Dags igen för priset ingen vill vinna

Sardiner utan sardiner

Sardinmästarens Premiumsardiner, rökta i rapsolja – Hae non sunt sardinae

”´Det här är inte sardiner´, står det här ovanför. Fast på latin. Om du inte förstod det, vilket är fullt normalt, förstår du nog inte latinet som “Sardinmästaren” förvillar med heller.

Den här burken innehåller nämligen inte det som normalt brukar kallas för sardiner, en fisken med det latinska namnet Sardina pilchardus, som ofta läggs på burk i olja eller tomatsås.

Man använder ”sardin” i varumärket, i namnet på produkten och till och med i ingrediensförteckningen, där de flesta nog hade väntat sig klarspråk.

Endast den som kan sitt latin förstår att Clupea harengus membras betyder att det är strömming i burken.”

Färsking Baked Apple pie – Lite flingor, inget äpple

”En stor kartong lovar mycket flingor. Den här är dock bara halvfull. Vidare till innehållet.

Trots att namnet på dessa flingor är “baked apple pie” och att äppelklyftor och en pajbit avbildas på framsidan, saknas äpple helt i ingrediensförteckningen.

Fyllningen i kuddarna består i stället av en räcka mindre aptitretande ingredienser, som smaksatts med naturlig arom.”

Dufvenkrooks Lättvinsglögg hjortron, en annan av de fem finalisterna när Årets matbluff 2025 nu ska röstas fram. (Foto: Pressbild/Äkta vara)

Lätt bli block-erad av?

Eldorado Vit Block – Vit vadå?!

”Trots att den ligger i samma hylla som bakchokladen är det här över huvud taget inte choklad. Den innehåller inget som kommer från kakaobönan, vilket i vit choklad ska vara kakaosmöret.

Här har det bytts ut mot billig palmolja. ”Blocket” består helt av socker, palmolja, skummjölkspulver och emulgeringsmedel. Visserligen skriver man inte choklad på förpackningen, men namnet ´block´ ska förstås få oss att tänka på ´blockchoklad´”.

GB glace Gammaldags vanilj – Förvillande (o)lika

”GB har länge sålt glassen ´Gammaldags vanilj´ i klassisk pappförpackning. Förra året lanserade GB en stor plastlåda, med samma namn och nästan exakt samma design.

´En klassiker i nytt format´ och ´nu även i större förpackning´ lät det i deras annonser och inlägg. Problemet är bara att innehållet är ett helt annat.

En handfull tillsatser och industriella ingredienser har lagts till, medan den klassiska ingrediensen äggula har tagits bort.”

