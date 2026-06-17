Det råder oenighet om hur världen ska ta sig an regleringen av AI. Nu höjer Kina temperaturen ett snäpp med en ny organisation.
Kinas drag för att reglera AI – skapar global organisation
Kina trappar upp sina ansträngningar att ta en ledande roll inom global reglering av artificiell intelligens.
I samband med att G7-toppmötet i Frankrike avslutades, där Kina inte är med, presenterade kinesiska företrädare nya initiativ för internationellt AI-samarbete.
Landets utrikesminister Wang Yi meddelade att Kina skyndar på arbetet med att etablera en global organisation för samarbete kring artificiell intelligens och uppmanade andra länder att ansluta sig.
Riktar kritik mot slutenheten
Utspelen understryker den växande konkurrensen mellan Kina och USA om inflytandet över nästa generations teknik.
Medan USA fokuserar på att begränsa utländsk tillgång till de mest avancerade AI-modellerna driver Kina en linje som betonar internationellt samarbete och bredare tillgång till tekniken, skriver CNBC.
Enligt uppgifter som diskuterades vid G7-mötet överväger USA och dess allierade modeller där endast utvalda och betrodda partnerländer får tillgång till de mest avancerade amerikanska AI-systemen.
Kina står utanför G7-gruppen och har kritiserat vad landet beskriver som slutna och exkluderande tekniksamarbeten.
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Syns tydliga skillnader
Kinesiska företrädare lyfter i stället fram samarbeten inom grupperingar som Brics och Shanghai Cooperation Organisation.
Regeringen vill också stärka stödet till utvecklingsländer genom utbildning, teknikutbyte och satsningar på AI-kompetens.
Skillnaderna syns även i affärsmodellerna. Många ledande amerikanska AI-system erbjuds genom abonnemangstjänster och molnplattformar.
Där har kinesiska företag i högre grad istället satsat på billigare eller kostnadsfria modeller som kan laddas ned och användas lokalt.
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Presenterat flera alternativ
Kina har under det senaste året presenterat flera initiativ för global AI-styrning.
President Xi Jinping lanserade i fjol ett bredare förslag om internationell teknologisk samordning, och premiärminister Li Qiang tidigare föreslagit bildandet av en global organisation för AI-samarbete.
Samtidigt har Washington och Peking försökt hålla dialogen öppen kring riskerna med tekniken.
Länderna meddelade i maj att de vill samarbeta kring säkerhetsmekanismer för artificiell intelligens, men hittills har få konkreta detaljer presenterats.
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