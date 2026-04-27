Ny luft-fåtölj – det vete katten om Ikea inte lyckas nu...

Många minns säkert ”a.i.r”-kollektionen från sena 1990-talet. Det såg bra ut på pappret – lätta möbler som kunden själv blåste upp med en hårtork. Dess värre blev det en riktig flopp. När luften kyldes ned tappade möblerna formen. Och ventilerna läckte, vilket skapade osmidiga pruttljud när någon slog sig ner.

Den svenska möbeljätten Ikea skrotade den pinsamma satsningen 2013.

Nu hoppas Ikea på skön revansch

Designern Mikael Axelsson, som till sin hjälp haft formgivaren Marta Krupińska, har burit på idén till den nya fåtöljen, döpt till PS 2026 Easy Chair, i tolv år. Redan 2014 skapade han en modell i Barbie-storlek, men Ikea-ledningen var då fortfarande bränd av det tidigare fiaskot.

Men nu får visionen en ny chans. Hårtorken har bytts ut mot en fotpump som medföljer varje fåtölj. Och för att slippa klibba fast av svett i den uppblåsbara fåtöljen har den utrustats med ett fiberlager under det djupgröna tyget. Detta skapar en bekvämlighet som enligt de som provsuttit är förvånansvärt lik en vanlig fåtölj, skriver Wired som berättar Ikeas nya plastfåtölj.

Katt fick sätta klorna i fåtöljen

Den stora frågan för varje djurägare är givetvis hur en möbel, som i praktiken är en avancerad ballong, klarar mötet med en katt. Enligt Ikeas designchef Johan Ejdemo har fåtöljen genomgått tester som skulle riva upp de flesta möbeltyger.

Mikael Axelsson lät helt enkelt sin egen familjekatt gå loss på skapelsen. Resultatet? Fåtöljen höll måttet. För att vara på den säkra sidan lät han även sina fyra döttrar använda möbeln som hoppborg.

ANNONS

Prisen för den uppblåsbara möbeln landar på runt 200 dollar, drygt 1 840 kronor och fler uppblåsbara möbler ligger i planeringen. På frågan om vi snart får se en matchande soffa svarar Johan Ejdemo med ett brett leende att de bara har skrapat på ytan av vad det går att göra med luft.

