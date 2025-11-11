Din integritet på spel när EU ser över reglerna

Bryssel och EU är beredda att ändra i lagar för att möta utvecklingen av AI. Enligt Politico kommer det att att senare under denna månad släppas ett paket om regler som är tänkta att förenkla flera av de tech-lagar som finns.

Läs mer: Läckt dokument avslöjar: Så vänds GDPR ryggen för AI (Dagens PS)

Den föreslagna översynen visar enligt dokument som Politico tagit del av att det här kommer betyda en hel del förändringar av GDPR. Syftet ska vara att Europa ska kunna möta konkurrensen med omvärlden när det gäller utveckling av AI.

Svenska intressen

Det här är också något som Svensk Näringsliv diskuterat. I en debattartikel tidigare i år beskrev arbetsgivarorganisationen ett behov att ändra i GDPR som det är nu.

”Företag som är inblandade i och utvecklar nya AI-lösningar behöver ett mer rimligt regelverk att jobba emot. Detta för att vi ska kunna leverera ett säkert och effektivt användande av AI framöver”, skrev Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik och Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Men när tjänstemännen i EU börjar rucka på integritetslagstiftningen väcker det ont blod hos en del politiker, kommenterar Politico.