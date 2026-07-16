Goldman Sachs: AI-investeringar långt ifrån över, trots tuffare frågor om avkastning

Goda nyheter för Europa

För Europa handlar möjligheten inte bara om själva tekniksektorn.

Enligt Bell finns exponering mot AI-trenden även hos energibolag, eftersom kontinenten behöver bygga ut el- och elnätskapacitet för att möta AI:ns enorma energibehov. Även europeiska industribolag gynnas, då deras orderböcker redan i dag drivs av efterfrågan från datacenter.

Tuffare frågor om AI-investeringar

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Samtidigt skiftar tonen i debatten. Under den kommande rapportsäsongen väntar sig Bell betydligt tuffare frågor från analytiker om faktisk avkastning.

Vad är det teknikjättarna får för sina enorma AI-investeringar, och när de börjar bidra till vinst och produktivitet? Det är dock frågor hon inte tror att bolagen kommer kunna besvara så konkret som marknaden vill.

Svårt att koppla till faktiska vinster

Det finns fog för skepsisen. Enligt en annan analys från Goldman Sachs diskuterade 54 procent av bolagen AI-relaterad produktivitet under fjärde kvartalet 2025.

Men bara 11 procent kunde sätta siffror på den faktiska produktivitetsvinsten. Och endast 2 procent kunde koppla den till ett mätbart resultat på vinsten. I slutändan ett måste för att visa på värdet av AI-investeringar. Vi har skrivit om detta tidigare.

Vinsterna kommer 2027

Bell bedömer att USA börjar se tydliga produktivitetsvinster från AI först under 2027.

Europa väntas ligga efter i den utvecklingen, vilket innebär att de bredare ekonomiska effekterna av AI-satsningarna sannolikt dröjer ännu längre på kontinenten. Samtidigt som notan för själva infrastrukturbygget redan i dag landar hos investerarna.