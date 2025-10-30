Han är god för drygt 9 miljarder kronor. Nu handlar det om en fastighetsaffär som har gett en häktning och brottsanklagelser.
Svensk-norske miljardären i brottshärva
I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT).
Han blev kvar i koncernledningen, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna i EQT, ett innehav som då värderades till cirka 9,1 miljarder kronor.
Christian Sinding, som började på EQT 1998, förklarade att han var ”enormt stolt och tacksam” över vad bolaget åstadkommit.
”Att gå från att vara anställd nummer elva till att ha nästan två tusen fantastiska kollegor på över tjugo marknader är en oförglömlig resa”, sade Sinding i samband med avgångsbeskedet hos Di.
”Tillsammans har vi visat att ett bolag drivet av sina värderingar, som attraherar och behåller exceptionella människor, kan leverera utmärkta resultat som gynnar både våra kunder och världen i stort”, förklarade han.
Redo att slå till: “Vi har 560 miljarder i torrt krut”. Dagens PS
Fastighet i Norge
Nu är den Schweiz-baserade norsk-svenske miljardären aktuellt i helt andra och mindre smickrande sammanhang.
Den här gången handlar det om de tre stugor Sinding äger på Skjæløy i Fredrikstad kommun i Norge, skriver Dagens näringsliv.
Där har hans anlitade arkitekt just häktats för olagligt arbete i samband med byggandet av fritidshusen och tre brott mot plan- och bygglagen.
Mathias Emil Hager i Östra polisdistriktet bekräftar för tidningen att arkitekten häktats för en vecka och även är föremål för brev- och besökskontroll under häktningen.
Advokat Helge Skaaraas, som försvarar arkitekten, säger att hans klient är helt oförstående inför anklagelserna.
”Utvecklingsprojekt”
Fallet handlar om utvecklingsprojekt på Christian Sindings fastighet. Enligt Finansavisen som skrivit flera artiklar, menar kommunen fastigheten ligger i att det finns ”ett antal” olagligheter i hanteringen av projektet.
Att det nu är arkitekten och inte ägaren Sinding som hamnar bakom lås och bom beror på att arkitekten står som den ansvarige sökanden i projektet gentemot kommunen.
Några kommentarer från Christian Sinding har Dagens näringsliv inte fått.
”Vi kan bekräfta att uppdraget till arkitektbyrån har avslutats, och det är inte naturligt att kommentera fallet utöver det”, är kommentaren från partnern Geir Bjørlo i Corporate Communications på uppdrag av Sinding.
”Samordnad insats”
Nyheten om gripandet kom när polisen i Östra polisdistrikt uppgav att man genomfört ”en samordnad insats” i ett ärende som rörde allvarliga brott mot plan- och bygglagen.
”Bland annat byggdes flera stugor i strid med kommunala tillstånd. Flera adresser genomsöktes. En person har gripits och flera beslag har gjorts.”
Maxstraffet för de brott arkitekten anklagas för är två års fängelse.
I en intervju hos Di förra året förklarade Sinding att han inte lämnat Norge för Schweiz av skatteskäl.
”Nej, jag lämnade landet för nio år sedan. Men att vara rik har blivit ett skällsord i Norge”, förklarade Sinding då.
Nye vd:n kommer att styra EQT från London. Realtid
