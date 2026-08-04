AI-vd:n: "Kina vinner AI-racet"

Kina trappar samtidigt upp sina ansträngningar att ta en ledande roll inom global reglering av artificiell intelligens.

Kina leder redan AI-racet

Vem är det då som kommer leda AI-racet, Kina eller USA?

Kina, helt klart, om man frågar Clément Delangue på Hugging Face.

”De dominerar helt klart när det gäller öppna modeller just nu, och med den nuvarande utvecklingstakten skulle jag inte bli förvånad om de börjar dominera även inom den absoluta frontlinjen – antingen senare i år eller nästa år”, uppger vd:n till CNBC.

Kanske inte direkt vad de amerikanska bolagen vill höra, särskilt inte sedan uttalandet kommer från en vd på ett amerikanskt AI-bolag.