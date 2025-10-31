Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd.
De lurade Arbetsförmedlingen på miljoner
Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till.
“Stjäla skattemedel av staten”
De båda männen, som är i 45-årsåldern, greps tidigare i veckan i sina bostäder i Stockholm i samband med ett tillslag lett av Ekobrottsmyndigheten (EBM). Enligt myndigheten misstänks de ha lämnat falska uppgifter till Arbetsförmedlingen för att få ut totalt sju miljoner kronor i stöd.
“Vi misstänker att personerna som begärts häktade systematiskt och i stor omfattning har lurat Arbetsförmedlingen att betala ut stöd som de inte har haft rätt till”, säger statsåklagare Nils Råby vid Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Han beskriver brottsligheten som allvarlig:
“Syftet med brottsligheten är att stjäla skattemedel av staten”.
Brottsmisstankarna gäller grovt bedrägeri, grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott. De misstänkta förnekar brott, rapporterar Dagens Nyheter.
Restauranger i flera städer
DN uppger att männen företräder flera bolag som bedriver verksamheter i restaurangbranschen. Dessa restauranger ligger i Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Enligt tidningen upptäcktes oegentligheterna efter att Skatteverket gjort en revision av bolagen. Därefter larmades Arbetsförmedlingen, som nu har ställt återkrav på stödpengarna.
Enligt DN ska en del av de felaktigt utbetalda medlen ha gått till männens privata konsumtion.
“Det är allvarligt, mycket pengar har gått ut”, konstaterar Råby.
Läs även: Svensk-norske miljardären i brottshärva. Dagens PS
Tidigare dömda
DN skriver också att männen sedan tidigare förekommer i rättssystemet.
Den ena dömdes för brott mot utlänningslagen efter att ha anställt en person utan arbetstillstånd. Den andra dömdes i fjol för misshandel, till villkorlig dom och samhällstjänst.
Ekobrottsmyndigheten fortsätter nu förundersökningen för att kartlägga hur de misstänkta flyttat pengar mellan sina bolag.
Läs också: De flesta företag anmäler inte brott. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Två män i restaurangbranschen har häktats vid Solna tingsrätt, misstänkta för att under flera års tid ha lurat Arbetsförmedlingen på miljonbelopp i anställningsstöd.? Enligt Ekobrottsmyndigheten rör det sig om ett systematiskt upplägg som pågått mellan 2021 och 2024. Målet har varit att tillskansa sig statliga pengar som man inte haft rätt till. “Stjäla skattemedel av …
