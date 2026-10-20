Protest när flyget ska mellanlanda: "Stor försämring"

”Situation som många har”

”Vi förstår att det blir sämre för de som flyger från Lycksele om man får en mellanlandning mellan Lycksele och Arlanda”, säger Kalander.

”Men den situationen har ju många andra flygplatser haft redan tidigare, som till exempel Vilhelmina.”

Företagarna tycker att man ska hålla sig till mer planhushållning än marknadsekonomi när det gäller flyget.

”Kraven bör anpassas efter vilken service som orten behöver, eftersom flyget är statligt finansierat”, säger David Cassini Bäckström hos VK.

Reklam för flyg förbjuds i Stockholm och Helsingfors. Dagens PS

30 minuter längre till Arlanda

För den som ska på ett affärsmöte eller kundbesök i huvudstaden kan flygresan, med mellanlandning, bli 30 minuter längre, att läggas till dagens 85 minuter.

Det skulle göra det ”svårare för företagare som reser mycket i jobbet”, menar David Cassini Bäckström.

ANNONS

I sin rapport ”Upphandling av flygtrafik från oktober 2027” skriver Trafikverket att de tolv linjer man i dag har avtal kring varierar kraftigt.

”Avtalen med Hemavan, Arvidsjaur, Vilhelmina, Lycksele till Arlanda och Gällivare och Kramfors till Arlanda står för cirka 70 procent av den totala kostnaden, men över 80 procent av passagerarna. Det gör att kostnaden per passagerare för dessa avtal är betydligt lägre än för de övriga linjerna”, påpekar verket.

Tufft för försvarsjätten när flyget försvinner. Dagens PS

En halvtimme längre vid sidan av de 85 minuter flyget redan tar. Det handlar om Lycksele-Arlanda där det nu kan bli mellanlandning. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Tillbaka efter pandemin

Högst kostnad per passagerare under 2025 har Pajala–Luleå, med cirka 3 800 kronor per såld biljett, men Torsby–Hagfors–Arlanda ligger nästan lika högt med cirka 3 700 kronor per såld biljett.

För Lycksele-Arlanda anges skattebetalarnas kostnad per passagerare till 1 342 kronor.

”Linjen Lycksele–Arlanda hade cirka 18 000 resande år 2016 och något fler 2017 för att sedan 2018 minska på grund av Nextjets konkurs till cirka 14 000 resande. Pandemin 2020–2021 innebar mer än halverat resande”, noterar Trafikverket.

Man pekar även på att minskningen av resandet över tid beror på konkurrens från lågprisflyg i Umeå. Dock har man sett en ljusning.

ANNONS

”Efter pandemin har resandet sakta återhämtat sig och är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin även om det minskade något under 2025 jämfört med 2024”, konstaterar Trafikverket.

SJ: Så mycket dyrare har det blivit att flyga. Dagens PS