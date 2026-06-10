Kan Kina skapa en egen AI-infrastruktur med inhemska bolag? Det är åtminstone tanken bakom en enorm ny satsning.
Kina satsar 2 800 miljarder på egen AI – gör sig av med USA
Kina planerar en av världens största statliga satsningar på artificiell intelligens.
Enligt uppgifter arbetar kinesiska myndigheter med ett program som innebär investeringar på omkring 2 000 miljarder yuan, motsvarande cirka 2 800 miljarder dollar.
Dessa pengar ska investeras under de kommande fem åren för att bygga ut landets AI-infrastruktur.
Vill minska beroendet av USA
Målet är att skapa ett rikstäckande nätverk av sammankopplade datacenter som ska ge företag och offentliga verksamheter tillgång till avancerad datorkraft.
Satsningen ses som ett viktigt steg i Kinas ambition att minska beroendet av amerikansk teknik och stärka sin position i den globala AI-kapplöpningen, skriver Bloomberg.
Planen uppges utformas av flera centrala myndigheter, däribland den mäktiga nationella utvecklings- och reformkommissionen.
Statligt kontrollerade telekomjättar som China Mobile och China Telecom väntas få en nyckelroll i att bygga och driva infrastrukturen.
Läs mer: Elbilsraketen gick om Tesla – nu kämpar bolaget i motvind. Realtid
Prioriterar inhemska bolag
En central del av strategin är att prioritera inhemsk teknik. Minst 80 procent av utrustningen, inklusive AI-processorer, ska enligt planerna komma från kinesiska leverantörer.
Det skulle gynna bolag som Huawei och samtidigt minska utrymmet för amerikanska aktörer som Nvidia och AMD på den kinesiska marknaden.
Satsningen är en del av ett bredare program för att bygga ut kritisk infrastruktur inom bland annat energi, vattenförsörjning och digital teknik.
Läs mer: EU stoppar stöd till Huawei – pekas ut som säkerhetsrisk. Dagens PS
Vill utveckla nya AI-tjänster
Finansieringen väntas huvudsakligen komma från statliga obligationsprogram och särskilda investeringsfonder för strategiska sektorer, kompletterat med banklån och privat kapital.
Syftet är att samla Kinas i dag splittrade datacenterresurser i ett gemensamt nätverk.
Genom att koppla samman anläggningar i olika regioner hoppas myndigheterna kunna öka tillgången till högpresterande datorkraft och påskynda utvecklingen av nya AI-tjänster.
Kan stiga ännu mer
Planen ligger i linje med Kinas senaste femårsprogram, där digital infrastruktur och AI pekas ut som prioriterade områden.
Målet är att det nationella nätverket ska vara fullt integrerat senast 2028 och fungera som grund för en bredare användning av AI inom bland annat sjukvård, transporter, industri och offentlig förvaltning.
Utöver datacenter kan projektet även komma att omfatta investeringar i elnät och energiförsörjning. Om dessa delar inkluderas bedöms den totala investeringen kunna stiga till över 5 000 miljarder yuan.
Läs mer: Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver. Realtid