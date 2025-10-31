De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner

Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till.

“Stjäla skattemedel av staten”

De båda männen, som är i 45-årsåldern, greps tidigare i veckan i sina bostäder i Stockholm i samband med ett tillslag lett av Ekobrottsmyndigheten (EBM). Enligt myndigheten misstänks de ha lämnat falska uppgifter till Arbetsförmedlingen för att få ut totalt sju miljoner kronor i stöd.

“Vi misstänker att personerna som begärts häktade systematiskt och i stor omfattning har lurat Arbetsförmedlingen att betala ut stöd som de inte har haft rätt till”, säger statsåklagare Nils Råby vid Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Han beskriver brottsligheten som allvarlig:

“Syftet med brottsligheten är att stjäla skattemedel av staten”.

Brottsmisstankarna gäller grovt bedrägeri, grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott. De misstänkta förnekar brott, rapporterar Dagens Nyheter.

Ekobrottsmyndigheten genomförde ett tillslag i Stockholm i veckan (Foto: Stina Stjernkvist/TT)