Svensk-norske miljardären i brottshärva

I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT).

Han blev kvar i koncernledningen, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna i EQT, ett innehav som då värderades till cirka 9,1 miljarder kronor.

Christian Sinding, som började på EQT 1998, förklarade att han var ”enormt stolt och tacksam” över vad bolaget åstadkommit.

”Att gå från att vara anställd nummer elva till att ha nästan två tusen fantastiska kollegor på över tjugo marknader är en oförglömlig resa”, sade Sinding i samband med avgångsbeskedet hos Di.

”Tillsammans har vi visat att ett bolag drivet av sina värderingar, som attraherar och behåller exceptionella människor, kan leverera utmärkta resultat som gynnar både våra kunder och världen i stort”, förklarade han.

Fastighet i Norge

Nu är den Schweiz-baserade norsk-svenske miljardären aktuellt i helt andra och mindre smickrande sammanhang.

Den här gången handlar det om de tre stugor Sinding äger på Skjæløy i Fredrikstad kommun i Norge, skriver Dagens näringsliv.

Där har hans anlitade arkitekt just häktats för olagligt arbete i samband med byggandet av fritidshusen och tre brott mot plan- och bygglagen.

Mathias Emil Hager i Östra polisdistriktet bekräftar för tidningen att arkitekten häktats för en vecka och även är föremål för brev- och besökskontroll under häktningen.

Advokat Helge Skaaraas, som försvarar arkitekten, säger att hans klient är helt oförstående inför anklagelserna.

