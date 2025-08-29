Flest kinesiska studenter på Chalmers

Sverige har i dag 43 000 utländska studenter. Det är i särklass mest i Norden, där övriga länder bara når knappt halva den nivån.

Enligt Andreas Göthenberg, vd på Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, är det viktigt för Sverige.

”Sverige står för knappt 2 procent av all kunskap som skapas i världen. Vi behöver ta del av de 98 procent som skapas utomlands”, säger han hos GP.

”Finns flera orsaker”

Enligt Helena Sjöholm, enhetschef på Göteborgs universitets International centre, finns det flera orsaker till att studenter väljer Sverige.

Ett skäl är att länder som tidigare varit förstahandsval, som Storbritannien, Nederländerna, Australien och Kanada, på senare år infört restriktioner.

Den utvecklingen lär förstärkas när nu USA stänger gränserna och kraftigt försvårar för utländska studenter.

”Sverige upplevs i det sammanhanget som ett öppnare och tryggare alternativ. Våra masterprogram håller hög kvalitet, ges på engelska och har förhållandevis låga studieavgifter i internationell jämförelse. Att det dessutom finns möjligheter att stanna kvar efter studierna och söka jobb är något som kan väga in för många”, menar Helena Sjöholm.

