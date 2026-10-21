Norwegian sparkar 125 på Kastrup – ersätter dem med spanjorer

”Ger jobben till spanjorer”

”Företaget säger att problemet är vintersäsongen, men samtidigt flyttar man sommarproduktion och de jobben till spanska kollegor”, påpekar hon.

”Dessutom har vi redan kommit halvvägs genom vintern när uppsägningarna får effekt, vilket blir 31 januari.”

Hon menar att det är tydligt att Norwegian vill bli av med dyr skandinavisk arbetskraft och ersätta den med billigare spansk.

”För mig ser det därför snarare ut som ett försök att flytta arbetstillfällen bort från Skandinavien. Jag tycker att det är osnyggt och olämpligt”, slår fackordföranden fast.

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Flyttar två flygplan

Norwegians landschef i Danmark bekräftar att flygplan och viss personal framöver i stället ska utgå från Spanien.

”Nästa sommar kommer två flygplan att flyttas från Köpenhamnsbasen till Spanien, men de kommer fortfarande att trafikera Köpenhamn. Linjeutbudet förblir alltså oförändrat, det är själva upplägget för verksamheten som ändras”, säger Sara Neergaard, Danmarkschef för Norwegian, hos HD.

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”Samtidigt rör det sig inte om några nyanställningar i Spanien, utan vi använder oss av sedan tidigare säsongsanställd personal. Det är ett sätt att få ner kostnaderna”, tillägger hon.

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Gott om folk på Kastrup – men Norwegian ska ta mindre plats här framöver. Var femte anställd här ska sparkas, majoriteten ersättas av spanjorer. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Blir lättare hantera”

Med mer flexibla villkor för personalen blir det lättare att hantera säsongsvariationerna, vilket uppges länge ha varit en utmaning på Kastrup.

”Vi har bland annat försökt hantera variationerna genom att förlägga personalutbildning till vintern. Situationen påverkas dock även av externa faktorer, som bränslepriser och det geopolitiska läget”, summerar Sara Neergaard.

Förhandlingarna pågår denna vecka och sista mötet är planerat till måndag. Då vet parterna hur många som varslas. De anställda har tre månaders uppsägningstid.

”Förhoppningsvis kan vi hitta alternativa lösningar som innebär att färre till slut behöver lämna sina jobb”, säger Norwegians Sara Neergaard.

Norwegian har i dag cirka 230 piloter och 400 kabinanställda stationerade i Danmark. 60 procent av de anställda är bosatta i Sverige.

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Norwegian är i dagsläget det näst största flygbolaget i Danmark. Störst är SAS.

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