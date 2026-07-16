Goldman Sachs tror inte att den stora AI-investeringsvågen är över. Tvärtom väntas amerikanska teknikjättar öka sina satsningar ytterligare under 2027. Det gynnar europeiska leverantörer av AI-infrastruktur. Men med de växande investeringarna skärps också kraven på att visa resultat.
Goldman Sachs: AI-investeringar långt ifrån över, trots tuffare frågor om avkastning
Goldman Sachs europeiska aktiestrateg Sharon Bell bedömer att bolag som levererar infrastruktur till AI-utbyggnaden i Europa fortfarande har betydande uppsida.
Anledningen är att de amerikanska teknikjättarna, som Microsoft, Amazon, Google och Meta, väntas fortsätta öka sina kapitalinvesteringar även 2027, snarare än att bromsa in.
Optimistiskt scenario
Siffrorna som ligger bakom bedömningen är stora. De flesta analytiker tror på samlade investeringar från jättarna på omkring 920 miljarder dollar 2027.
Men Sharon Bell är mer optimistisk. Hon tror att den verkliga summan snarare hamnar kring 1 100 miljarder dollar, kanske till och med så högt som 1 400 miljarder dollar.
Bankens analytiker Ryan Hammond jämför utbyggnaden med tidigare stora infrastruktursatsningar som järnvägar och bilindustrin.
Goda nyheter för Europa
För Europa handlar möjligheten inte bara om själva tekniksektorn.
Enligt Bell finns exponering mot AI-trenden även hos energibolag, eftersom kontinenten behöver bygga ut el- och elnätskapacitet för att möta AI:ns enorma energibehov. Även europeiska industribolag gynnas, då deras orderböcker redan i dag drivs av efterfrågan från datacenter.
Tuffare frågor om AI-investeringar
Samtidigt skiftar tonen i debatten. Under den kommande rapportsäsongen väntar sig Bell betydligt tuffare frågor från analytiker om faktisk avkastning.
Vad är det teknikjättarna får för sina enorma AI-investeringar, och när de börjar bidra till vinst och produktivitet? Det är dock frågor hon inte tror att bolagen kommer kunna besvara så konkret som marknaden vill.
Svårt att koppla till faktiska vinster
Det finns fog för skepsisen. Enligt en annan analys från Goldman Sachs diskuterade 54 procent av bolagen AI-relaterad produktivitet under fjärde kvartalet 2025.
Men bara 11 procent kunde sätta siffror på den faktiska produktivitetsvinsten. Och endast 2 procent kunde koppla den till ett mätbart resultat på vinsten. I slutändan ett måste för att visa på värdet av AI-investeringar. Vi har skrivit om detta tidigare.
Vinsterna kommer 2027
Bell bedömer att USA börjar se tydliga produktivitetsvinster från AI först under 2027.
Europa väntas ligga efter i den utvecklingen, vilket innebär att de bredare ekonomiska effekterna av AI-satsningarna sannolikt dröjer ännu längre på kontinenten. Samtidigt som notan för själva infrastrukturbygget redan i dag landar hos investerarna.