Nu är de brittiska pubarna hotade – igen

Enligt Fearn har den brittiska regeringen redan ”skapat en cocktail av kostnader som gjort det allt svårare för en pub att bedriva sin verksamhet”.

I en text för ”This Is Money” uppmanar Greene King-chefen finansministern att vidta åtgärder kring en rad kostnader som stiger. Där finns fastighetsskatter, sociala avgifter och moms.

Enligt Jonathan Fearn har inflationen ökat pubkedjans driftskostnader med 400 miljoner pund sedan 2019.

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Under samma tid, säger Fearn, har lönerna stigit mer än 60 procent och kostnaderna för el, gas och vatten ökat med 50 procent.

Greene Kings totala kostnad för fastighetsskatter uppgår till 60 miljoner pund årligen för dess 1 500 pubar, refererar City AM.

Eftersom de ökade kostnaderna för boende, el, gas, vatten, mat och annat drabbar alla britter, vanliga inkomsttagare hårdast, har de naturligtvis svarat med att dra ned på allt onödigt – och på den listan har naturligtvis alkoholintag en pallplats.

Resultatet? En undersökning från branschorganisationen British Beer and Pub Association, säger att en pub i dag bara gör en vinst på tolv pence per såld pint, motsvarande 1:58 i svenska kronor.

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