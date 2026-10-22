Alstra Energy har monterat klart två solparker på sammanlagt 101 megawatt i Vingåker och Götene åt den tyska kapitalförvaltaren Commerz Real.
Commerz Reals svenska solparker på 101 megawatt klara
Parkerna ska spänningssättas i november respektive i februari nästa år, och båda ska enligt plan vara i drift under första kvartalet 2027, skriver Commerz Real.
Wingfield i Vingåker är på 54 megawatt och fördelad på tre närliggande platser. Gaslight i Götene är på 47 megawatt och ligger intill en befintlig biogasanläggning. Båda nådde i september det som kallas mekaniskt färdigställande, enligt Renewables Now.
Enligt Alstra är samtliga komponenter monterade och inkopplade enligt tillverkarnas specifikationer, och en oberoende besiktning är genomförd. Anläggningarna provas nu inför spänningssättningen.
Tillsammans motsvarar parkerna ungefär en tredjedel av den storskaliga solkraft som byggdes i Sverige under 2025, räknar Dagens PS. Då tillkom 294 megawatt i anläggningar på över 1 megawatt, enligt Svensk Solenergi.
Togs över byggklara 2024
Commerz Real säkrade rätten att köpa fem solprojekt på sammanlagt över 270 megawatt toppeffekt i södra Sverige till fonden klimaVest i slutet på 2022, enligt Commerz Real. Wingfield och Gaslight lämnades över byggklara av utvecklaren Helios Nordic Energy i april 2024, med tillstånd och avtal om nätanslutning på plats, enligt Helios.
Vid överlämnandet angavs projekten till 49,4 respektive 39,2 megawatt toppeffekt, i dag till 53,7 respektive 47,4, enligt Helios och Commerz Real.
Timo Werner, fondförvaltare för klimaVest sedan starten 2020, citeras på fondens tyska sajt om Sverige som marknad:
Sverige förknippas oftast med vind- och vattenkraft, men landet erbjuder också attraktiva förutsättningar för solkraft, särskilt i den soliga södra delen av landet.
Alstra Energy är sedan februari namnet på sammanslagna Solkompaniet och EnergiEngagemang, med Axel Johnson-koncernen som majoritetsägare genom AxSol, enligt bolaget.
När koncernen storsatsade på solenergi 2021 höll AxSols portföljbolag Alight på att bygga Sveriges då största solpark, på 18 megawatt i Skurup. Den togs i drift 2022, enligt Alight. År 2021 byggde Solkompaniet en solpark på 4,8 megawatt utanför Varberg, då Sveriges största med tvåsidiga paneler.
Vingåkersparken ska ge el för 6 000 villor
Vingåkersparken ska producera el motsvarande omkring 6 000 villors årsförbrukning, skrev Katrineholms-Kuriren i maj.
Jonas Weissglas, marknadschef på Alstra Energy, sade då till tidningen om parken:
Eftersom elen alltid tar den kortaste vägen kommer varenda elpryl i hela Vingåker att gå på solenergi från parken de dagar den levererar som mest.
Ny storskalig solkraft ökade 128 procent
Den nyinstallerade storskaliga solkraften ökade med 128 procent förra året, enligt Svensk Solenergi. Takten i utbyggnaden av nätanslutna solcellsanläggningar har däremot gått ner, både bland hushåll och företag, enligt Energimyndigheten. Under 2025 installerades 21 600 anläggningar.
Elin Larsson, enhetschef för Elproduktion och samhälle på Energimyndigheten, sade i april om solkraftens roll:
Elproduktion från sol har ökat kraftigt, men utgör fortfarande en liten del av Sveriges totala elproduktion.
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