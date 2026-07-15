Självbetjäningen har blivit en vanlig syn när vi handlar livsmedel. En ny undersökning visar att matbutikerna sparar enorma summor – medan kunderna gör jobbet.
Ny studie: Självbetjäningen sparar miljoner för matbutikerna – när kunderna gör jobbet själva
Självbetjäningskassor har blivit en självklar del av den moderna dagligvaruhandeln. När tekniken först infördes möttes den av skepsis från många kunder, men numera har den blivit en etablerad lösning i många butiker.
Tekniken går snabbt framåt, och i Sverige har jättar som Coop satsat på mobilen vid självskanning.
Även Systembolaget insåg att självskanning var något stt satsa på, där servicen rullades ut vid vissa butiker.
Effektivisering i fokus
För handlarna handlar utvecklingen framför allt om effektivisering – kunderna gör själva en del av arbetet och butikerna kan sänka sina kostnader.
Det är givetvis något som livsmedelsbutikerna vill fortsätta med, eftersom de numera sparar rejält med pengar på kassorna.
En ny undersökning från Norge, som bygger på forskning från Norges Handelshøyskole (NHH), kan självbetjäning leda till att effektiviteten stiger med omkring tio procent.
Enorma besparingar
För en större matbutik kan besparingen därför bli betydande. Ett exempel från en större supermarket med en årsomsättning på cirka 250 miljoner norska kronor visar att mellan två och tre heltidsanställningar kan ersättas eller frigöras genom ökad effektivitet.
Det motsvarar potentiella besparingar på ungefär 1,5–2,5 miljoner kronor per år när lönekostnader och sociala avgifter räknas in.
Mer svinn kvittar
Det är pengar som livsmedelskedjorna helst behåller själva, även om självbetjäningskassorna innebär mer svinn – det är trots allt billigare i slutändan.
Nästa steg är att de stora kedjorna kommer rulla ut AI för att förenkla skanning, spara tid och minska svinnet.
”I takt med att detta har blivit mycket vanligare och mer utbrett har vissa utmaningar uppstått – särskilt när det gäller svinn. Detta är en fråga som kedjorna fokuserar mycket på och aktivt arbetar med, bland annat genom olika AI-lösningar, och utvecklingen pågår för fullt”, säger Frode Steen, professor vid NHH, till Finansavisen.
Trots detta verkar svinnet inte vara tillräckligt stort för att stoppa utvecklingen. Enligt beräkningar är kostnaden för svinnet lägre än vinsten från den ökade effektiviteten. För butikskedjor med hundratals eller tusentals butiker blir den totala ekonomiska effekten rejäl.
Självbetjäning här för att stanna
Självbetjäningskassor har därmed kommit för att stanna.
”Att tro att vi kommer att återgå till helt manuella kassasystem är som att tro på tomten”, klargör Frode Steen vidare.
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