Microsoft-chef till attack mot medveten AI: "Absurt"

Som högsta hönset på Microsofts AI-avdelning är Mustafa Suleyman en av de mest inflytelserika personerna i den pågående techkapplöpningen.

Nu har han markerat tydligt mot forskningen kring medveten artificiell intelligens.

Enligt honom kan medvetande endast existera i biologiska organismer och inte i maskiner, oavsett hur avancerade de blir, skriver CNBC.

Ser det som ett missförstånd

Uttalandet gör honom till en av de mest framträdande rösterna i techsektorn som aktivt tar avstånd från idéer om att AI kan uppnå ett medvetet tillstånd.

Suleyman, som talade vid AfroTech-konferensen i Houston, menar att det är missriktat att försöka utveckla system som verkar medvetna eller som kan ge intrycket av att uppleva känslor och lidande.

Han beskriver det som ett grundläggande missförstånd av vad medvetande innebär och framhåller att maskiner endast kan simulera mänskliga reaktioner utan att verkligen uppleva något.