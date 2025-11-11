Dagens PS
Digitalisering & AI

Din integritet på spel när EU ser över reglerna

EU-flagga
EU är beredda att förändra GDPR för att kunna möta utvecklingen av AI. (Foto: Osvar Olsson/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

EU vill förändra integritetslagstiftningen för att möta AI-utvecklingen. Enligt ett förslag ska reglerna i GDPR mjukas upp.

Bryssel och EU är beredda att ändra i lagar för att möta utvecklingen av AI. Enligt Politico kommer det att att senare under denna månad släppas ett paket om regler som är tänkta att förenkla flera av de tech-lagar som finns.

Läs mer: Läckt dokument avslöjar: Så vänds GDPR ryggen för AI (Dagens PS)

Den föreslagna översynen visar enligt dokument som Politico tagit del av att det här kommer betyda en hel del förändringar av GDPR. Syftet ska vara att Europa ska kunna möta konkurrensen med omvärlden när det gäller utveckling av AI.

Svenska intressen

Det här är också något som Svensk Näringsliv diskuterat. I en debattartikel tidigare i år beskrev arbetsgivarorganisationen ett behov att ändra i GDPR som det är nu.

”Företag som är inblandade i och utvecklar nya AI-lösningar behöver ett mer rimligt regelverk att jobba emot. Detta för att vi ska kunna leverera ett säkert och effektivt användande av AI framöver”, skrev Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik och Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.

Men när tjänstemännen i EU börjar rucka på integritetslagstiftningen väcker det ont blod hos en del politiker, kommenterar Politico. 

Oroliga politiker

”Är det här slutet för det skydd för det privata som vi skrivit in i EU-lagstiftningen. Kommissionen måste vara helt medveten om att det här underminerar europeisk standard dramatiskt”, sa den tyska politikern Jan Phillipp. Han satt i EU-parlamentet för De Gröna och anses vara en av arkitekterna bakom GDPR.

Läs mer: Tiktok får miljardböter – misskötte barnens GDPR (Dagens PS)

Enligt Politico har kommissionen under de senaste månaderna försökt förebygga den oro som finns inför ändring i lagstiftningen. En förenkling av regelverket ”skulle inte påverka de egentliga principerna för GDPR”, skriver Politico.

Utkastet till förändringarna skulle i korthet, enligt Politico, ge nya undantag för AI-företag som ger dem lagliga rättigheter att processa speciella kategorier av data. Som en persons religiösa eller politiska åsikter.

Reformera irriterande regler

Tjänstemännen vill också när personliga data blivit anonymiserade till en sådan grad att det inte går att se vem de är. Då ska inte alltid GDPR kunna användas.

Slutligen vill man enligt förslagen reformera ”irriterande” regler för cookies som skulle innebära att det gör det lättare för ägare av webbsidor och appar att spåra användare.

Utkastet till förslag ska släppas av kommissionen den 19 november. Men det finns risk eller chans att det förändras innan dess.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

