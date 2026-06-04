Glöm pepparkakshuset i skogen. Det här är på riktigt. När Chalmers skapar nya byggmaterial är den viktigaste ingrediensen jäst.
Chalmers: Nu ska vi bygga hus med jäst
Ta lite bagerijäst, alltså torrjäst, cellulosafibrer från trä, alginat från brunalger i havet, glycerol från växter och vatten.
Blanda och glöm för allt i världen inte att deaktivera jästen, så att du stabiliserar materialet.
Sedan har du ett utmärkt byggmaterial där varje del fyller sin funktion. Glycerol som mjukgörare och för flexibilitet, alginat så att du kan 3D-printa det, cellulosa för formstabilitet, jästen som bindemedel.
Hydrogelen du får 3D-printa sedan med hjälp av lufttryck och torkas i rumstemperatur till sin slutliga form.
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Helt biobaserat material
Det handlar inte om hokus-pokus, utan om att forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, utvecklat ett nytt och helt biobaserat material utifrån – jäst.
Materialet 3D-printas alltså enligt ovan och skräddarsys för att kunna användas av arkitekter och i inredning i hus, vilken i dag tillverkas av sånt som gips, plast eller syntetiska textiler.
Exempel? Ljus- och solavskärmning, enklare rumsavdelning eller väggsystem.
Byggsektorn står i dag för en stor del av världens utsläpp och resursanvändning. Det gör behovet av förnybara och resurssnåla alternativ stort.
I en nu presenterad studie har en forskargrupp från Chalmers undersökt hur man kan skapa nya material för mer cirkularitet.
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Arkitektur och levande material
Det nyutvecklade materialet består alltså av bakjäst, cellulosafibrer från trä, alginat från alger, glycerol från växter, samt vatten. Tillsammans bildar ingredienserna en sorts hydrogel som kan 3D-printas.
”Jag har alltid varit intresserad av kombinationen arkitektur och levande material, och i grunden handlar denna forskning om att skapa ett arkitekturmaterial helt av organiska och förnybara ingredienser”, säger forskningsledaren Malgorzata Zboinska vid Chalmers.
”Genom att kombinera biomaterial med digital tillverkning kan vi tänka nytt både kring hur vi designar och producerar arkitektoniska komponenter.”
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Designar materialet direkt
”3D-printning gör det möjligt att skapa komplexa geometrier utan att producera avfall. Vi kan designa och tillverka materialet direkt – med hög grad av kontroll över form, textur och materialfördelning”, säger Yagmur Bektas, doktorand vid Chalmers och medförfattare till studien.
Att använda jäst som materialkomponent är något som hittills inte utforskats inom arkitekturen.
”Jäst växer exponentiellt, den kräver inte strikt kontrollerade miljöer och är inte särskilt känslig för kontaminering. Eftersom den består av encelliga organismer kan vi få fram ett mer homogent och förutsägbart material”, förklarar Malgorzata Zboinska.
Något mer? Det skulle förstås i så fall vara att falla för frestelsen att säga att med jäst som byggmaterial får man något att växa i…