Många tror att de mest tekniskt avancerade modellerna bör användas för alla arbetsuppgifter. Men så är det inte alls, menar experter.
Välj rätt AI-modell – annars kan det bli dyrt
Företag bör använda de mest avancerade AI-modellerna mer som strategiska rådgivare än som verktyg för vardagliga arbetsuppgifter.
Det är budskapet från flera AI-konsulter i takt med att företag försöker få bättre avkastning på sina växande investeringar i artificiell intelligens.
I stället för att låta de dyraste modellerna utföra alla typer av uppgifter rekommenderas företag att använda dem för komplex problemlösning, planering och strategi.
Inte ekonomiskt försvarbart
När en arbetsprocess väl har brutits ned i mindre delar kan enklare och betydligt billigare AI-modeller ta över det praktiska genomförandet.
Utvecklingen beskrivs som nästa steg i företagens arbete med att minska kostnaderna för AI-användning, skriver Business Insider.
Under den första vågen av generativ AI uppmuntrade många arbetsgivare medarbetarna att använda verktygen så mycket som möjligt för att hitta nya användningsområden och öka produktiviteten.
I dag ligger fokus i stället på att säkerställa att investeringarna ger mätbara resultat.
Enligt AI-rådgivare är det sällan ekonomiskt försvarbart att använda de mest kraftfulla modellerna till rutinuppgifter som mötestranskribering, enklare informationssökningar eller framtagning av grundläggande texter.
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Billigare modeller kan sköta jobbet
Den typen av arbete kan i många fall utföras av mindre modeller till en bråkdel av kostnaden.
De mest avancerade modellerna anses däremot vara bättre lämpade för uppgifter som kräver omfattande analys, strategiska beslut, utveckling av nya applikationer eller samordning av flera AI-system.
Därefter kan billigare modeller användas för den löpande produktionen.
Även företrädare för teknikbranschen har pekat på samma utveckling. Bedömningen är att en stor del av företagens AI-arbete inom de närmaste åren kommer att flyttas över till betydligt billigare modeller.
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Gäller att välja rätt
De mest avancerade modellerna reserveras däremot för de mest krävande arbetsuppgifterna.
Samtidigt växer en ny marknad fram för företag som hjälper organisationer att styra hur olika AI-modeller används.
Dessa så kallade AI-routingföretag utvecklar verktyg som automatiskt väljer den mest lämpliga modellen för varje uppgift och övervakar kostnaderna för AI-användningen.
Investerarnas intresse för sektorn har ökat snabbt. Flera bolag som erbjuder AI-routing och kostnadsoptimering har under året tagit in betydande mängder riskkapital.
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