Sverige har flest utländska studenter i Skandinavien. På Chalmers, i frontlinjen inom teknik och forskning, är kineser den största gruppen.
Flest kinesiska studenter på Chalmers
Sverige har i dag 43 000 utländska studenter. Det är i särklass mest i Norden, där övriga länder bara når knappt halva den nivån.
Enligt Andreas Göthenberg, vd på Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, är det viktigt för Sverige.
”Sverige står för knappt 2 procent av all kunskap som skapas i världen. Vi behöver ta del av de 98 procent som skapas utomlands”, säger han hos GP.
“Det måste börja lukta lite pengar”. Dagens PS
”Finns flera orsaker”
Enligt Helena Sjöholm, enhetschef på Göteborgs universitets International centre, finns det flera orsaker till att studenter väljer Sverige.
Ett skäl är att länder som tidigare varit förstahandsval, som Storbritannien, Nederländerna, Australien och Kanada, på senare år infört restriktioner.
Den utvecklingen lär förstärkas när nu USA stänger gränserna och kraftigt försvårar för utländska studenter.
”Sverige upplevs i det sammanhanget som ett öppnare och tryggare alternativ. Våra masterprogram håller hög kvalitet, ges på engelska och har förhållandevis låga studieavgifter i internationell jämförelse. Att det dessutom finns möjligheter att stanna kvar efter studierna och söka jobb är något som kan väga in för många”, menar Helena Sjöholm.
Många program på engelska
Andreas Göthenberg hittar fler skäl.
”Sverige har relativt sett många masterprogram på engelska, vilket bidrar till att göra Sverige intressant för utländska studenter”, påpekar Göthenberg.
På Chalmers, högskolan som är i frontlinjen inom naturvetenskap, teknik och forskning, finns ett mål om att 30 procent av alla på masterprogrammen ska vara utländska studenter.
Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning på Chalmers, säger att skolan länge legat över det målet.
”För mig finns det ingen annan väg, internationalisering är extremt viktigt för forsknings- och utbildningsutveckling. Det är viktigt och inte bara för Sverige. Kunskap är internationellt, vi behöver ett kunskapsutbyte”, menar han.
Kineser största gruppen
Hos Chalmers är det studenter från Kina och Indien som är de klart största grupperna bland utländska studenter.
Förra läsåret hade fanns 206 studenter från Kina och 160 från Indien bland de antagna studenterna.
Iran, med den tredje största gruppen studenter, noterades endast för 35 antagna studenter det året.
Länder med flest antagna studenter till Chalmers läsåret 2024/2025
1. Kina 206 personer
2. Indien 160 personer
3. Iran 35 personer
4. Tyskland 32 personer
5. USA 16 personer
6. Italien 14 personer
7. Grekland 13 personer
8. Storbritannien 11 personer
9. Nederländerna 10 personer
(Land här avser det land som den sökande har angivit att hen har meriter från. Källa: Universitets- och högskolerådet)
Antal internationella studenter i Norden
Sverige: 43 000 (2024)
Danmark: 25 000 (2022)
Norge: 25 000 (2022)
Finland: 23 000 (2021)
Källa: Erudera och UHR
