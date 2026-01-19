Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen

Elon Musk står åter i centrum – med ett krav på 1 400 miljarder kronor riktat mot AI-världens mäktigaste bolag. (Foto: Lynne Sladky/AP/TT)
Elon Musk står åter i centrum – med ett krav på 1 400 miljarder kronor riktat mot AI-världens mäktigaste bolag. (Foto: Lynne Sladky/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

En juridisk bomb briserar i AI-världen. Elon Musk kräver nu ersättning för det han menar stals från honom.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
PS Studio

Forskaren punkterar myterna om ChatGPT och massarbetslöshet

19 jan. 2026
ANNONS

Elon Musk har växlat upp sin konflikt med OpenAI och Microsoft till en nivå som får hela techbranschen att hålla andan.

I ett nytt domstolsdokument kräver han ersättning som i svenska pengar uppgår till omkring 1 470 miljarder kronor – pengar han menar aldrig hade existerat utan hans medverkan.

Bakgrunden är välkänd, men nu dras den inför rätta.

När OpenAI grundades 2015 var det som ett ideellt projekt med ett tydligt mål: att utveckla artificiell intelligens för mänsklighetens bästa. Musk var en av grundarna, både ekonomiskt och strategiskt.

Tre år senare klev han av. Resten är, som man säger, historia – och numera även juridik.

Läckan: Altman och Ive går till angrepp mot Apple

En uppgift från Asien pekar på att OpenAI arbetar med ny hårdvara – och formen sägs skilja sig tydligt från vad vi är vana vid. OpenAI är mest känt för

”De tjänar på mitt arbete”

I handlingarna som nu lämnats in hävdar Musks juridiska team att han stod för runt 60 procent av den tidiga finansieringen, motsvarande cirka 38 miljoner dollar.

Det handlade inte bara om pengar, utan också om kontakter, rekryteringar och legitimitet. Enligt Musk byggdes grunden till dagens AI-imperium under de åren.

ANNONS

Hans ekonomiska experter menar att OpenAI:s nuvarande värde till stor del kan kopplas till denna period. Därför kräver han ersättning för vad han kallar vinster som aldrig borde ha hamnat hos andra.

Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott

Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Microsoft dras in i striden

Microsofts nära samarbete med OpenAI gör även mjukvarujätten till måltavla i processen. Musk menar att bolaget dragit nytta av samma grundarbete och därför också ska hållas ansvarigt.

OpenAI slår tillbaka och beskriver kravet som ett försök att störa verksamheten. Microsoft förnekar i sin tur alla anklagelser och vill stoppa delar av Musks underlag från att ens nå juryn.

April kan bli startskottet

Rättegången är planerad att börja i april i Kalifornien. Utöver pengar kan Musk även kräva begränsningar av hur OpenAI och Microsoft får bedriva sin verksamhet framöver.

Det som började som ett idealistiskt projekt har därmed blivit en av teknikvärldens mest laddade konflikter. Och notan, den är redan svår att bortse från.

Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut

En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa
ANNONS

Missa inte:

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid

Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensElon Musk
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS