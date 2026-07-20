Nvidia, Meta och Bezos går samman: Vill lösa AI-branschens dolda flaskhals

Sällsynta metaller bromskloss

Varför spelar det här roll? Chiptillverkning är i dag helt beroende av ett fåtal sällsynta metaller, bland annat iridium och ruthenium, vars tillgång är begränsad och ofta geopolitiskt känslig.

CuspAI:s vd Chad Edwards menar att bristen på nya material riskerar att bli den enskilt största bromsklossen för industriell utveckling de kommande femtio åren, om inte forskningen kring materialen kan gå betydligt snabbare.

Lösa problemet med AI

Det är precis den flaskhalsen bolaget siktar på att lösa med AI.

Tillsammans med det finska kemibolaget Kemira har CuspAI redan sökt igenom ett utrymme på 300 biljoner potentiella molekylstrukturer och levererat 20 validerade kandidater på sex månader.

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Det var en process som tidigare kunde ta flera år. Nvidia bidrar med beräkningskraft till nätverket, medan Metas AI-forskningsavdelning FAIR bygger själva simuleringsmodellen som används för att förutsäga hur nya material beter sig innan de ens testas i labb.

Nytt fokus för AI-företag

Satsningen är en del av en bredare trend där AI-bolag flyttar fokus från ren mjukvara till att lösa problem i den fysiska världen.

Bezos själva har redan investerat 12 miljarder dollar i det egna bolaget Prometheus, som utvecklar AI för uppfinning och fysisk ingenjörskonst. Nyligen satsade han även 700 miljoner dollar tillsammans med Samsung i chipbolaget Tenstorrent, som siktar på att utmana Nvidias dominans på AI-chipmarknaden.

Skynda på utvecklingen

Om CuspAI lyckas korta materialforskningens ledtider från år till månader kan det i förlängningen påskynda hela kedjan bakom nästa generations AI-chip.

I stället för att kemister och materialforskare experimenterar sig fram i verkligheten, vilket är både långsamt och kostsamt, kan programvaran först sålla fram de mest lovande kandidaterna digitalt. Ungefär som CuspAI redan gjort med Kemira.

Mindre beroende av sällsynta metaller

Det här är avgörande för beroendet av sällsynta metaller som iridium och ruthenium. I dag används dessa metaller ofta för att de historiskt varit de enda kända ämnena som klarar vissa specifika uppgifter i tillverkningsprocessen. Till exempel som katalysatorer eller ledande material i avancerade chipkomponenter.

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Men det betyder inte att de är oersättliga. Genom att snabbare kunna testa tusentals alternativa materialkombinationer kan forskare identifiera fullt fungerande, mer lättillgängliga ersättningar som tidigare hade tagit alldeles för lång tid och kostat för mycket att hitta på traditionell väg.

Lyckas det i stor skala skulle chiptillverkare kunna bli mindre sårbara för prissvängningar och exportrestriktioner kopplade till ett fåtal länder som i dag dominerar utvinningen av dessa metaller, samtidigt som miljöpåverkan från gruvdrift av sällsynta ämnen kan minska.