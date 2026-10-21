Telia till attack mot Telenor efter tågkaoset: ”Desperation och ansvarsfrihet”

Kritiken: Skyller på alla andra

När Telenor drygt en vecka senare, den 16 oktober, släppte sitt pressmeddelande om händelsen pekade bolaget på att felet till stora delar uppstod i samspelet mellan de olika mobilnäten. Enligt Telenor, som kantas av fler skandaler, krävdes ett gemensamt grepp från hela branschen för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas.

Uppgifterna väcker starka reaktioner hos konkurrenten Telia. Infrastrukturchefen Georg Svendsen kritiserar anklagelsen öppet och menar att skuldbeläggningen saknar all verklighetsförankring.

Teliatoppen: Liknar desperation

”Detta påminner mest om desperation och ansvarsfrihet som saknar verklighetsförankring”, säger Georg Svendsen, enligt DN.no.

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Telia får medhåll från den tredje aktören Ice vars chefer också reagerar med förvåning på Telenors slutsatser. Både Telia och Ice framhåller att deras egna nät fungerade som de skulle under hela händelsen och att problemen uteslutande kommer från Telenors sida.

Telenors vd Birgitte Engebretsen avfärdar kritiken och framhåller att uppgifterna om samspelet har kommunicerats tidigare under processen. Enligt Engebretsen visar företagets egna undersökningar att problemet är mer komplext.

”Vår undersökning tyder på att det är fel på alla sidor av bordet”, säger Birgitte Engebretsen.

”Nu är det viktigt att de tre mobiloperatörerna går samman för att stärka samspelet mellan nätverken och förhindra att detta händer igen”, säger hon, skriver DN.no.

Kaoset granskas av myndigheter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som är Norges statliga tillsynsmyndighet för elektronisk kommunikation, mobil- och bredbandsnät samt postväsendet, kommer nu att granska händelseförloppet för att utreda var felen faktiskt uppstod.

Det är andra gången på kort tid som Telenor drabbas av problem med nödnumren. Den förra incidenten inträffade på hösten 2024 och kontentan av det blev att telekombolaget tvingades betala en sanktionsavgift på 50 miljoner norska kronor.