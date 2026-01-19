En juridisk bomb briserar i AI-världen. Elon Musk kräver nu ersättning för det han menar stals från honom.
Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen
Elon Musk har växlat upp sin konflikt med OpenAI och Microsoft till en nivå som får hela techbranschen att hålla andan.
I ett nytt domstolsdokument kräver han ersättning som i svenska pengar uppgår till omkring 1 470 miljarder kronor – pengar han menar aldrig hade existerat utan hans medverkan.
Bakgrunden är välkänd, men nu dras den inför rätta.
När OpenAI grundades 2015 var det som ett ideellt projekt med ett tydligt mål: att utveckla artificiell intelligens för mänsklighetens bästa. Musk var en av grundarna, både ekonomiskt och strategiskt.
Tre år senare klev han av. Resten är, som man säger, historia – och numera även juridik.
”De tjänar på mitt arbete”
I handlingarna som nu lämnats in hävdar Musks juridiska team att han stod för runt 60 procent av den tidiga finansieringen, motsvarande cirka 38 miljoner dollar.
Det handlade inte bara om pengar, utan också om kontakter, rekryteringar och legitimitet. Enligt Musk byggdes grunden till dagens AI-imperium under de åren.
Hans ekonomiska experter menar att OpenAI:s nuvarande värde till stor del kan kopplas till denna period. Därför kräver han ersättning för vad han kallar vinster som aldrig borde ha hamnat hos andra.
Microsoft dras in i striden
Microsofts nära samarbete med OpenAI gör även mjukvarujätten till måltavla i processen. Musk menar att bolaget dragit nytta av samma grundarbete och därför också ska hållas ansvarigt.
OpenAI slår tillbaka och beskriver kravet som ett försök att störa verksamheten. Microsoft förnekar i sin tur alla anklagelser och vill stoppa delar av Musks underlag från att ens nå juryn.
April kan bli startskottet
Rättegången är planerad att börja i april i Kalifornien. Utöver pengar kan Musk även kräva begränsningar av hur OpenAI och Microsoft får bedriva sin verksamhet framöver.
Det som började som ett idealistiskt projekt har därmed blivit en av teknikvärldens mest laddade konflikter. Och notan, den är redan svår att bortse från.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
