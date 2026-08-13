Japaner vill inte använda AI – företagskultur pekas ut

Såväl arbetskraftsbrist som en åldrande befolkning och långvariga problem med låg produktivitet är problem som drabbar Japan.

Enligt OECD använde 8,4 procent av de japanska arbetstagarna AI i sitt arbete i slutet av förra året, skriver BBC.

Motsvarande andel uppgick till omkring 50 procent i USA och 32 procent i Storbritannien, enligt separata undersökningar.

En viktig förklaring är företagskulturen. Japanska bolag beskrivs som försiktiga och starkt inriktade på konsensus.

Misstag och osäkerhet tolereras i många fall i mindre utsträckning än i USA, vilket gör företag mer tveksamma till att låta AI ta över arbetsuppgifter.

AI används därför framför allt till uppgifter med låg risk, som att skriva texter, sammanfatta dokument och samla information.

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