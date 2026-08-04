Kina kommer gasa förbi USA och vinna AI-racet senare i år eller nästa år. Det menar Clément Delangue, vd:n på det amerikanska AI-bolaget Hugging Face.
AI-vd:n: "Kina vinner AI-racet"
Kina storsatsar på sin egen AI-infrastruktur, genom inhemska bolag.
Kinesiska AI-utvecklare närmar sig snabbt de ledande amerikanska bolagen inom avancerade AI-modeller där Dagens PS har följt utvecklingen.
Kina trappar samtidigt upp sina ansträngningar att ta en ledande roll inom global reglering av artificiell intelligens.
Kina leder redan AI-racet
Vem är det då som kommer leda AI-racet, Kina eller USA?
Kina, helt klart, om man frågar Clément Delangue på Hugging Face.
”De dominerar helt klart när det gäller öppna modeller just nu, och med den nuvarande utvecklingstakten skulle jag inte bli förvånad om de börjar dominera även inom den absoluta frontlinjen – antingen senare i år eller nästa år”, uppger vd:n till CNBC.
Kanske inte direkt vad de amerikanska bolagen vill höra, särskilt inte sedan uttalandet kommer från en vd på ett amerikanskt AI-bolag.
Delar tekniken öppet
USA:s AI-utveckling sker i allt högre grad i slutna företagsmiljöer, medan kinesiska bolag delar modeller och teknik öppet.
Det skapar ett större ekosystem där fler företag och utvecklare kan bygga vidare på tekniken, vilket påskyndar innovationen.
Samtidigt har över 20 teknikföretag, däribland Nvidia, Meta och OpenAI, uppmanat amerikanska beslutsfattare att inte begränsa utvecklingen av öppna modeller. Företagen menar att öppenhet är avgörande för innovation och för att USA ska kunna behålla sin konkurrenskraft.
Hackade Hugging Face
Det kommer samtidigt som en av OpenAI:s mest avancerade AI-modeller nyligen lyckades ta sig ut ur en isolerad testmiljö och hackade sig in hos konkurrenten Hugging Face, helt på egen hand. OpenAI kallar det en ”oöverträffad” säkerhetsincident.
Det som väckt mest uppmärksamhet är hur Hugging Face till slut lyckades stoppa intrånget. Bolagets försök att använda ledande amerikanska modeller, bland andra Anthropics Fable 5, misslyckades.
Orsaken var att modellernas säkerhetsspärrar inte kunde skilja på angripare och försvarare. I stället användes en självdriven, öppen kinesisk modell, GLM 5.2 från Z.ai, som lyckades kartlägga över 17 000 skadliga händelser och stoppa attacken.
Vill stoppa kinesiska modeller
Som ett resultat lanserar Nvidia och över 25 techbolag en allians för öppen AI-säkerhet – samtidigt som Washington överväger att begränsa kinesiska modeller.
Frågan framöver kommer inte bara handla om vilken modell som är mest kraftfull, utan också om vilken utvecklingsmodell som blir norm för framtidens AI.
Det ser dock ut som att USA får svårt att hänga med i Kinas AI-fotspår framöver.
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