Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen

Elon Musk har växlat upp sin konflikt med OpenAI och Microsoft till en nivå som får hela techbranschen att hålla andan.

I ett nytt domstolsdokument kräver han ersättning som i svenska pengar uppgår till omkring 1 470 miljarder kronor – pengar han menar aldrig hade existerat utan hans medverkan.

Bakgrunden är välkänd, men nu dras den inför rätta.

När OpenAI grundades 2015 var det som ett ideellt projekt med ett tydligt mål: att utveckla artificiell intelligens för mänsklighetens bästa. Musk var en av grundarna, både ekonomiskt och strategiskt.

Tre år senare klev han av. Resten är, som man säger, historia – och numera även juridik.

”De tjänar på mitt arbete”

I handlingarna som nu lämnats in hävdar Musks juridiska team att han stod för runt 60 procent av den tidiga finansieringen, motsvarande cirka 38 miljoner dollar.

Det handlade inte bara om pengar, utan också om kontakter, rekryteringar och legitimitet. Enligt Musk byggdes grunden till dagens AI-imperium under de åren.

Hans ekonomiska experter menar att OpenAI:s nuvarande värde till stor del kan kopplas till denna period. Därför kräver han ersättning för vad han kallar vinster som aldrig borde ha hamnat hos andra.