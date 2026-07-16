Indiens AI-boom accelererar: Miljarder investeras

133 enhörningar

Tillsammans representerar de två bolagen en snabb följd av miljardvärderingar som Indien inte sett tidigare i år.

Enligt startup-databasen Tracxn har Indien nu totalt 133 så kallade enhörningar, bolag värderade till minst en miljard dollar. AI-segmentet växer snabbare än någon annan kategori.



Utbyggnad av AI-kapacitet

Bara under första kvartalet 2026 tog indiska AI-startups in 3,94 miljarder dollar. Det är sex gånger mer än under hela 2025.

Bland de större satsningarna märks AI-infrastrukturbolaget Neysa, som med stöd av 600 miljoner dollar från investmentjätten Blackstone bygger ut kapaciteten för grafiska processorer för att kunna erbjuda AI-kapacitet åt andra företag. En satsning på totalt upp till 1,2 miljarder dollar inklusive lån.

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Indisk infrastruktur i Indien

Regeringen driver samtidigt på för det man kallar ”suverän AI”. Att Indien ska bygga sin egen AI-infrastruktur i stället för att vara beroende av amerikanska techjättar.

Statens egna investeringar via IndiaAI Mission har dock gått betydligt långsammare än det privata kapitalet. Av en beviljad budget på över 10 300 crore rupier (motsvarande drygt 11 miljarder kronor) över fem år hade mindre än 4 procent betalats ut efter de första två åren.

Indien på fjärde plats

Trots den starka utvecklingen inom AI har Indien tappat mark i den bredare globala enhörningsligan. I år halkade landet ner till fjärde plats globalt efter att ha passerats av Storbritannien.

Samtidigt fortsätter indiska entreprenörer att sätta avtryck globalt: Indier varit med och grundat 217 enhörningar världen över, varav 156 är baserade utanför Indien – de allra flesta i USA.

Positiva kopplingar

De nära kontakterna med USA kan vara en framtida styrka. Kopplingen till alla enhörningar i USA innebär att Indien får tillgång till ett globalt nätverk av kapital, kompetens och kontakter som få andra länder kan matcha.

I takt med att fler av dessa entreprenörer och investerare nu riktar blicken hemåt, med satsningar som Sarvam AI och Emergent, får Indien tillgång till både internationellt riskkapital och operativ erfarenhet från Silicon Valley. Utan att själva ha behövt bygga upp det ekosystemet från grunden.

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Starka förutsättningar

Trots regeringens långsamma investeringstakt finns flera fördelar som kan hjälpa Indien att bli en nyckelspelare inom AI-utvecklingen.

En stor, engelsktalande och relativt billig ingenjörskår, en snabbt växande hemmamarknad och ett välfinansierat band till amerikanska investerare är några av dem.