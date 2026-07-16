Bolaget ghostade sina anställda – har inte fått lön på ett år 

Kräver hundratusentals dollar

Flera anställda har nu vänt sig till myndigheter eller stämt Triller för uteblivna löner.

I en stämning från oktober kräver sex personer tillsammans omkring 280 000 dollar. Triller har ännu inte svarat på stämningen i domstol.

Bolaget har samtidigt minskat personalstyrkan kraftigt. Enligt företagets egna handlingar halverades antalet anställda från 288 i slutet av 2024 till 144 ett år senare.

Det är oklart om de anställda som fortfarande befinner sig i limbo räknas in i siffrorna.

Skulle utmana TikTok

Triller lanserades 2015 som en app för musikvideor och blev särskilt populär inom hiphopvärlden.

När TikTok hotades av förbud i USA såg Triller sin chans. Bolaget tog in mer än 400 miljoner dollar och knöt till sig kända investerare som Snoop Dogg, Kendrick Lamar och The Weeknd.

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Även stora influerare värvades med aktier, fina titlar, gratisboenden och andra förmåner.

Men TikTok blev kvar. Triller började i stället satsa på bland annat boxning, strömning, artificiell intelligens och företagsköp.

Förlusterna växte snabbt. Under 2021 redovisade bolaget en nettoförlust på över 700 miljoner dollar, med intäkter på omkring 63 miljoner.

Vid slutet av 2025 hade Triller samlat på sig ett underskott på omkring 1,38 miljarder dollar.

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Nu satsar bolaget på SpaceX

Trots problemen är Triller fortfarande börsnoterat.

I juni meddelade bolaget dessutom att det planerar att köpa en ”betydande position” i Elon Musks rymdbolag SpaceX. Investeringen uppgavs värderas till över 400 miljoner dollar och ska användas som en strategisk tillgång i balansräkningen.

Trillers aktie steg efter beskedet.

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För de anställda som fortfarande väntar på sina pengar är bolagets nya satsning svår att förstå.

”Det verkar helt galet för mig att det inte får några konsekvenser”, säger den tidigare kommunikationsmedarbetaren.

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