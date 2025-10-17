Dagens PS
Män bättre än kvinnor på att kolla fakta

AI tar plats i vardagen allt snabbare
Generativ AI tar med stormsteg plats i vår svenska vardag. På ett år har andelen användare gått från 25 till 37 procent av befolkningen. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

AI har tagit plats i vår vardag. Samtidigt har vi blivit bättre på att kontrollera fakta. Men det är framför allt män som är vaksamma.

Generativa AI-verktyg har tagit rejäl plats i vår svenska vardag. Det framgår av SCB:s nu presenterade ”Befolkningens it-användning 2025”.

37 procent av svenskarna över 16 år, vilket är 3,2 miljoner människor, har använt generativa AI-verktyg de senaste tre månaderna.

Det kan jämföras med 25 procent så sent som för ett år sedan.

Det är alltså en markant ökning och män är fortsatt mer benägna än kvinnor att använda generativ AI.

Bland män har användningen ökat från 29 till 41 procent på ett år, bland kvinnor från 20 till 33.

Ökar i alla åldersgrupper

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är tydliga, men utvecklingen visar en ökad användning i alla grupper, om än främst bland de yngre.

2025 uppger 67 personer i åldern 16-24 år att de använt den här typen av verktyg, upp från 55 procent för ett år sedan.

Unga vuxna, 25-34 år, har gått från 40 till 58 procent och även högre upp i ålder ökar användningen av generativ AI.

Med AI som snabbt ger svar som blir trovärdiga ökar behovet av källkritik. Det har svenska män tagit till sig mer än svenska kvinnor. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Nästan fördubblat

45-54-åringar har fått se nästan en fördubbling av andelen användare på ett år, från 23 till 43 procent, och bland 55-64-åringar har andelen gått från 11 till 23 procent.

SCB påpekar att den ökade AI-användningen i vardagen även skapar ett ökat behov av källkritik.

När AI skapar innehåll som ser trovärdigt ut på några sekunder ”är det viktigare än någonsin att kunna granska och värdera informationens trovärdighet.”

Män kontrollerar mer

Det här har framför allt svenska män begripit, enligt SCB. Mellan 2021 och 2025 har andelen som kontrollerar information de ser som falsk eller tveksam ökat från 33 till 41 procent.

Män kontrollerar information i högre grad än kvinnor. Bland männen har andelen ökat från 36 till 45 procent, bland kvinnor från 30 till 36 procent.

Torbjörn Karlgren
