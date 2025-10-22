Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Bostadsbyggandet på väg att vända upp

bostadsbyggande
Byggföretagen spår att bostadsbyggandet snart tar fart. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Efter flera tunga år ser byggbranschen ljuset i tunneln och räknar med att bostadsbyggandet ökar igen nästa år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den svenska byggkonjunkturen väntas resa sig från låga nivåer och i pipen ligger såväl nya bostäder som satsningar på järnvägen.

Branschorganisationen Byggföretagen skriver i en rapport, enligt TT, att bostadsbyggandet tar fart och att ”anläggningsinvesteringar inom framför allt energi och spårbunden infrastruktur” banar väg för det.

Spår att krisen snart är över i bostadsbyggandet

Bygginvesteringarna kommer i år enligt en uppdaterad prognos att backa med två procent, men nästa år ökar bygginvesteringarna omvänt med fyra och det svårt stukade bostadsbyggandet lyfter samtidigt med elva procent, spår branschorganisationen.

”Efter att ha kontinuerlig minskat elva kvartal i följd noterades en ökning med två procent under årets andra kvartal och det mesta talar för att en återhämtning (av bostadsbyggandet) är inledd”, skriver Byggföretagen, berättar TT.

Nyhetsbyrån uppger med hänvisning till rapporten att sysselsättningen i byggbranschen mot bakgrund av det som nämnts under 2026 ökar med omkring 370 000 anställda.

Läs vidare: Bostadskrisen fördjupas trots rekordmånga nya bostäder Realtid

Läs även: Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov” DagensPS

Läs mer: Stockholms nybyggen står tomma – ”Byggt fel bostäder” DagensPS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsbyggandeByggbranschenEkonomiJärnvägKonjunkturSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS