Kommer en AI-modell att kunna tänka och känna som vi i framtiden? Absolut inte, menar Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman.
Microsoft-chef till attack mot medveten AI: "Absurt"
Som högsta hönset på Microsofts AI-avdelning är Mustafa Suleyman en av de mest inflytelserika personerna i den pågående techkapplöpningen.
Nu har han markerat tydligt mot forskningen kring medveten artificiell intelligens.
Enligt honom kan medvetande endast existera i biologiska organismer och inte i maskiner, oavsett hur avancerade de blir, skriver CNBC.
Ser det som ett missförstånd
Uttalandet gör honom till en av de mest framträdande rösterna i techsektorn som aktivt tar avstånd från idéer om att AI kan uppnå ett medvetet tillstånd.
Suleyman, som talade vid AfroTech-konferensen i Houston, menar att det är missriktat att försöka utveckla system som verkar medvetna eller som kan ge intrycket av att uppleva känslor och lidande.
Han beskriver det som ett grundläggande missförstånd av vad medvetande innebär och framhåller att maskiner endast kan simulera mänskliga reaktioner utan att verkligen uppleva något.
“Absurt”
Enligt Suleyman är det just förmågan att känna smärta och ha preferenser som skiljer människor från maskiner – och som ligger till grund för mänskliga rättigheter.
” är inte medvetna. Så det vore absurt att bedriva forskning som undersöker den frågan, för det är de inte och det kan de inte vara”, säger han.
Suleyman har länge varnat för riskerna med att tillskriva AI mänskliga egenskaper. I sin bok The Coming Wave från 2023 lyfte han farorna med att utvecklingen går mot system som kan imitera känslor och personligheter.
Vill särskilja sig
Han har också betonat att AI-utveckling bör fokusera på att stärka människor, inte på att skapa digitala motsvarigheter till dem.
Under sin pågående talarturné har han även markerat mot andra delar av branschen.
Microsoft kommer inte att utveckla AI-chattbottar för erotiskt innehåll, till skillnad från konkurrenter som OpenAI och Elon Musks xAI, som BBC har rapporterat om.
“Du köpa de tjänsterna från andra företag, så vi har tagit beslut om i vilken riktning vi inte kommer att gå”, upprepade Suleyman på AfroTech.
Kom till Microsoft förra året
Suleyman, som tidigare grundade DeepMind och senare Inflection AI, rekryterades till Microsoft 2024 efter att bolaget köpt hans företag.
Hans uppdrag har varit att bygga upp en egen intern kapacitet för att träna och driftsätta AI-modeller utan beroende av externa aktörer.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Kommer en AI-modell att kunna tänka och känna som vi i framtiden? Absolut inte, menar Microsofts AI-chef Mustafa Suleyman. Som högsta hönset på Microsofts AI-avdelning är Mustafa Suleyman en av de mest inflytelserika personerna i den pågående techkapplöpningen. Nu har han markerat tydligt mot forskningen kring medveten artificiell intelligens. Enligt honom kan medvetande endast existera …