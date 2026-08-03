Fler recensioner, större förvirring: Så blev betygen ett problem

Digital förstärkning

När vi använder digitala tjänster förstärks beteendet: Google visar stjärnbetyg redan i sökresultaten, Amazon lyfter recensioner före pris, och AI-sökmotorer sammanfattar automatiskt ”vad internet tycker”.

Forskaren Michael Luca menar att fler borde fråga sig när ett val faktiskt räcker, i stället för att alltid jaga det optimala.

Vi går till AI för lokala recensioner

AI förändrar också själva recensionerna, inte bara hur vi läser dem.

Enligt granskningssajten Review42 hoppade andelen konsumenter som använder ChatGPT för lokala rekommendationer från 6 till 45 procent på ett enda år under 2026. Alltså en snabb förskjutning bort från Google som huvudsaklig källa.

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Falska recensioner ökar kraftigt

Samtidigt växer mängden AI-genererade falska recensioner med omkring 80 procent i månaden, enligt samma källa, vilket gör dem allt svårare att skilja från äkta omdömen.

Falska recensioner är redan ett etablerat problem. Kay Dean, grundare av granskningsinitiativet Fake Review Watch, menar att en välorganiserad svart marknad för recensioner fortfarande frodas, och att plattformarna gör för lite för att stoppa den.

Vilken sorts beslutsfattare är du?

Grunden till hela problemet beskrevs faktiskt redan 1956, långt innan internet eller stjärnbetyg fanns. Nobelpristagaren Herbert Simon myntade då begreppen ”maximerare” och ”satisfierare” för att beskriva två olika sätt att fatta beslut.

Den som maximerar vill alltid hitta det absolut bästa alternativet och är därför sällan nöjd. Medan den som satisfierar sätter upp tydliga krav i förväg och stannar så fort ett alternativ uppfyller dem.

Ett bättre sätt att hantera världen

Simon menade att satisfierande i praktiken ofta är den mer rationella strategin. Inte en genväg, utan ett sätt att hantera att varken tid, information eller hjärnkapacitet är oändliga.

Nästan sjuttio år senare är hans poäng mer relevant än någonsin: när recensioner, betyg och AI-sammanfattningar gör det tekniskt möjligt att jämföra oändligt många alternativ, blir förmågan att veta när man ska sluta leta kanske viktigare än förmågan att hitta mer information.

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