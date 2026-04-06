En statlig investeringsfond med AI-vinster, prova fyra dagars arbetsvecka och beskattning av robotar. Det är några av förslagen som Sam Altman har tagit fram.
Altmans radikala förslag: Beskatta robotar
OpenAI är ett av de mest omtalade bolagen i världen just nu.
Nu presenterar vd:n Sam Altman en rad politiska förslag för att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av den snabba AI-utvecklingen.
I ett nytt policydokument lyfter bolaget fram behovet av omfattande reformer för att möta risken för omfattande omställningar på arbetsmarknaden, skriver Business Insider.
Vill ha en speciell investeringsfond
Bakgrunden är en växande oro för att avancerade AI-system kan ersätta både enklare och mer kvalificerade jobb, vilket i förlängningen kan påverka hela branscher.
Företaget menar att utvecklingen kan bli så genomgripande att traditionella ekonomiska strukturer behöver anpassas.
Ett av de centrala förslagen är att etablera en statligt stödd investeringsfond kopplad till AI-sektorns tillväxt.
Tanken är att avkastningen från denna fond ska komma allmänheten till del, som ett sätt att sprida vinsterna från teknologiska framsteg bredare i samhället.
Föreslår ett helt nytt skattesystem
Vidare föreslås att skattesystemet reformeras i grunden i USA. I takt med att arbetsinkomster riskerar att minska till följd av automatisering vill bolaget se en större beskattning av kapital och företagsvinster.
Även särskilda skatter kopplade till automatiserat arbete lyfts fram som en möjlig åtgärd.
Ett annat förslag är att uppmuntra arbetsgivare att testa kortare arbetsveckor, exempelvis fyra dagar, utan att sänka lönerna, skriver EFN.
Skulle kunna användas till annat
Produktivitetsvinster från AI skulle i så fall kunna användas för att finansiera minskad arbetstid. Samtidigt föreslås olika incitament för företag som inför sådana modeller.
Utöver detta betonas vikten av att stärka sociala skyddsnät. Förslag inkluderar mer robusta trygghetssystem och tillfälliga stödåtgärder som automatiskt kan aktiveras vid kraftiga störningar på arbetsmarknaden.
Det kan handla om utökade arbetslöshetsersättningar kopplade till indikatorer för AI-driven omställning.
Bolaget lyfter också behovet av stora investeringar i energiinfrastruktur.
Den ökande efterfrågan på datorkraft och datacenter kopplade till AI-utveckling sätter redan press på elnäten, vilket kräver snabb utbyggnad för att möta framtida behov.
