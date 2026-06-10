Kina satsar 2 800 miljarder på egen AI – gör sig av med USA

Dessa pengar ska investeras under de kommande fem åren för att bygga ut landets AI-infrastruktur.

Vill minska beroendet av USA

Målet är att skapa ett rikstäckande nätverk av sammankopplade datacenter som ska ge företag och offentliga verksamheter tillgång till avancerad datorkraft.

Satsningen ses som ett viktigt steg i Kinas ambition att minska beroendet av amerikansk teknik och stärka sin position i den globala AI-kapplöpningen, skriver Bloomberg.

Planen uppges utformas av flera centrala myndigheter, däribland den mäktiga nationella utvecklings- och reformkommissionen.

Statligt kontrollerade telekomjättar som China Mobile och China Telecom väntas få en nyckelroll i att bygga och driva infrastrukturen.

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