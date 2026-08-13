AI lyfts fram som en potentiell lösning på Japans tuffa situation. Men när det gäller faktisk användning sackar japanerna långt efter.
Japaner vill inte använda AI – företagskultur pekas ut
Japanska företag har svårt att få fart på användningen av artificiell intelligens.
Det kommer trots att landet står inför flera utmaningar.
Såväl arbetskraftsbrist som en åldrande befolkning och långvariga problem med låg produktivitet är problem som drabbar Japan.
Annan företagskultur
Enligt OECD använde 8,4 procent av de japanska arbetstagarna AI i sitt arbete i slutet av förra året, skriver BBC.
Motsvarande andel uppgick till omkring 50 procent i USA och 32 procent i Storbritannien, enligt separata undersökningar.
En viktig förklaring är företagskulturen. Japanska bolag beskrivs som försiktiga och starkt inriktade på konsensus.
Misstag och osäkerhet tolereras i många fall i mindre utsträckning än i USA, vilket gör företag mer tveksamma till att låta AI ta över arbetsuppgifter.
AI används därför framför allt till uppgifter med låg risk, som att skriva texter, sammanfatta dokument och samla information.
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Brist på IT-specialister
Användningen är betydligt mindre utbredd inom kärnverksamheten och vid beslut som kan få större konsekvenser.
Även bristande digitalisering bromsar utvecklingen. Inom den japanska sjukvården finns fortfarande sjukhus som inte har digitaliserat patientjournalerna fullt ut.
Japan lider dessutom av brist på IT-kompetens. En rapport har uppskattat att landet kan sakna närmare 800 000 IT-specialister fram till 2030.
Bristen gör det svårare för företag att både införa AI och utbilda personalen i hur tekniken ska användas.
En annan faktor är den japanska arbetsmarknadsmodellen.
Företag och regering har länge prioriterat hög sysselsättning, vilket kan skapa motstånd mot teknik som riskerar att ersätta arbetsuppgifter och minska behovet av personal.
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Vill göra Japa mer AI-tillvänt
Regeringen försöker samtidigt öka användningen. En AI-lag antogs förra året och bygger på relativt lätt reglering för att uppmuntra investeringar och utveckling.
Målet är att göra Japan till ett av världens mest gynnsamma länder för AI.
Finansdepartementet uppger att 75 procent av japanska företag nu använder AI, jämfört med 11 procent för fem år sedan. Kritiker menar dock att siffran döljer hur begränsad användningen faktiskt är.
På många företag är det bara en liten del av personalen som använder tekniken, och ofta till enkla uppgifter.
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