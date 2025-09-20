Forskare varnar: AI kan skapa en ny våg av utbrändhet

Världshälsoorganisationen klassar utbrändhet som ett arbetsrelaterat fenomen. Det är inte bara en personlig tragedi utan också en dyr historia för både arbetsgivare och länder.

2022 betalade Försäkringskassan ut 39,5 miljarder kronor i sjukpenning. Den största andelen – 42 procent – gick till människor med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Det innebär att psykisk ohälsa det året kostade Sverige 16,6 miljarder i just denna del.

Psykisk ohälsa växer snabbt. Det gör även de kostnader vi gemensamt får lägga på att hantera konsekvenserna av den. (Foto: Isabell Höjman/TT)

Enligt en rapport från Skandia är dock samhällsnotan bra mycket större än så:

Direkta kostnader för hälsosystemet: 84 miljarder kronor

84 miljarder kronor Direkta kostnader för sociala ersättningar: 111 miljarder kronor

111 miljarder kronor Indirekta kostnader på arbetsmarknaden: 124 miljarder kronor

Samtidigt visar en amerikansk studie från 2025 att utbrändhet kostar amerikanska företag mellan 4 000 och 21 000 dollar per anställd och år. För ett företag med 1 000 anställda kan det innebära upp till fem miljoner dollar i förluster årligen.

AI som avlastning

För att möta problemet vänder sig allt fler företag till AI-verktyg som ChatGPT och Copilot.

De används för att automatisera repetitiva uppgifter, sammanfatta information och stötta i projektledning. En global studie från University of Melbourne och KPMG, där 32 000 arbetstagare i 47 länder deltog, visar att 58 procent av de anställda redan använder AI på jobbet. En tredjedel gör det varje vecka eller dagligen.

”AI kan vara en väldigt hjälpsam följeslagare”, säger Dr. Jenna Glover, Chief Clinical Officer på Headspace, till CNBC Make It. Hon beskriver tekniken som ett sätt att minska kognitiv belastning och skapa balans i arbetsuppgifter.