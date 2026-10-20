Skattebetalarna lägger 1 342 kronor för varje passagerare från Lycksele till Arlanda. Nu kan det bli mellanlandning – det möter protester.
Protest när flyget ska mellanlanda: "Stor försämring"
Enligt Företagarna i Lycksele är det ett stort bekymmer att flyget till och från Lycksele kan komma att mellanlanda.
Direktflyget mellan Lycksele och Arlanda anses vara hotat. Trafikverket funderar på att tillåta mellanlandning på sträckan.
”Det här skulle innebära en stor försämring för näringslivet”, säger David Cassini Bäckström, ordförande för Företagarna lokalt.
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Avtal går ut nästa höst
Till saken hör att 777 passagerare åkte från Lycksele under september månad, 797 passagerare till kommunen.
Under 2026 års nio första månader har det sammanlagt varit 6 726 passagerare som flugit från Lycksele.
Det är hösten 2027 som avtalet går ut för den i dag upphandlade flygtrafiken på sträckan.
Det är för perioden efter detta som man öppnat för en mellanlandning mellan Lycksele och Arlanda.
”Det är inte hundra procent säkert, men mycket talar för det”, säger Lennart Kalander, biträdande avdelningschef på Trafikverket, hos Folkbladet.
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”Situation som många har”
”Vi förstår att det blir sämre för de som flyger från Lycksele om man får en mellanlandning mellan Lycksele och Arlanda”, säger Kalander.
”Men den situationen har ju många andra flygplatser haft redan tidigare, som till exempel Vilhelmina.”
Företagarna tycker att man ska hålla sig till mer planhushållning än marknadsekonomi när det gäller flyget.
”Kraven bör anpassas efter vilken service som orten behöver, eftersom flyget är statligt finansierat”, säger David Cassini Bäckström hos VK.
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30 minuter längre till Arlanda
För den som ska på ett affärsmöte eller kundbesök i huvudstaden kan flygresan, med mellanlandning, bli 30 minuter längre, att läggas till dagens 85 minuter.
Det skulle göra det ”svårare för företagare som reser mycket i jobbet”, menar David Cassini Bäckström.
I sin rapport ”Upphandling av flygtrafik från oktober 2027” skriver Trafikverket att de tolv linjer man i dag har avtal kring varierar kraftigt.
”Avtalen med Hemavan, Arvidsjaur, Vilhelmina, Lycksele till Arlanda och Gällivare och Kramfors till Arlanda står för cirka 70 procent av den totala kostnaden, men över 80 procent av passagerarna. Det gör att kostnaden per passagerare för dessa avtal är betydligt lägre än för de övriga linjerna”, påpekar verket.
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Tillbaka efter pandemin
Högst kostnad per passagerare under 2025 har Pajala–Luleå, med cirka 3 800 kronor per såld biljett, men Torsby–Hagfors–Arlanda ligger nästan lika högt med cirka 3 700 kronor per såld biljett.
För Lycksele-Arlanda anges skattebetalarnas kostnad per passagerare till 1 342 kronor.
”Linjen Lycksele–Arlanda hade cirka 18 000 resande år 2016 och något fler 2017 för att sedan 2018 minska på grund av Nextjets konkurs till cirka 14 000 resande. Pandemin 2020–2021 innebar mer än halverat resande”, noterar Trafikverket.
Man pekar även på att minskningen av resandet över tid beror på konkurrens från lågprisflyg i Umeå. Dock har man sett en ljusning.
”Efter pandemin har resandet sakta återhämtat sig och är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin även om det minskade något under 2025 jämfört med 2024”, konstaterar Trafikverket.