Commerz Reals svenska solparker på 101 megawatt klara

Wingfield i Vingåker är på 54 megawatt och fördelad på tre närliggande platser. Gaslight i Götene är på 47 megawatt och ligger intill en befintlig biogasanläggning. Båda nådde i september det som kallas mekaniskt färdigställande, enligt Renewables Now.

Enligt Alstra är samtliga komponenter monterade och inkopplade enligt tillverkarnas specifikationer, och en oberoende besiktning är genomförd. Anläggningarna provas nu inför spänningssättningen.

Tillsammans motsvarar parkerna ungefär en tredjedel av den storskaliga solkraft som byggdes i Sverige under 2025, räknar Dagens PS. Då tillkom 294 megawatt i anläggningar på över 1 megawatt, enligt Svensk Solenergi.

Togs över byggklara 2024

Commerz Real säkrade rätten att köpa fem solprojekt på sammanlagt över 270 megawatt toppeffekt i södra Sverige till fonden klimaVest i slutet på 2022, enligt Commerz Real. Wingfield och Gaslight lämnades över byggklara av utvecklaren Helios Nordic Energy i april 2024, med tillstånd och avtal om nätanslutning på plats, enligt Helios.

Vid överlämnandet angavs projekten till 49,4 respektive 39,2 megawatt toppeffekt, i dag till 53,7 respektive 47,4, enligt Helios och Commerz Real.

Timo Werner, fondförvaltare för klimaVest sedan starten 2020, citeras på fondens tyska sajt om Sverige som marknad:

Sverige förknippas oftast med vind- och vattenkraft, men landet erbjuder också attraktiva förutsättningar för solkraft, särskilt i den soliga södra delen av landet.

Alstra Energy är sedan februari namnet på sammanslagna Solkompaniet och EnergiEngagemang, med Axel Johnson-koncernen som majoritetsägare genom AxSol, enligt bolaget.

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När koncernen storsatsade på solenergi 2021 höll AxSols portföljbolag Alight på att bygga Sveriges då största solpark, på 18 megawatt i Skurup. Den togs i drift 2022, enligt Alight. År 2021 byggde Solkompaniet en solpark på 4,8 megawatt utanför Varberg, då Sveriges största med tvåsidiga paneler.