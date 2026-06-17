Kinas drag för att reglera AI – skapar global organisation

Landets utrikesminister Wang Yi meddelade att Kina skyndar på arbetet med att etablera en global organisation för samarbete kring artificiell intelligens och uppmanade andra länder att ansluta sig.

Riktar kritik mot slutenheten

Utspelen understryker den växande konkurrensen mellan Kina och USA om inflytandet över nästa generations teknik.

Medan USA fokuserar på att begränsa utländsk tillgång till de mest avancerade AI-modellerna driver Kina en linje som betonar internationellt samarbete och bredare tillgång till tekniken, skriver CNBC.

Enligt uppgifter som diskuterades vid G7-mötet överväger USA och dess allierade modeller där endast utvalda och betrodda partnerländer får tillgång till de mest avancerade amerikanska AI-systemen.

Kina står utanför G7-gruppen och har kritiserat vad landet beskriver som slutna och exkluderande tekniksamarbeten.

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