Brittiska pubar är hotade och nära ”en brytpunkt”. Som alltid uppmanas regeringen låta skattebetalarna stå för räddningen.
Nu är de brittiska pubarna hotade – igen
Finansminister John Healey i den brittiska Labour-regeringen uppmanas att stötta pubarna i den budgeten han just nu håller på att knåpa ihop.
Den här gången är det Jonathan Fearn, finanschef för privatägda pubkedjan Greene King, som kommer med uppmaningen.
Enligt Fearn har den brittiska regeringen redan ”skapat en cocktail av kostnader som gjort det allt svårare för en pub att bedriva sin verksamhet”.
I en text för ”This Is Money” uppmanar Greene King-chefen finansministern att vidta åtgärder kring en rad kostnader som stiger. Där finns fastighetsskatter, sociala avgifter och moms.
Enligt Jonathan Fearn har inflationen ökat pubkedjans driftskostnader med 400 miljoner pund sedan 2019.
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Under samma tid, säger Fearn, har lönerna stigit mer än 60 procent och kostnaderna för el, gas och vatten ökat med 50 procent.
Greene Kings totala kostnad för fastighetsskatter uppgår till 60 miljoner pund årligen för dess 1 500 pubar, refererar City AM.
Eftersom de ökade kostnaderna för boende, el, gas, vatten, mat och annat drabbar alla britter, vanliga inkomsttagare hårdast, har de naturligtvis svarat med att dra ned på allt onödigt – och på den listan har naturligtvis alkoholintag en pallplats.
Resultatet? En undersökning från branschorganisationen British Beer and Pub Association, säger att en pub i dag bara gör en vinst på tolv pence per såld pint, motsvarande 1:58 i svenska kronor.
”Bra – men det räcker inte”
Jonathan Fearn uttrycker sig stöd för Andy Burnhams beslut att sänka fastighetsskatten för pubar med 20 procent, en av den nye premiärministerns första åtgärder.
Samtidigt påpekar han att denna åtgärd, som i snitt sparar 1 100 pund för en genomsnittlig pub, ”bleknar i jämförelse” med andra kostnader och ”nästan garanterat kommer att ätas upp” av löneökningar.
Sådana ger ju – å andra sidan – britterna några pund extra att exempelvis lägga på puben.
Greene Kings Jonathan Fearn uppmanar nu finansminister Healey att fokusera på ungdomsarbetslösheten.
Pubar och handel har traditionellt varit framträdande i att skapa det första steget in på arbetsmarknaden för unga, påpekar han.
Därför borde regeringen rulla tillbaka vissa höjningar av arbetsgivaravgifter som Rachel Reeves införde som finansminister, tipsar Fearn.
Dessutom borde Healey sänka momsen för besöksnäringen från 20 till tio procent, menar han.
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Vill ha halverad moms
Greene King, JD Wetherspoon och andra pubkedjor har ställt sig bakom en kampanj ledd av stjärnkocken Tom Kerridge, som menar att momsbördan på branschen är orimligt hög i Storbritannien jämfört med grannländerna i Europa.
”Storbritannien har i åratal legat kvar på en momssats på 20 procent, men den samlade effekten av stigande kostnader innebär att branschen nu närmar sig en brytpunkt”, säger Fearn.
”Det har varit mycket glädjande att se premiärministern ställa sig bakom landets pubar. Men om han verkligen vill vara pubarnas förespråkare måste finansministern backa upp honom med konkreta åtgärder i budgeten”, avslutar han.
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