderna för beräkningskraft inom AI, en flaskhals som allt fler teknikbolag försöker lösa.

Databricks bekräftar att Rao övergår till en rådgivande roll och att man också kommer att investera i hans nya företag. Parallellt för han samtal med andra potentiella investerare.

San Francisco är centrum för en stor del av utvecklingen som sker inom AI just nu. (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/TT).

Även om storleken på Databricks egen investering inte har offentliggjorts väntas Raos meriter göra det relativt enkelt att locka kapital i större skala.

Har flera meriter bakom sig

Rao är en välkänd entreprenör inom AI-fältet. Han grundade analysbolaget MosaicML, som köptes av Databricks 2023 för drygt 1,3 miljarder dollar, och var dessförinnan med och byggde Nervana Systems.

Kombinationen av teknisk bakgrund och framgångsrika exits gör att hans nya satsning tros kunna värderas högt redan från start, enligt experter.

Den nya bolagsbildningen placerar honom i samma kategori som flera framstående profiler som under de senaste åren lämnat toppositioner för att bygga egna företag.

Flera i samma sits

Bland dessa finns OpenAI:s tidigare teknikchef Mira Murati och Salesforces förre co-vd Bret Taylor, vars unga AI-bolag båda nått höga värderingsnivåer.

För Databricks innebär Raos avgång att bolaget tappar en av sina mest synliga AI-ledare, men samtidigt kan en del av satsningen komma att ske i nära samarbete.

Företaget har de senaste åren växt snabbt i takt med AI-boomen och bolaget passerade i juli en årlig intäktsnivå (ARR) på över fyra miljarder dollar, en ökning med cirka 50 procent på ett år, skriver Wall Street Journal.

Tagit in mer pengar

Drygt 650 kunder betalar minst en miljon dollar vardera för Databricks tjänster, däribland Honda, Peet’s Coffee och Princeton University.

Intäkterna från AI-relaterade produkter väntas ensamt stå för ett intäktsflöde motsvarande en miljard dollar per år.

För att stärka positionen har Databricks i september tagit in ytterligare en miljard dollar i riskkapital, vilket sätter värderingen till 100 miljarder dollar.

Bland investerarna finns namn som Andreessen Horowitz, Insight Partners, Thrive Capital och den emiratbaserade fonden MGX.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

