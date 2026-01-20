Hjortonglögg utan hjorton, sardinburk utan sardiner eller choklad utan…ja du förstår. Det här är finalisterna i Årets matbluff 2025.
Dags igen för priset ingen vill vinna
2016 delade Äkta vara ut Årets matbluff, då för 2015, för första gången. Sedan dess har organisationen, i dag med 3 300 medlemmar, gjort det.
Genom att lyfta fram vad man kallar fuskprodukter och vilseledande marknadsföring, vill man arbeta för sundare produkter – men även för att konsumenter inte ska vilseledas på det sätt man menar sker i dag.
Nu ska vi bli lekfulla – i köket. Dagens PS
Dags att rösta på ”favoriten”
Priset har blivit uppmärksammat i media och nu är det dags igen. Via Äkta varas hemsida kan man fram till och med 26 januari lägga sin röst på vilken vara som ska få årets upplaga av titeln ingen vill ha.
Här är de 5 kandidaterna till priset och en kortversion av motiveringen.
Dufvenkrooks Lättvinsglögg hjorton – utan den bästa råvaran
”Det här varumärket är lite exklusivt, likaså flaskans utformning. På framsidan av lättvinsglöggen skyltar man dessutom med det eftertraktade bäret hjortron och på baksidan utlovas att innehållet utgörs av ´de bästa råvarorna´ och ´utvalda kvalitetsviner´.
Sammantaget är förväntningarna höga. Trots det saknas den råvara som man i sammanhanget nog måste kalla för den bästa: hjortron.”
Sardiner utan sardiner
Sardinmästarens Premiumsardiner, rökta i rapsolja – Hae non sunt sardinae
”´Det här är inte sardiner´, står det här ovanför. Fast på latin. Om du inte förstod det, vilket är fullt normalt, förstår du nog inte latinet som “Sardinmästaren” förvillar med heller.
Den här burken innehåller nämligen inte det som normalt brukar kallas för sardiner, en fisken med det latinska namnet Sardina pilchardus, som ofta läggs på burk i olja eller tomatsås.
Man använder ”sardin” i varumärket, i namnet på produkten och till och med i ingrediensförteckningen, där de flesta nog hade väntat sig klarspråk.
Endast den som kan sitt latin förstår att Clupea harengus membras betyder att det är strömming i burken.”
Färsking Baked Apple pie – Lite flingor, inget äpple
”En stor kartong lovar mycket flingor. Den här är dock bara halvfull. Vidare till innehållet.
Trots att namnet på dessa flingor är “baked apple pie” och att äppelklyftor och en pajbit avbildas på framsidan, saknas äpple helt i ingrediensförteckningen.
Fyllningen i kuddarna består i stället av en räcka mindre aptitretande ingredienser, som smaksatts med naturlig arom.”
Lätt bli block-erad av?
Eldorado Vit Block – Vit vadå?!
”Trots att den ligger i samma hylla som bakchokladen är det här över huvud taget inte choklad. Den innehåller inget som kommer från kakaobönan, vilket i vit choklad ska vara kakaosmöret.
Här har det bytts ut mot billig palmolja. ”Blocket” består helt av socker, palmolja, skummjölkspulver och emulgeringsmedel. Visserligen skriver man inte choklad på förpackningen, men namnet ´block´ ska förstås få oss att tänka på ´blockchoklad´”.
GB glace Gammaldags vanilj – Förvillande (o)lika
”GB har länge sålt glassen ´Gammaldags vanilj´ i klassisk pappförpackning. Förra året lanserade GB en stor plastlåda, med samma namn och nästan exakt samma design.
´En klassiker i nytt format´ och ´nu även i större förpackning´ lät det i deras annonser och inlägg. Problemet är bara att innehållet är ett helt annat.
En handfull tillsatser och industriella ingredienser har lagts till, medan den klassiska ingrediensen äggula har tagits bort.”
Nya kostrådet: Mer fett – mindre frukt och grönt. Dagens PS
