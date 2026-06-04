Chalmers: Nu ska vi bygga hus med jäst

Sedan har du ett utmärkt byggmaterial där varje del fyller sin funktion. Glycerol som mjukgörare och för flexibilitet, alginat så att du kan 3D-printa det, cellulosa för formstabilitet, jästen som bindemedel.

Hydrogelen du får 3D-printa sedan med hjälp av lufttryck och torkas i rumstemperatur till sin slutliga form.

Forskarnas genombrott: ”Har länge varit en dröm”. Dagens PS

Helt biobaserat material

Det handlar inte om hokus-pokus, utan om att forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, utvecklat ett nytt och helt biobaserat material utifrån – jäst.

Materialet 3D-printas alltså enligt ovan och skräddarsys för att kunna användas av arkitekter och i inredning i hus, vilken i dag tillverkas av sånt som gips, plast eller syntetiska textiler.

Exempel? Ljus- och solavskärmning, enklare rumsavdelning eller väggsystem.

Byggsektorn står i dag för en stor del av världens utsläpp och resursanvändning. Det gör behovet av förnybara och resurssnåla alternativ stort.

I en nu presenterad studie har en forskargrupp från Chalmers undersökt hur man kan skapa nya material för mer cirkularitet.

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