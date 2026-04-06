Att bedragare utger sig för att vara en myndighet är inget nytt. Förra månaden var det Skatteverket som utnyttjades. Den här gången är det Folkhälsomyndigheten.
Nytt bluffmejl från "myndighet" – kräver svar inom 24 timmar
Bedragarna är många. Extremt många. Senast häromveckan varnade Finansinspektionen för 104 nya aktörer som på olika sätt försöker lura intet ont anande svenskar.
Nu sprids ytterligare ett bedrägeriförsök, den här gången genom ett mejl från ”Folkhälsomyndigheten”.
Ser ut som ett officiellt besked
I mejlet, som Råd & Rön uppmärksammat, använder bedragarna ett formellt språk för att inge förtroende. Det inleds med:
”Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att följa hälsoläget i befolkningen och vidta förebyggande åtgärder mot ohälsa. Enligt myndighetsförordningen åligger det folkbokförda personer att på begäran styrka uppgifter relevanta för den nationella hälsoövervakningen”.
Därefter påstår avsändaren att något inte stämmer med mottagarens uppgifter:
”Systemet indikerar att din nuvarande hälsostatus är ofullständig. För att undvika administrativ eskalering krävs att du verifierar dina uppgifter via vår säkra portal”.
Stressar fram ett snabbt svar
I nästa steg försöker bedragarna pressa mottagaren att agera snabbt. I mejlet finns en knapp som leder till en så kallad ”portal”, följt av en tydlig tidsgräns:
”Svar ska vara myndigheten tillhanda senast inom 24 timmar”.
Just den typen av formulering är typisk i den här typen av bedrägerier – syftet är att skapa stress och få mottagaren att klicka utan att tänka efter.
Vanligt med bedrägerier från myndigheter
Att utge sig för att vara en myndighet är inget nytt. Senast i mars konstaterade PS att en växande skara bedragare utger sig för att vara Skatteverket i deklarationstider.
Bedragarna använder ofta mejl eller sms för att lura mottagare till falska hemsidor eller att ta kontakt via telefon.
”Vi jobbar med vårt grundbudskap som är att vi aldrig någonsin efterfrågar den typen av information som bank- eller kontouppgifter, eller något som har att göra med återbetalning”, säger Johan Schaumann, deklarationsexpert hos Skatteverket, till Nyheter24.
För att skydda dig mot bedrägerier bör du, enligt Skatteverket:
- Inte öppna filer och inte klicka på länkar
- Aldrig uppge någon personlig information
- Radera mejlet eller sms-meddelandet
Har du redan lämnat ut uppgifter bör du kontakta din bank om du behöver spärra ditt konto. Därefter bör du kontakta polisen och göra en anmälan.
Du behöver inte meddela Skatteverket att du har fått bluffmejl eller bluff-sms.
