Försvararen Henrik Stagetorn uppger att hans klient nekar till brott, och han har begärt att namnet inte ska publiceras. Børsen beskriver politikern som en före detta ledamot utan särskilt hög profil, och politikern har inte besvarat tidningens samtal, mejl, sms eller meddelanden på Linkedin. NSK kommenterar inte fallet eftersom utredningen pågår.

Bankmannen har arbetat på Danske Bank och Nykredit, och i erkännandet medger han att han förfalskade lönebesked och kontoutdrag åt köpare som aldrig hade haft råd med lånen. Köparna fick lån på mellan 1,5 och 5,6 miljoner danska kronor till hus i bland annat Roskilde, Køge och Vallensbæk, och bland de lurade bankerna finns Lån & Spar och Nordea.

Bankerna betalade ut 163 miljoner danska kronor, cirka 245 miljoner svenska, och med de 31 miljoner som de misstänkta utan framgång försökte få ut handlar härvan om 194 miljoner danska kronor, cirka 292 miljoner svenska. Rättegången mot bankmannen börjar i januari.

Fyra gripna med kopplingar till finanssektorn

Operation Bovia, som polisen kallar insatsen, började med fyra gripna i december 2024, alla med kopplingar till finanssektorn, och omfattar nu ett påstått nätverk på sju personer. Flera av dem har arbetat på banker, och när de första greps var minst två fortfarande anställda. Enligt Børsen är härvan det största kända fallet i Danmark där bankanställda har begått brott tillsammans.

Enligt polisen kan lånen i Bovia också ha använts för att tvätta pengar, och Hvidvasksekretariatet, Danmarks motsvarighet till Finanspolisen, pekar ut just den sortens hjälp inifrån i sin nationella riskbedömning från den 17 november. Där ges ”en bankanställd som godkänner lån” som exempel på en insider, och rapporten konstaterar, utan att namnge något fall, att danska bankanställda ”medvetet har beviljat lån på felaktiga uppgifter”. Hotet från sådana medhjälpare bedöms som högt, den översta av fyra nivåer.

Svenska bankers säkerhetsorganisationer ser samma risk och skriver i Bankföreningens hotbildsbedömning från maj att vissa brottsupplägg ”inte kan genomföras utan en möjliggörare på insidan”, och att en anställd som kan bankens regler för kreditgivning är intressant för kriminella.

I den nationella riskbedömning som Polismyndighetens samordningsfunktion mot penningtvätt publicerade i juni hamnade bankerna bland de fyra branscher med högst risk för penningtvätt.

Bankerna saknar ändå lagstöd för att begära utdrag ur belastningsregistret, både när de anställer och under anställningen, och får enligt hotbildsbedömningen till stor del lita på vad den arbetssökande själv uppger. Det väger tungt eftersom kriminella nätverk enligt bankerna både värvar anställda och låter egna personer söka jobb ”i direkt syfte att infiltrera bankens verksamhet”.

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I en framställan till Justitiedepartementet i mars bad Bankföreningen och Finansarbetsgivarna om rätten till registerkontroll och skrev att ”ändamålsenliga verktyg inte finns idag”, vilket de kallade ”en allvarlig brist som behöver åtgärdas”.

Begäran har lämnats till regeringens utredning om bakgrundskontroller, som ska pröva om kontroll mot belastningsregistret bör införas i fler verksamheter och lämna sina förslag senast den 11 mars 2027.