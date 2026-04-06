Nytt bluffmejl från "myndighet" – kräver svar inom 24 timmar

Nu sprids ytterligare ett bedrägeriförsök, den här gången genom ett mejl från ”Folkhälsomyndigheten”.

Ser ut som ett officiellt besked

I mejlet, som Råd & Rön uppmärksammat, använder bedragarna ett formellt språk för att inge förtroende. Det inleds med:

”Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa hälsoläget i befolkningen och vidta förebyggande åtgärder mot ohälsa. Enligt myndighetsförordningen åligger det folkbokförda personer att på begäran styrka uppgifter relevanta för den nationella hälsoövervakningen”.

Därefter påstår avsändaren att något inte stämmer med mottagarens uppgifter:

”Systemet indikerar att din nuvarande hälsostatus är ofullständig. För att undvika administrativ eskalering krävs att du verifierar dina uppgifter via vår säkra portal”.