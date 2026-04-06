Altmans radikala förslag: Beskatta robotar

I ett nytt policydokument lyfter bolaget fram behovet av omfattande reformer för att möta risken för omfattande omställningar på arbetsmarknaden, skriver Business Insider.

Vill ha en speciell investeringsfond

Bakgrunden är en växande oro för att avancerade AI-system kan ersätta både enklare och mer kvalificerade jobb, vilket i förlängningen kan påverka hela branscher.

Företaget menar att utvecklingen kan bli så genomgripande att traditionella ekonomiska strukturer behöver anpassas.

Ett av de centrala förslagen är att etablera en statligt stödd investeringsfond kopplad till AI-sektorns tillväxt.

Tanken är att avkastningen från denna fond ska komma allmänheten till del, som ett sätt att sprida vinsterna från teknologiska framsteg bredare i samhället.