Män bättre än kvinnor på att kolla fakta

Generativa AI-verktyg har tagit rejäl plats i vår svenska vardag. Det framgår av SCB:s nu presenterade ”Befolkningens it-användning 2025”.

37 procent av svenskarna över 16 år, vilket är 3,2 miljoner människor, har använt generativa AI-verktyg de senaste tre månaderna.

Det kan jämföras med 25 procent så sent som för ett år sedan.

Det är alltså en markant ökning och män är fortsatt mer benägna än kvinnor att använda generativ AI.

Bland män har användningen ökat från 29 till 41 procent på ett år, bland kvinnor från 20 till 33.

Ökar i alla åldersgrupper

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är tydliga, men utvecklingen visar en ökad användning i alla grupper, om än främst bland de yngre.

2025 uppger 67 personer i åldern 16-24 år att de använt den här typen av verktyg, upp från 55 procent för ett år sedan.

Unga vuxna, 25-34 år, har gått från 40 till 58 procent och även högre upp i ålder ökar användningen av generativ AI.