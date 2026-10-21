Efter nätavbrottet som lamslog både tågtrafik och nödnummer i Norge kräver Telia en offentlig ursäkt från Telenor, som slår ifrån sig kritiken.
Telia till attack mot Telenor efter tågkaoset: ”Desperation och ansvarsfrihet”
Konflikten inom den norska telekomsektorn eskalerar efter det omfattande nätverksavbrottet tidigare i oktober som slog ut både nödsamtal och stoppade tågtrafiken över hela landet. Medan konkurrenten Telia rasar mot Telenors agerande och anklagar bolaget för ansvarsfrihet slår Telenor ifrån sig kritiken.
Telia till Telenor: Be om ursäkt
”Nu är det dags för Telenor att antingen lägga fram bevis för sitt påstående att felet ligger hos andra än dem själva, eller be om ursäkt”, säger Georg Svendsen, infrastrukturchef på Telia Norge, berättar norska Dagens Næringsliv.
”Obegripligt”, svarar Telenor Norges vd Birgitte Engebretsen på kritiken från branschkollegan.
Det var den 8 oktober som det tekniska haveriet drabbade Telenor och skapade stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner. Mobilkunder kunde under flera timmar inte ringa till nödnummer och tågtrafiken stod stilla.
Kritiken: Skyller på alla andra
När Telenor drygt en vecka senare, den 16 oktober, släppte sitt pressmeddelande om händelsen pekade bolaget på att felet till stora delar uppstod i samspelet mellan de olika mobilnäten. Enligt Telenor, som kantas av fler skandaler, krävdes ett gemensamt grepp från hela branschen för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas.
Uppgifterna väcker starka reaktioner hos konkurrenten Telia. Infrastrukturchefen Georg Svendsen kritiserar anklagelsen öppet och menar att skuldbeläggningen saknar all verklighetsförankring.
Teliatoppen: Liknar desperation
”Detta påminner mest om desperation och ansvarsfrihet som saknar verklighetsförankring”, säger Georg Svendsen, enligt DN.no.
Telia får medhåll från den tredje aktören Ice vars chefer också reagerar med förvåning på Telenors slutsatser. Både Telia och Ice framhåller att deras egna nät fungerade som de skulle under hela händelsen och att problemen uteslutande kommer från Telenors sida.
Telenors vd Birgitte Engebretsen avfärdar kritiken och framhåller att uppgifterna om samspelet har kommunicerats tidigare under processen. Enligt Engebretsen visar företagets egna undersökningar att problemet är mer komplext.
”Vår undersökning tyder på att det är fel på alla sidor av bordet”, säger Birgitte Engebretsen.
”Nu är det viktigt att de tre mobiloperatörerna går samman för att stärka samspelet mellan nätverken och förhindra att detta händer igen”, säger hon, skriver DN.no.
Kaoset granskas av myndigheter
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som är Norges statliga tillsynsmyndighet för elektronisk kommunikation, mobil- och bredbandsnät samt postväsendet, kommer nu att granska händelseförloppet för att utreda var felen faktiskt uppstod.
Det är andra gången på kort tid som Telenor drabbas av problem med nödnumren. Den förra incidenten inträffade på hösten 2024 och kontentan av det blev att telekombolaget tvingades betala en sanktionsavgift på 50 miljoner norska kronor.