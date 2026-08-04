Välj rätt AI-modell – annars kan det bli dyrt

I stället för att låta de dyraste modellerna utföra alla typer av uppgifter rekommenderas företag att använda dem för komplex problemlösning, planering och strategi.

Inte ekonomiskt försvarbart

När en arbetsprocess väl har brutits ned i mindre delar kan enklare och betydligt billigare AI-modeller ta över det praktiska genomförandet.

Utvecklingen beskrivs som nästa steg i företagens arbete med att minska kostnaderna för AI-användning, skriver Business Insider.

Under den första vågen av generativ AI uppmuntrade många arbetsgivare medarbetarna att använda verktygen så mycket som möjligt för att hitta nya användningsområden och öka produktiviteten.

I dag ligger fokus i stället på att säkerställa att investeringarna ger mätbara resultat.

Enligt AI-rådgivare är det sällan ekonomiskt försvarbart att använda de mest kraftfulla modellerna till rutinuppgifter som mötestranskribering, enklare informationssökningar eller framtagning av grundläggande texter.

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