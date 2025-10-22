Bostadsbyggandet på väg att vända upp

Den svenska byggkonjunkturen väntas resa sig från låga nivåer och i pipen ligger såväl nya bostäder som satsningar på järnvägen.

Branschorganisationen Byggföretagen skriver i en rapport, enligt TT, att bostadsbyggandet tar fart och att ”anläggningsinvesteringar inom framför allt energi och spårbunden infrastruktur” banar väg för det.

Spår att krisen snart är över i bostadsbyggandet

Bygginvesteringarna kommer i år enligt en uppdaterad prognos att backa med två procent, men nästa år ökar bygginvesteringarna omvänt med fyra och det svårt stukade bostadsbyggandet lyfter samtidigt med elva procent, spår branschorganisationen.

”Efter att ha kontinuerlig minskat elva kvartal i följd noterades en ökning med två procent under årets andra kvartal och det mesta talar för att en återhämtning (av bostadsbyggandet) är inledd”, skriver Byggföretagen, berättar TT.

Nyhetsbyrån uppger med hänvisning till rapporten att sysselsättningen i byggbranschen mot bakgrund av det som nämnts under 2026 ökar med omkring 370 000 anställda.

Läs vidare: Bostadskrisen fördjupas trots rekordmånga nya bostäder Realtid

Läs även: Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov” DagensPS

Läs mer: Stockholms nybyggen står tomma – ”Byggt fel bostäder” DagensPS